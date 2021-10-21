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Автор Ирина Гусакова

Возрождение биткоина: как криптогигант вдохновит инвесторов

Криптовалюты

Видимо, биткоин так же устойчив, как и непрекращающаяся пандемия. Не так давно криптогигант потерял более половины своей стоимости из-за жестоких репрессий со стороны Китая. В сочетании с пессимизмом, выражаемым такими влиятельными лицами, как Илон Маск, биткоин резко упал с рекордно высокой оценки в 64 888,99 долларов до отметки в 30 000 долларов всего за несколько недель. Однако за последние четыре месяца гигант криптовалютного рынка постепенно поднялся, чтобы вернуть себе превосходство. Сегодня биткоин может стать воротами к нормализации неуловимого криптовалютного мира на традиционных глобальных рынках.

Биткоины

На днях биткоин обновил свой исторический максимум, 20 октября его стоимость повысилась до отметки свыше 66 тыс. долларов.

Дебют BITO

Торговый день первого американского биржевого фонда, связанного с биткоинами, — Bitcoin Strategy ETF — был вполне успешный на Нью-Йоркской фондовой бирже:

  • рекордное количество сделок,
  • бумаги ETF под тикером BITO показали рост на 4,9% до 41,94 доллара за акцию.

Согласно данным, собранным Bloomberg, дебют BITO означал, что он стал вторым по величине торгуемым фондом после Carbon Fund BlackRock в первый день торгов. Листинг BITO с оборотом почти в 1 миллиард долларов подчеркнул потребность в надежных инвестициях в биткоинах на рынке США. BITO был одним из самых покупаемых активов на платформе Fidelity, пишет Modern Diplomacy.

Биткоин продолжал расти, несмотря на успешный дебют BITO. Оглядываясь назад, можно сказать, что подобное оживление заслуживает похвалы. И выгода очевидна — такой скачок в цене свидетельствует о постепенном принятии регулирующими органами.

"Запуск биткойн-ETF ProShares на NYSE является подтверждением того, что некоторым инвесторам необходимо рассмотреть возможность добавления BTC в свой портфель", — заявил Хун Фанг, генеральный директор Okcoin.

Проще говоря, листинг не только предоставит помощь криптолоялистам (укрепит их веру в валюту), но также подбодрит инвесторов на стороне, которых уже давно сдерживает неопределенность криптовалюты. Таким образом удастся привлечь более крупных инвесторов на рынок криптовалют, вместе с притоком капитала. Однако растущее признание может размыть рудиментарный феномен биткоина. В то время как мелкие инвесторы продолжат участвовать в пресловутой спекулятивной игре, торгуя биткоинами, возможность получить косвенное воздействие на биткоины может насторожить не склонных к риску инвесторов.

Биткоин

В конечном счете все сводится к тому, что биткойн-ETF управляется третьей стороной, а не инвестором: контроль передан централизованной фигуре. Более того, с растущим вниманием со стороны пакистанского агентства по финансовому регулированию SECP, складывается смутное ощущение, что присутствует плавный переход к использованию рынка вместо его либерализации: вот такой оксюморон для всей децентрализованной модели криптовалют.

Тем не менее листинг BITO — обнадеживающее событие, которое привлекло скептиков хотя бы к наблюдению за безудержной популярностью этого класса активов. Растущая популярность (и неохотное принятие) на фоне ужесточения регулирования может стать поворотным моментом для рынков американского капитала. Однако, как указывали некоторые критики, BITO не является спотовым ETF, а вместо этого привязан к фьючерсным контрактам. Таким образом, сдерживание сохраняется, поскольку регуляторы не хотят повторения финансового кризиса. Тем не менее биткоин не ударил в грязь лицом, показав, что новая революция возможна в современной финансовой реальности.

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«Биткоин — пузырь, который обязательно лопнет»
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