Поддержка Сальвадору по биткоину пришла от криптоинвесторов с Reddit

Критикуемый западниками Сальвадор первым в мире начал использовать биткоин в качестве законной валюты и получил неожиданную поддержку у криптоинвесторов с Reddit.

Сальвадор ввёл в оборот биткоин

Во вторник, 7 сентября, Сальвадор стал первой страной в мире, признающей биткоин в качестве законной валюты.

Законодательное собрание одобрило закон о биткоинах в июне, а в конце августа утвердило траст в размере 150 миллионов долларов, чтобы гарантировать "автоматическую конвертируемость" биткоинов в доллар.

По закону, биткоин будет иметь "неограниченное хождение в любой транзакции", а обменный курс между криптовалютой и долларом "будет свободно устанавливаться рынком". Все учреждения закон обязывает "принимать биткоины в качестве формы оплаты".

Правительство президента Наиба Букеле уверяет, что легализация биткоинов сэкономит сальвадорцам, живущим за границей, миллионы долларов комиссионных на переводах домой. В прошлом году сальвадорцы отправили 400 миллионов долларов, что составляет 22% ВВП Сальвадора.

Со вторника, 7 сентября, граждане, решившие установить приложение на свои мобильные телефоны, получат бонус в биткоинах, эквивалентный 30 долларам, без возможности обмена на доллары.

Правительство устанавливает более 200 "точек кошелька Chivo" по всей стране — банкоматов с биткоинами.

Букеле объявил в этот понедельник, 6 сентября, в Twitter с хештегом #BitcoinDay о покупке "200 биткоинов", По данным различных платформ обмена криптовалют, цена биткоина в этот понедельник, 6 сентября, превысила 52 тысячи долларов и остаётся выше 51 тысячи долларов.

Поэтому покупка обошлась Сальвадору в сумму более 10 миллионов долларов.

Население предпочитает доллар

Согласно опросу, проведённому Институтом общественного мнения Центральноамериканского университета, 66,7% населения Сальвадора считает, что закон о биткоинах должен быть отменён, 78,3% граждан мало или не заинтересованы в загрузке приложения Chivo в свои телефоны, и 71,2% предпочитают использовать доллар.

Официальными валютами в Сальвадоре, согласно закону о валютной интеграции, являются две валюты: доллар США и колон, хотя последний больше не находится в обращении.

Директор Института общественного мнения Лаура Андраде уверяет, что население сопротивляется, потому что не считает биткоин-кошелёк способом, который улучшит его экономическое положение.

Зачем Сальвадору биткоин?

Отклики в западных СМИ на инициативу Сальвадора отрицательные, поскольку это решение рушит монополию на резервные валюты — доллар и евро. На самом деле реализация проекта направлена на оживление экономики страны, которая с момента долларизации в 2001 году находится в застое со средним ростом от 2 до 4%. В 2020 году ВВП сократился на 7,9% из-за пандемии COVID-19.

Сорокалетний Букеле ничего не боится, так как имеет конституционное большинство в парламенте и популярен среди элиты. На прошлой неделе палата Верховного суда, назначенная в мае парламентом, дала ему зелёный свет на переизбрание. Его нынешнее президентство заканчивается в 2024 году.

Криптоинвесторы предложили помощь Сальвадору

Проект получил неожиданную поддержку в популярной сети инвесторов Reddit. Пользователь, который называет себя @thadiusb, в качестве жеста поддержки предложил согласовать покупку 30 долларов у каждого сальвадорца на платформе BTC, кто этого захочет.

"Это важный момент в биткоине. Давайте покажем Сальвадору и тем, кто всё ещё не определился, что биткоин имеет для них ценность. Биткоин имеет большое значение", — написал он.

Согласно расчётам сторонника вышеупомянутой социальной платформы, который довольно активен в сообществе, если каждый из 3,3 миллиона членов Reddit купит 30 долларов в биткоинах, общая сумма покупки составит 99,5 миллиона долларов.

Предложение @thadiusb получило более 2100 откликов на Reddit, большинство из них в поддержку инициативы. Сообщение быстро стало вирусным, достигнув крупных инвесторов.

Читайте по теме:

"Мы сделали это": первая страна в мире легализовала биткоин

Эксперт объяснил, почему биткоин резко взлетел в цене

США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.