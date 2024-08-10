Частный пользователь не может заработать на майнинге, считает аналитик Дмитрий Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам Голубовский: создать биткоин может кто угодно

8 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Что это значит? В сложной теме вместе с Pravda.Ru разбирался аналитик компании "Золотой монетный дом", эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

— Согласно закону о майнинге, биткоин входит в перечень разрешённых для торговли валют. Какие правила установлены для майнеров, юридических и физических лиц?

— Майнинг признан коммерческой деятельностью в России, поэтому правила для майнеров такие же, как и для любой другой деятельности, которая порождает налогооблагаемую базу и соответствующую бухгалтерскую отчётность. То есть есть расходы на электричество, на вычислительные мощности, есть доходы в виде криптовалюты, которая должна быть реализована по официальным каналам. Соответственно, есть отдача от этой деятельности в рублях. И эта отдача является выручкой. Из этого вытекают все соответствующие правовые и фискальные последствия.

Электроэнергия для майнинга

— Значит, количество биткоинов, которые можно намайнить, зависят от потребляемой энергии. Понятно, что майнинг-фермы соберут больше биткоинов, чем одиночки. На ваш взгляд, можно ли одному пользователю заработать на майнинге, окупить оборудование, оплатить счета за электроэнергию?

— Смотря что это за пользователь. Только если это очень богатый человек, который может обеспечить себе дешёвую генерацию действительно очень большой мощности. Но я думаю, что это не масштаб индивидуального предпринимателя. Так что ответ скорее: "Нет, не может".

— Сколько примерно будет стоить оборудование, чтобы можно было нормально работать, зарабатывать, собирать биткоины?

— Я не знаю, какие сейчас расценки. Большее значение имеет цена электроэнергии. По тарифу на электроэнергию для физлиц майнинг просто нерентабелен: за электричество, даже не учитывая стоимость оборудования, вы заплатите больше, чем заработаете на майнинге.

— Наверное, будут пышным цветом цвести различные майнинг-фермы, люди начнут активно заниматься этой деятельностью. Хватит у нас в России мощностей? И когда всё это заработает, не вырастут ли тарифы на электроэнергию уже для всего населения?

— Во-первых, бум майнинга частными лицами, мелкими майнерами, у нас уже давно прошёл. Действительно, в некоторых регионах тарифы на электроэнергию были существенно ниже, чем по всей остальной стране, например, в Иркутской области. Там существовал выгодный, гаражный, майнинг: инициативные люди покупали какие-то платы, делали майнинговые фермы из видеокарт и могли зарабатывать. Это было популярно в Абхазии, потому что у них очень дешёвая электроэнергия от гидроэлектростанции.

Сейчас майнинг — очень мощная промышленная деятельность. И в Соединённых Штатах крупные майнинговые компании строят свою маленькую ферму прямо рядом с атомными электростанциями, по оптовому тарифу, очень дёшево, покупают электричество. В таких случаях всё хорошо работает и окупается. Так что насчёт того, что у нас много мощности из сети будет уходить, вы можете не беспокоиться.

Криптобиржа

— Давайте поговорим про криптобиржу. Там торгуются не только биткоины, но и много другой электронной валюты. Как лучше составлять себе инвестиционный пакет? Теперь это тоже легализовано, и можно торговать не только биткоин, но и другие электронные валюты.

— Владение цифровыми активами было легализовано давно, правда были проблемы с предоставлением соответствующей отчётности. Потому что этот рынок у нас в стране был непрозрачный, а при покупке на иностранных площадках проблематично было предоставлять отчётность: надо было получать выписки от иностранных бирж, делать нотариальные переводы, иметь официальный курс на момент сделок, чтобы провести их. Были большие сложности.

Если у нас торговля будет идти на регулируемых площадках (а они существуют сегодня), то к торговле смогут подключиться и Санкт-Петербургская, и Московская биржа, всё будет сугубо в рамках процедур торговли классическими активами.

Тогда торговля криптовалютами, которые получат на этих площадках листинг, ничем не будет отличаться от торговли китайским юанем или любой другой валютой, которая торгуется на наших биржах.

Соответственно, отчётность автоматически будет генерироваться самой биржей.

Что касается инвестиционного пакета. Если вы хотите торговать высокоспекулятивными историями, то можете их добавлять в свой инвестиционный портфель, потому что криптовалюта — это высокоспекулятивная история, это актив, который может колебаться в цене на 20% в неделю, это никого не удивляет.

Спекуляции на криптовалютах

— А чем объясняется такая высокая волатильность биткоина?

— Она объясняется невысокой ликвидностью рынка, где большие сделки могут на большие величины сдвигать цену, плюс этот рынок высокоманипулятивен, потому что он находится в руках достаточно ограниченного круга очень крупных инвесторов мира. Я имею в виду глобальную цену биткоина. Через трансграничные сделки, через сделки между биржами, цена становится всеобщей, её могут легко сдвигать в ту или другую сторону.

На сегодняшний день очень большой объём криптовалюты сосредоточен в руках тех, кто выпускал ETF, биржевые торговые фонды на эти активы, это американские финансовые компании. Собственно, они сейчас и делают рынок высокоспекулятивным, чтобы он был интересен спекулянтам. Это естественно.

Монетизация криптовалют

— Будут введены новые правила по монетизации криптовалюты, по переводу этой валюты в рубли, в наличные, в безналичные расчёты? Банковская комиссия всегда была очень высокой. Она снизится, может быть, вообще её снимут?

— У нас банки никогда не осуществляли сделки напрямую с криптовалютами, но были банки, которые активно содействовали операциям на крипторынке, который у нас носил "серый" характер.

— Теперь всё легально, всё "белое"?

— Да. Этим особенно занимался "Киви-банк", который закрылся в прошлом году. Сейчас, если всё будет абсолютно легализовано, комиссии, скорее всего, будут такими же, как на сделках с драгметаллами, то есть не выше 1%.

Криптовалюты как альтернативный путь платежей

— Введением в России биткоина мы бьём по доминированию доллара?

— Нет. Так мы решаем вопросы трансграничных платежей.

Главная причина, по которой наша криптовалюта двинулась в сторону легализации, особенно для внешнеторговых отчётов, связана как раз с тем, что у нас расчёты в долларах сильно пострадали из-за санкций.

Кстати, после последних санкций на Мосбирже пострадали отчасти и расчёты в юанях, потому что ряд китайских банков, активно занимающихся международной торговлей, работают не только с Россией, но и со всем международным рынком. Опасаясь вторичных санкций американцев, они свернули с нами операции. Поэтому нужно искать альтернативные пути платежей.

— Это и есть так называемый альтернативный путь?

— Да, абсолютно верно.

— Если посмотреть в будущее, для развития отечественной финансовой системы закон, который издал президент, является шагом вперёд? Если да, то почему?

— Безусловно. Это давно нужно было сделать даже вне зависимости от тех трудностей в международных расчётах, которые у нас есть. Я считаю, что только излишне консервативный подход Центрального банка и минфина к регулированию препятствовали этим новациям.

— Получается, что теперь есть возможность развивать нашу банковскую систему и делать её более суверенной, независимой от мировых финансовых рынков. Это наша автономия?

— Наша банковская система и так совершенно суверенна и независима от мировых финансовых рынков, она же регулируется Центральным банком. Вся её основа, депозиты, которые она привлекает, кредиты, которые она выдаёт, — это наша экономика. В этом смысле она была суверенна до всех драматических событий 2022 года.

Это не вопрос развития банковской системы, это вопрос развития финансовой системы в целом и возможность обеспечить нашим банкам операции на международном уровне.

Это возможность обеспечить развитие так называемой финтехиндустрии, то есть это создание соответствующих программных решений в сфере децентрализованных финансов.

Сейчас развивается особая финансовая отрасль. Проведение платежей вне зависимости от банков в формате P2P, B2B, или так называемая токенизация активов, когда вы создаёте цифровой эквивалент какого-то объекта и через это монетизируете его. Это тоже возможно. Кстати говоря, у нас "Норникель" достаточно давно уже начал этим заниматься, создавая цифровой палладий. У них есть соответствующие фонды, выпущена соответствующая криптовалюта. Но это они сделали в Европе. Как сейчас работает — я не знаю.

Это новый виток развития финансовой системы в целом. Банковская система у нас и так функционирует в интересах экономики. Это только расширит её возможности. Но в качественном отношении здесь ничего не изменится. У нас финансовый суверенитет и есть.

— Мы можем создать свой, российский, аналог биткоина, торговать его на биржах и дать доступ всем желающим его приобретать?

— Вы можете сами создать свой аналог биткоина, проведя форк блокчейна биткоина, если вы в теме и знаете, как это работает. Это может сделать кто угодно. Здесь вопрос заключается не в том, можно ли это сделать, вопрос в том, будет ли это признано, будут ли этим пользоваться.

Криптовалюту может выпустить кто угодно, даже анонимная группа лиц, собственно, сам биткоин так и создавался.

Специфика криптовалюты заключается в том, что она существует в цифровой экономике и не имеет юрисдикции. Её сила именно в том, что это распределённая сеть, которая существует просто в интернете.

— Есть ли российские разработчики, которые работают в сфере блокчейниндустрии?

— Да, есть. Это очень сильные команды. Поэтому соответствующие российские разработки могут быть. Я даже знаю людей, которые этим занимаются и которым новации помогут вывести их проект на глобальный уровень. Но это будет просто частная инициатива.

Может ли государство поставить задачу создавать такие экосистемы? Наверное, может. Но я считаю, что у государства нет компетенций ставить такие задачи.

Если государство только сейчас подошло к положительному решению вопроса легализации криптовалют, что чиновники могут сделать в плане постановки задач? Им надо будет вовремя принимать инновации, которые создают люди, а не препятствовать им. А поставить какие-то стратегические задачи в этой сфере? Я не вижу, кто в России может это сделать?