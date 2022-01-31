Для рынка криптовалют в России близится момент истины

Виртуальные деньги, называемые криптовалютой, приобрели у людей в последние годы большую популярность. Центробанки различных стран видят в них опасную конкуренцию для традиционной финансовой системы. Тем более что анонимность операций с криптовалютой усложняет борьбу с уходом от налогов и отмыванием денег. Во властных структурах страны сегодня идут активные дискуссии о будущем криптовалют в России.

Недавно Центробанк представил на суд общественности доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", вызвавший неоднозначную реакцию в обществе и даже в правительственных кругах. Предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты в стране, в том числе через криптобиржи и криптообменники, и запретить использование в этих целях российской инфраструктуры финансового рынка. ЦБ мотивирует свою жёсткую позицию множеством рисков, среди которых возможный отток капитала и ослабление курса рубля, потери частных инвесторов из-за волатильности рынка криптовалют, мошенничества и киберугроз, использование их для финансирования преступных видов деятельности и т. д.

Однако в Минфине и Госдуме готовы возразить регулятору, предлагая концептуально отличающиеся подходы. Депутаты, входящие в рабочую группу по легализации майнинга, не вполне понимают мотивов "столь радикальных требований" ЦБ и считают разумней продолжать работу над легализацией индустрии. Как отмечает первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, огромная часть нашей молодёжи работает с криптовалютой и её запрет может негативно сказаться на отношении к власти и государству. Депутат полагает, что с практической точки зрения невозможно запретить оборот криптовалют — он просто уйдёт в тень.

Против "тотального запрета на криптовалюты" выступил основатель Telegram Павел Дуров, так как это едва ли остановит недобросовестных игроков, но "поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере" и затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Дуров предлагает брать пример с таких соседних стран, как Украина и Узбекистан, которые принимают нужные законы в сфере блокчейна, с тем чтобы "не остаться на обочине технологического и экономического прогресса".

Адепты криптовалют выдвигают аргумент, что современный уровень развития технологии блокчейн позволяет избежать большей части рисков, упомянутых в докладе ЦБ. Партнёр международной биржи Huobi Альфред Хамзин напомнил о существовании удобных и безопасных P2P-платформ. Эти сервисы позволяют без проблем покупать криптовалюту в рублях прямо с российских карт, а если их запретить, то крипторынок в России откатится на пять лет назад и поставит пользователей под удар, считает эксперт.

Представители индустрии не против государственного регулирования и готовы консультировать госорганы по возникающим техническим вопросам, чтобы наладить систему криптобизнеса без ущерба для "инновационного, высокотехнологичного сектора, за которым будущее". Кое-кто объясняет позицию ЦБ продвижением "неконкурентоспособного цифрового рубля за счёт дискредитации криптовалют", предлагая вместо этого активнее информировать инвесторов о всех возможных рисках.

Иллюзия защиты и правил игры

В Минфине России придерживаются той точки зрения, что нужно "регулировать, а не запрещать". Здесь подготовили свою концепцию регулирования криптоиндустрии, сильно контрастирующую с идеями ЦБ. Ведомство предлагает активно вовлечь в оборот криптовалют российские банки и другие финансовые организации, разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, использовать для отслеживания нелегальных криптотранзакций сервис "Прозрачный блокчейн" и т. д.

Регулирование криптовалют необходимо, поскольку в операции с ними вовлечены миллионы людей и такой масштаб оставляет мало надежд на его искоренение, считают в Минфине. По экспертным оценкам, граждане России открыли несколько миллионов криптовалютных кошельков, объём средств на которых составляет около 2 трлн рублей. В прошлом году по объёму майнинга биткоина Россия вышла на третье место. Согласно исследованиям компании Chainalysis, в 2020 году наша страна заняла второе место в рейтинге 154 стран по индексу глобального принятия криптовалют, но через год опустилась на 18-е место. В то же время объём сделок с криптовалютой в абсолютных числах у нас намного ниже, чем в США и Китае.

Банк России с доводами Минфина не согласился и взялся их опровергнуть один за другим. Создание прямого канала взаимосвязи между криптовалютным рынком и коммерческими банками будет означать создание параллельной финансовой системы со своими особыми правилами. Регулятор предостерегает, что сбережения граждан пойдут не в национальную экономику, а неизвестно куда. Учитывая отсутствие у большинства криптовалют ответственных эмитентов, риски инвесторов будут перекладываться на финансовые организации и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов.

Перекладывание на банки, работающие с традиционными финансовыми активами, ответственности за процедуры контроля в криптовалютах плохо скажется на стабильности их работы и подорвёт доверие вкладчиков. Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому даже высокая финансовая грамотность инвестору не поможет избежать потерь, считает регулятор. Что касается высокой вовлечённости россиян в этот рынок, то она как раз таки является важным аргументом для ограничения новых вложений. Легализация и регулирование будут создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, чьи интересы в реальности могут пострадать.

Удар майнинга по энергосистемам

Центробанк РФ

Опыт в сфере криптовалют других стран больше свидетельствует в пользу аргументации Банка России. Президент США Джо Байден в октябре прошлого года провозгласил создание коалиции из 30 стран, чтобы активизировать сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и "пресечь незаконное использование криптовалюты". Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер назвал криптоиндустрию "Диким Западом финансовой системы США", которая отчаянно нуждается в правилах.

Летом прошлого года Китай ввёл полный запрет майнинга и криптовалют в стране. В качестве причин такого решения официально назвали проблемы, связанные с незаконным выводом средств из Китая, отмыванием денег, риском потери контроля и сбережений. Однако запрет может быть также связан с запуском Народным Банком Китая цифрового юаня. В связи с вынужденным бегством криптоэнтузиастов из Поднебесной в прошлом году главным средоточием майнинга стали США. Эксперты в Штатах стали выражать опасения, что майнинговый бум может вызвать критические последствия для и без того перегруженной энергосистемы, срывая планы Белого дома по улучшению климата. Некоторые предлагают развивать криптобизнес исключительно на основе возобновляемых источников энергии.

Осенью прошлого года электросети Казахстана не выдержали нагрузок от работы майнинг-ферм, что заставило власти ограничить добытчикам пользование сетями. Когда Абхазию облюбовали майнеры, энергопотребление выросло на 20%, что вызвало повсеместные блэкауты. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам потребовало применять при майнинге криптовалют более экологичные и эффективные принципы работы. Власти Швеции даже направили запрос в регуляторные органы ЕС с просьбой запретить майнинг во всём Евросоюзе, выразив недовольство тем, что "зелёная" энергия расходуется не по назначению.

России ещё предстоит определиться с отношением к криптовалютному рынку и выработать правовые нормы его работы. На недавнем совещании с членами правительства президент Владимир Путин порекомендовал правительству и ЦБ провести на эту тему дискуссию и доложить в ближайшее время о достигнутых результатах. С учётом того, как широк разброс мнений по рынку криптовалют, принятие соломонова решения может оказаться делом нелёгким.

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