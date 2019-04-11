Мародеры культурного поля: Чайковский и Репин - украинцы

Украинские власти продолжают присваивать себе заслуги всей мировой истории и всех великих людей. Открещиваясь от России, националисты-псевдопатриоты объявляют русских деятелей культуры своими. И часто делают это на русском же языке. Ведь многие из них украинским не владеют.



Русская культура на Украине

Да и есть ли, а если есть, то какой украинский язык — малороссийский или галичанский? А куда деть непередаваемое одесское наречие?…

О политических игрищах на культурном поле "Правде.Ру" рассказал кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров.

Читайте начало интервью:

Давид Шнейдеров: запрет иной культуры — катастрофическая глупость

Как Украина, отвергая русское, делает его своим

— Давид, украинские власти и националисты-псевдопатриоты уже давно дошли до полного маразма, но его развитию, похоже, нет предела…

— Конечно, уже давно известно, что все великие люди были украинцами. Однажды я был на встрече со студентами Высшей школы экономики, с которыми была руководитель курса. Она встала и с гневом начала обличать американцев, почти цитируя Задорнова, что "американцы тупые". Она работала в Америке, в американских университетах, поэтому знает, что "американские студенты необразованные, не знающие ничего".

И как доказательство она привела тот факт, что ни один из американских студентов, с которыми она общалась, не смог назвать все 50 штатов Америки. Я ее попросил назвать семь федеральных округов России. Она не смогла. После чего я спросил, не стыдно ли ей смотреть студентам в глаза. Поэтому, вообще-то, всегда лучше всего начинать с себя.

И говорить о себе. То, что делает Украина, чудовищно. Главное — не уподобляться. Слава Богу, мы этого не делаем. Главное — не скатиться до подобного… Мы же уже прошлись по тонкой грани, когда отменяли концерт "Океана Эльзы". Ну и что это дало?…

К счастью, наше министерство культуры не скатилось до официального бойкота фильмов с Владимиром Зеленским. Хотя некоторые энтузиасты призывали бойкотировать его ленты, но народ пошел и фильм в прокате себя окупил.

— Конечно, мы в этом плане гораздо лучше киевских властей…

— Абсолютно. Что из того, что они называют наших писателей, художников и композиторов своими?… Если Достоевского назовут китайским писателем, он все равно останется писателем русским и Достоевским.

— Но как, что можно сделать в такой ситуации? Может, пригласить украинских коллег и обсудить, как вы считаете?

— А вот тут стоп! Поедут ли украинские коллеги? Вы считаете, Владимир Зеленский и другие приедут в Россию сейчас? Сомневаюсь. Смогут ли они, даже если захотят? Поэтому мне кажется, что нужно реагировать спокойно, мудро, не ввязываясь, не уподобляясь, не опускаясь…

Нужно быть выше этого. Чем выше, чем солиднее и тверже мы себя ведем, тем больше наш имидж хотя бы в международных глазах вырастет и будет крепче и увереннее. Культура должна сближать. Но сейчас украинские националисты ее только присваивают и делят.

— Украина все-таки очень разная. С вашей точки зрения, вообще можно говорить про одну сформировавшуюся украинскую национальность? Или все-таки там две нации: русская и украинская?

— Давайте определимся, что такое нация?

— Это язык, прежде всего, культура, вера…

— Язык, безусловно, общий. Подавляющее большинство украинцев владеет русским языком. Если говорить всерьез, то огромное количество украинцев по-русски говорит гораздо лучше, чем по-украински. Культура… Как вы отделите культуру? Это заложено Советским Союзом.

— Все же мы говорим о Малороссии, которую сформировала Российская империя. А Западная Украина больше формировалась под влиянием Австро-Венгрии. И до сих пор есть две Украины. Или даже больше…

— Гоголь чей? Мы говорим о культуре. Мы не можем отделить татарскую культуру от русской. Муса Джалиль — татарский или русский? Шолом-Алейхем — он какой? Он как Шолохов. Леся Украинка какая? Чем больше мы проводим этих водоразделов, тем больше углубляем пропасть. Есть общая культура.

А разве для россиян Марк Твен — чужой писатель? Нет. Мы его так же любим, как многих наших писателей. А что для нас Бернард Шоу — чужой драматург? Не надо ставить водоразделы. Есть культура, и есть не культура. Все. Больше ничего нет. Культура должна сближать. Не надо ее делить.

Не надо делить на украинскую и неукраинскую. А разная Украина — это правда. У меня есть друзья, которые недавно были во Львове. Они сидели, бухали с украинскими националистами. Все доходило до страшных споров. Но опять же споров таких нормальных, обычных мужских разговоров.

— Для чего устраиваются эти кампании по запрету русского кино, русских книг?…

— Это политические гнусные игрища. Абсолютное политиканство, мерзкое и отравительное. К сожалению, после Майдана это повседневная реальность. Есть пьеса с потрясающим названием "После победы поле битвы принадлежит мародерам", которая применима, на мой взгляд, на самом деле и к 1991 году в России, и к Майдану.

Это то же самое, что произошло в 1991 году в России, и то же самое, что произошло после Майдана на Украине. Нынешняя власть на Украине себя дискредитировала. Уровень жизни упал до крайности.

Я несколько лет подряд был в Харькове на замечательном детском телекинофестивале, был членом жюри. Я продолжаю общаться с ребятами с Украины, в том числе с председателем Харьковской областной рады Сергеем Черновым. Он блестяще знает русскую культуру, он говорит по-украински отлично, по-русски тоже.

У него жена — актриса, которая играла в русских пьесах и в украинских постановках. На территории Харьковской области два языка — украинский и русский. И нет столкновений в Харьковской области.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью целиком: Давид Шнейдеров: русский патриотизм — это версия украинского национализма