Давид Шнейдеров: запрет иной культуры - катастрофическая глупость

Только в прошлом году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 139 российских фильмов и сериалов. В их числе многие современные фильмы и даже культовые советские ленты — "Ирония судьбы", "Кавказская пленница" и "Москва слезам не верит".
Но запрет фильмов, сериалов и книг обречен на провал и имеет обратный эффект в эпоху развитого интернета, сказал в интервью "Правде.Ру" кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров.
Проведение такой политики властями Украины является основой украинского национализма. Надо заметить, что русский псевдопатриотизм с отрицанием всего американского — подобное явление, которое тоже нельзя приветствовать. Культура должна объединять, а не разъединять людей, считает кинокритик. Культурные корни русских и украинцев одни и те же. Можно назвать Достоевского украинцем, но он от этого не перестанет быть русским писателем.
Даже сейчас на Украине работают российские кинематографисты, они снимают сериалы, и украинские чиновники на местах вполне лояльно относятся к их работе. Такие же настроения и в народе. Российские деятели культуры, по словам Давида Шнейдерова, имеют разные точки зрения по событиям на Украине — от призывов "направить танки в Киев" до "вернуть Украине Крым". Это показывает, что вопрос о дружбе и ненависти русских и украинцев далек от разрешения.
— Давид, за последние четыре года Украина запретила показ на своей территории многих российских фильмов, например, "Легенда №17", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор" Тимура Бекмамбетова и другие фильмы. Недавно был даже официальный протест украинских властей по поводу проката в США фильма "Т-34".
— Добавьте к этому списку еще "Иронию судьбы", "Иронию судьбы. Продолжение", "Горько! 2", "Кухня в Париже" и т. д. Всего порядка 200 фильмов там уже запрещенных.
— Хотя вроде бы никакой политики здесь нет. Фильм могут запретить даже потому, что там играют какие-то артисты, которых нынешние власти считают своими врагами и неприемлемыми одиозными личностями. Например, Наталья Варлей, Олег Табаков…
— Сергей Безруков, Михаил Пореченков…
— Иван Охлобыстин и т. д.
— С некоторыми я понимаю ситуацию. Пореченков, например. Катастрофическая глупость — открыть огонь боевыми патронами в сторону украинских военных. Это категорическая глупость. Хотя мне кажется, что в принципе при всех огромных проблемах, которые существуют между нашими государствами, такие запреты — еще большая глупость.
Я вообще осторожно бы употреблял слово "Украина", хотя понятно, что обычно подразумевается все-таки правительство, руководство Украины. Мне кажется, что это почти так же, как и в России: руководство — это одно, а народ — это другое. Также я убежден, что любое запрещение культуры так или иначе направлено на разжигание межнациональной розни.
А это, между прочим, запрещено Конституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, равно как и украинскими Уголовным кодексом и Конституцией. Культура должна сближать, культура — это повод высказать друг другу в лицо проблемы, понять друг друга и решить эти проблемы.
Когда в свое время начались размолвки между Россией и США и американские артисты отказались приезжать в Россию по абсолютно политическим соображениям, я крайне негодовал, потому что я считал, что в такой ситуации особенно важен их приезд в Россию и общение со средствами массовой информации…
Согласитесь, что если в Россию приехала бы голливудская звезда, то были бы и газеты, и телевидение, и радио, и печатные СМИ, и интернет-СМИ, и прочие. Это был бы для этой звезды повод высказать свое мнение. Культура и спорт должны сближать людей. Запрет украинским спортсменам приезжать в Россию на соревнования — полная глупость.
— Не с нашей стороны, естественно.
— Не с нашей. Запрет украинским спортсменам приезжать в Россию — это конченая глупость украинской власти. Ребята готовились, тренировались, надеялись показать результаты… Они профессиональные спортсмены. Они этим зарабатывают и на свою последующую жизнь, в том числе своим детям. Лишать их такой возможности — это ужасно.
То же самое в полной мере касается и различных видов культуры и искусства. Еще слишком живы ассоциации… Потому что на Украине запрещены не только фильмы, но и книги, и многое другое.
— Памятники разрушаются и т. д. Сейчас в Одессе, например, ставится вопрос о сносе памятника Екатерине II. Но все же, на ваш взгляд, какая причина порождает такие глупые решения?
— Причина, на мой взгляд, в том, что украинское руководство, понимая шаткость ситуации, особенно в преддверии выборов, делает ставку на национализм. Она беспроигрышная. Хотя это, увы, ставка на бандитов, на штурмовиков, на ультрас, это ставка на насилие, на разжигание ненависти на почве лжепатриотизма.
Я иногда думаю, как мы с Украиной похожи. Украина раздувает ненависть по отношению к нам. Мы раздуваем ненависть по отношению к Америке. Мы зачастую поступаем так же, только аккуратнее. Потому что все-таки, во-первых, это не касается культуры никоим образом. У нас демонстрируются американские фильмы, к нам приезжают американские артисты. И, к счастью, у нашего руководства хватает ума не делать этого, а наоборот, приглашать американцев в Россию. Но, в принципе, и у нас тоже в определенной степени есть ставка на подобный "патриотизм". Это никогда ни к чему хорошему не приводит.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
На фото: кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров
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