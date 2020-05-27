Владимир Петрухин: Москальский богатырь Тарас Бульба

Все современные события вытекают из многих событий давнего прошлого, как из маленьких ручейков образуется огромная река. История нужна, чтобы учиться на ошибках. Дураков история отправляет на второй круг. Об этом в эфире видеостудии Pravda.ru рассказал историк, археолог, доктор исторических наук и специалист поистории средних веков Владимир Петрухин.

История России. Не учатся только двоечники

- Весь нынешний патриотизм Украины, строится на желании доказать, что она - неРоссия. Существуют какие-то исторические параллели?

- Когда Соединённые Штаты Америки начали войну за независимость, говоря на том же языке, на котором говорили в Англии, была похожая история. Это тоже была проблема. А в Британии возмущались:

Какое они имеют право? Эти, которые за счет Англии все и переселились туда?

- А Декларация о независимости, видимо, похожа на референдум в Крыму и других юго-восточных регионах. В США сразу 13 штатов было объявили о независимости. Там народ имеет право на самоопределение?

- Народ? Этот - нет. Что это за народ? Народ, это - в Англии. А там, по мнению митрополии, переселенцы, которые использовали английскую систему, чтобы там расселиться. Не имеют они никакого права на независимость, они должны платить налоги. С тех пор так к тому народу и относятся, что вы - богатые, но жадные, давайте, делитесь. А то мы вас любить не будем.

- Американцы богатые? У них же долг огромный - за 13 триллионов долларов перевалил.

- Все народы убиваются, стремясь в эту, живущую в долг страну. Они не успевают отбиваться от эмигрантов, включая российских, но Бог уж с ними. В этом аналогий нет. А Украина в древнерусской традиции это - окраина государства в целом. Была Переяславская украина, так она называлась в древнерусских летописях, украина была Псковская, на границе с Чудью, с Эстонией. Этот термин распространился с 19 века на территорию нынешнего государства. А в древней Руси - это просто окраина.

- А как это произошло?

- С Тарасом Шевченко. Литературный язык появляется, когда появляется великая литература. Вот почему важно школьное образование. Петр Первый ратовал за единство Империи с единым образованием, чтобы все говорили на понятном языке, пользовались гражданским шрифтом, чтобы всем это было понятно. Когда интеллигенция создает литературный язык, создается основа для коммуникаций и взаимопонимания всего народа. Так что можно сказать, что украинская нация современная начала складываться в середине 19 века, упрочивала свое самосознание на протяжении последних полутора столетий.

- А москали, это - вообще кто?

- Москали - это русские, с точки зрения украинских радикалов. Коль уж мы взялись вспоминать об этих радикальных воззрениях, давайте вспомним: Тарас Бульба, он - какой богатырь у Николая Васильевича Гоголя. Помните, какая его национальность?

- Украинец, наверное?

- Рууусский богатырь!

- Тарас Бульба русский богатырь?

- У Николая Васильевича Гоголя. А у украинских националистов москали - не русские, что они люди что ли? И тут у радикалов, у которых мозги повернуты, конечно: "мы - самые лучшие, мы - самые древние". У них есть идея о том, что москали, это те самые люди, которые целовали туфлю монгольским ханам, они - холопы, а мы казаки гордые, мы никому туфель не целовали. Хотя не меньше целовали, когда надо было.

- Еще появилось огромное количество анекдотичных мифов, выдаваемых за реальность. Доходит до того, что древние укры выкопали Черное море, что украинский язык - самый древний и правильный. Профессора различных наук докладывают. Оказывается уже что Иисус Христос был украинцем... Это что за такая уникальная история?

- На самом деле, он был осетином, как известно, но в другой такой же концепции, а мама у него была русская, потому что Маша. Конечно, в официальной науке никакие ученые не будут доказывать, что древние укры древней амеб...

- Ну как же!? Верховная Рада обсуждала, ученые докладывали...

- Не в таком виде. Насколько я знаю своих коллег, над украми этими только смеются. Это - обычная националистическая бредятина, от которой, увы, неразборчивые издатели пытаются получить деньги, а цензуры на это нет. «Мain Kampf» пока не тиражируется, а доктор Геббельс пользуется популярностью, он объясняет всем, в чем фундаментальные ценности. Буйствующая толпа плохо учится, это - двоечники, которые считают себя самыми умными. А всех не таких как они им надо перебить, и все...

- Как выйти из этого кризиса? Были когда-то на Руси такие противостояния? Как это решалось? Как она выходила из них?

- Ничего не бывает в первый раз. Несколько кризисов было, в которых была задействована та территория, где сейчас идет гражданская война на Украине, включая Северскую землю, Северск. Оттуда пришел самозванец Лжедмитрий в начале 17 века, и была смута. Сейчас происходит такая же смута в Восточной Европе. Северская земля и Слободская Украина, казачество, которое сейчас активно повсюду о себе напоминает. Борис Годунов Лжедмитрияне боялся, понимая, что этого авантюриста никто не поддержит, отправил против него армию, которая его разбила. Вроде успокоилось Московское царство на этом. Но Лжедмитрия поддержала периферия, которая была недовольна центральными московскими властями, которые все тут делили.

Сейчас эти неурядицы тоже из-за того, что нет достойного распределения богатств. Пока это все закрыто, эти группировки будут друг с другом бороться, чтобы делить богатство. Это - архаическое, совершенно примитивное отношение, что вот - там, в центре живут эти сволочи, которые все себе отбирают, у них надо все отобрать. Сейчас дошло до такого серьезного конфликта. Началось на Украине, но это - общее наследие. Даже не только нашего пространства. Во все времена жители окраин были недовольны и давили на центры цивилизаций. Было мнение, что вот там сидят, за наш счет жируют, гады. Надо пойти иотобрать у этих тупых богатство. Тогда все будет хорошо и счастливо.

Беседовала Инна Новикова