В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США

В Сан-Франциско и других городах США украинские "активисты" сорвали показ фильма "Т-34". Американцы "уступают украинским радикалам", но у пользователей сети есть увереность, что "такой режим долго не протянет".

Посольство Украины в США обратилось к прокатчикам страны с просьбой отменить прокат российского фильма "Т-34". По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны"

Как сказал "Правде. Ру" кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров, "Украина совершает очередную глупость, так как культура должна объединять, а не разъединять". По мнению кинокритика — это "верх цинизма" рассматривать фильм"Т-34" с точки зрения геополитики. "Мне очень жаль, что американцы ведутся на это и уступают украинским радикалам. Америка должна применять свою полицейскую машину и подобные наглые, отвратительные выходки пресекать очень жестко", — отметил Давид Шнейдеров.

"Власти Украины абсолютно запутались и от безысходности пытаются играть на самых злобных и низких чувствах, потакая радикалам и неофашистам. Очень опасно, что в Украине возрождается фашизм… Нам остается только ждать президентских выборов и надеяться, что к власти придет более мудрое руководство", — отметил эксперт.

"Я понимаю всю сложность российско-американских отношений из-за Крыма, Донецка и Луганска, но кино здесь не причем. Как может горстка отщепенцев, горстка фашистов и националистов диктовать великой стране свои условия? Это отвратительно, это чудовищно", — сказал Давид Шнейдеров.

"Правда.Ру" прочитала самые актуальные комментарии под постом посольства Украины в Facebook.

Мирослав Ходирєв: Уважаемые сотрудники посольства государства Украина! Я, как гражданин Украины, призываю вас после выражения данного протеста срочно пройти обследование у хорошего американского психиатра и пройти курс лечения, потому что олигофренов в Украине полно и без вас .

Юра Солоха: Вы видели фильм? Я — да, наш харьковский Т- 34, механик белорус, хотя язык похож на украинский. Экипаж интернациональный. Фильм мне понравился, хотя знаю, что у вас в мозгах, но удивлен, что такие бараны работают в посольстве.

Роман Халин: дебилы! Фильм про ВОВ, про побег советских военнопленных на танке, который создали в Харькове.

Максим Гусев: Я из NYC, и теперь обязательно посмотрю этот фильм, хотя и не знал о его существовании прежде! А режим, который запрещает фильмы и книги, долго не протянет.

Как сообщала "Правда.Ру" Лаос в благодарность отправил в Россию легендарные танки Т-34, стоявшие на вооружении армии страны. Ранее заключен контракт на приобретение танков T-72Б1, которые носят гордое прозвище "Белый орел".

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