Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту

Рынок криптовалют вошёл в пике, биткоин упал ниже $75 тысяч, что считается почти критическим уровнем. Надо ли стреляться тем, кто вложился?

Ethereum и биткоин
Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биткоин оказался ненадёжным средством накопления

В конце прошлой недели рынок пережил новый обвал криптовалют, по итогам которого биткойн (ВТС) уже четвёртый месяц закрывается в "красной зоне", опустившись ниже психологической отметки в $75-80 тысяч.

О падении интереса к "крипте" огромной массы инвесторов говорит тот факт, что количество запросов в Google по слову "криптовалюта" резко сократилось к концу года. Показатель для США находится на уровне 26 — всего на два пункта выше годового минимума.

То есть обнаружилось, что вложения в "крипту" и мемкоины (криптовалюта на хайпе) — это не защитная гавань, а источник быстрой ликвидности: инвесторы массово продают криптовалюту, чтобы покрыть убытки на других рынках или "уйти в кеш" на фоне глобальных пертурбаций, а там и закупиться золотом.

Также важно, что крипторынок сильно коррелирует с акциями технологических компаний. А новости о том, что крупные корпорации (например, Nvidia) приостанавливают гигантские инвестиции в ИИ-проекты (OpenAI), вызвали цепную реакцию снижения на всех рынках рискового капитала.

Состояние "экстремального страха" подпитывает падение биткоина

Сегодня рынок криптовалют находится в состоянии "экстремального страха". Технически биткоин вошёл в зону, которую трейдеры называют "Bearadise" ("медвежий рай"), где падение начинает само себя подпитывать из-за отсутствия уровней поддержки.

Большинство аналитиков (например, из Glassnode и SignalPlus) считают что пробой уровня $74 500 за биткоин может спровоцировать каскад ликвидаций, так как цена опустится ниже средней точки входа многих долгосрочных инвесторов.

Исторически биткоин редко торгуется ниже себестоимости длительное время. На начало 2026 года стоимость производства одного BTC (майнинг) колеблется в районе $65-70 тыс. Долгосрочные держатели сейчас распределяют активы со скоростью 12 тысяч BTC в день. Рынок нащупает дно только тогда, когда это давление на продажу иссякнет. Краткосрочные перспективы аналитиков остаются негативными, а при худшем сценарии уже к 2027 году цена актива может упасть до $40 тысяч.

Что делать в России тем, кто вкладывался в биткоин

В РФ физлицам можно накапливать биткоин, но не расплачиваться им. Актив, который может за год вырасти до $125 тысяч, а затем рухнуть на 40%, не соответствует классическому определению "надёжного средства сбережения". В отличие от акций компаний, за биткоином не стоят заводы, прибыль или дивиденды. Его цена держится только на вере покупателей в то, что завтра они продадут его дороже. Это классическая финансовая пирамида.

С другой стороны, в отличие от доллара или евро, которые можно напечатать, биткоинов всегда будет только 21 млн. Это делает его дефляционным инструментом в долгосрочной перспективе. Некоторые аналитики считают, что сейчас биткоины на падении закупают те, кто и спровоцировал падение, чтобы потом войти в новый цикл и опять заработать. Биткоин хоронили уже более 500 раз за последние 15 лет. Каждый раз после обвала на 50-80% следовал новый цикл роста, который перебивал предыдущие максимумы.

Однако нужно обладать инсайдами (такими, как назначение нового главы ФРС), чтобы чувствовать себя на этом рынке уверенно. Поэтому каждому решать, нужно ли вкладываться в биткоин, или он нужен лишь как средство расчёта в условиях санкций (что в РФ для физических лиц запрещено), купил и сразу перевёл.

Прямого запрета на перевод цифровых активов (имущества) со своего кошелька на другой кошелек за рубежом для физлиц в законе № 259-ФЗ нет. Если вы планируете перевести "крипту", а затем обменять её на фиат (евро, доллары) за рубежом, вы обязаны задекларировать доход и уплатить НДФЛ (13-15%) в РФ, если являетесь налоговым резидентом. Другое дело, что с 2026 года ЦБ РФ внимательно отслеживает операции по выходу из криптоактивов в фиат через банковские счета. Крупные переводы без подтверждения источника происхождения средств могут привести к блокировке счетов.

В текущем году и годом ранее в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) под контролем ЦБ российским компаниям разрешили использовать крипту для расчётов с зарубежными партнёрами.

