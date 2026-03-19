Татьяна Багрий: Регулирование криптовалют — это балансирование между инновациями и защитой инвесторов

Юрист, эксперт по законодательству, регулирующему цифровые активы, оценила новые правила обращения с криптовалютами.

Фото: из личного архива Татьяны Багрий is licensed under Pravda.Ru Татьяна Багрий, член Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE), юрист в сфере цифровых активов и блокчейн-технологий

2025 год стал переломным для крипторынка: три крупнейшие юрисдикции — Россия, ЕС и США — одновременно выстраивают регуляторные рамки для криптовалют. Центробанк РФ предложил двухуровневую систему: неквалифицированные инвесторы смогут покупать крипту на 300 000 рублей в год после тестирования, квалифицированные — без ограничений. При этом использование криптовалют для платежей внутри страны остается под запретом, напоминает Татьяна Багрий, член Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE), юрист в сфере цифровых активов и блокчейн-технологий. На 36-й ежегодной глобальной конференции ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), крупнейшем мировом событии для специалистов по борьбе с финансовыми аферами, Татьяна представила свой доклад о мошенничестве в криптовалютных транзакциях. Обсудили с экспертом новую российскую концепцию регулирования, как она соотносится с мировой практикой и что ждёт цифровые активы в ближайшем будущем.

— Татьяна, как юрист, работавший в России и за рубежом, как вы оцениваете российскую концепцию регулирования криптовалют?

— Сегодня мир уходит от политики запретов к модели "разрешить, но жестко контролировать". ЦБ сохраняет запрет на использование криптовалют для внутренних платежей, но открывает легальные шлюзы для трансграничных расчетов и инвестиций через лицензированную инфраструктуру. Такой подход говорит о стремлении интегрировать крипторынок в официальную финансовую систему, а сроки на реализацию — в течение двух лет до 2027-го — свидетельствуют о том, что регулятор предпочитает качественную настройку системы, а не экстренные решения под санкциями.

— В российской концепции предложена двухуровневая система: неквалифицированные инвесторы с лимитом и квалифицированные — без ограничений, при этом для обеих категорий тест на знание рисков обязателен. Вы исследовали зарубежное законодательство — например, калифорнийский закон DFAL (Digital Financial Assets Law) — есть ли там схожие механизмы?

— Двухуровневая система — это адаптация успешных западных практик в России. Калифорнийский DFAL, который я детально исследовала для журнала "Юридическая наука”, разделяет институциональных и розничных инвесторов, с обязательным раскрытием рисков для последних. Российский лимит в 300 тысяч рублей напоминает американский Regulation A+, где SEC ограничивает доступ неаккредитованных инвесторов к высокорисковым активам. Тест на знание рисков — золотой стандарт: Япония и Гонконг давно требуют от розничных инвесторов подтверждения их квалификации. Россия идет дальше в техническом исполнении, обязав биржи внедрить спотовую торговлю через лицензированные платформы с жёсткими мерами против отмывания денег.

— Несмотря на регуляторные рамки, существуют "серые зоны". В ваших статьях вы исследуете проблему отмывания денег через NFT-технологию, формально прозрачную, но на практике используемую преступниками. Получается, проблема не только в анонимности?

— Абсолютно верно! Есть распространённое заблуждение, что главная проблема криптовалют — анонимность. Но преступники научились использовать эту "прозрачность" против системы. Самая популярная тактика — "самоотмывание": человек создает цепочку подставных кошельков и продаёт NFT сам себе с повышением цены. На блокчейне это выглядит легитимной торговлей, но на деле "грязные" деньги превращаются в "чистый" цифровой актив. Другая схема — wash trading: фиктивные сделки между контролируемыми аккаунтами для имитации объёма торгов. Картинка за 100 долларов через десяток таких сделок вдруг "стоит" миллион. Россия запретила приватные монеты вроде Monero, но проблема NFT-рынков — в злоупотреблении публичностью блокчейна. Мой вывод: нужен глобальный стандарт — обязательная верификация личности на всех NFT-маркетплейсах и ИИ-мониторинг подозрительных паттернов торговли, как это делает Chainalysis.

— Вы одержали победу в конкурсе на стипендию Российско-американского фонда юридического образования (RUSLEF), сейчас работаете в американской фирме, занимаетесь наследственным и деликтным правом. Вопросы криптовалют начинают проникать и в эти области — крипто-наследование, споры о владении цифровыми активами. Как классическое право адаптируется к цифровым активам?

— Да, это одна из самых быстрорастущих областей. Классическое право адаптируется через аналогии: криптовалюты трактуются как нематериальная личная собственность — акции или интеллектуальная собственность. Будущее — за гибридным подходом. Калифорния уже принимает законы — например, AB 39 (Digital Assets Bill), которые вводят специальные процедуры наследования для криптоключей и мультиподписных хранилищ. Я рекомендую всем своим клиентам создавать планы наследования криптовалют с доверенными исполнителями. Это эволюция права под давлением технологий.

— Куда движется регулирование криптовалют, на ваш взгляд?

— Я полагаю, в ближайшее время мы увидим глобальную стандартизацию этой сферы. Запреты сменят регулируемые "песочницы" для экспериментов и гибридных финансовых продуктов, где криптовалюты признаются как товар, актив, но интегрируются в существующую систему с надзором и защитой инвесторов.

— Вопросы интеграции цифровых технологий в государственное регулирование вы освещали в своем докладе международной научно-практической конференции "Управление цифровыми технологиями в поддержку развития инновационной экономики". Каковы тенденции в этом направлении?

— Могу сказать, что регулирование станет жёстче, но умнее. Государства будут стремиться к разумному балансу: стимулировать инвестиции, сокращая инфляционные риски и отток капиталов. При этом во главе угла должны оставаться люди с их экономическими интересами. И именно здесь юристы эксперты в цифровых активах будут на вес золота.