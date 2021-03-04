Как работают криптовалюты?

Криптовалюта — это новый тип цифровой валюты или электронных денег, которые можно обменять на "натуральные" деньги по текущему обменному курсу, или расплатиться этими криптовалютами в определенных интернет-магазинах.

Определенное сообщество людей считает их новым словом в мире денег. Эти средства генерируются в электронном виде. Криптовалюта основана на асимметричной криптографии, то есть шифровании цифровых подписей индивидуальных переводов, одноранговых сетей и децентрализации. Одна из первых и самых распространенных криптовалют — это биткойн.

Свойства криптовалют

Децентрализация — нет ни центральной власти, ни центрального банка. Криптовалюта не может контролироваться правительством или другими учреждениями. Это приводит к резким колебаниям стоимости криптовалют.

Глобальный процесс работы — криптовалюты могут быть отправлены сразу на другой конец света за считанные секунды с минимальной комиссией.

Анонимность — с транзакцией не связаны никакие личные или конфиденциальные данные.

Прозрачность — это полностью прозрачная общедоступная база данных, которая показывает все совершенные транзакции в Сети. Этот подход защищает систему от мошенничества.

Блокчейн

Особенностью криптовалюты является блокчейн, который обеспечивает неоспоримую транзакцию, но при условии достаточной децентрализации ее кредиторов. Затем на основе одного из нескольких типов протоколов аутентификации создаются блоки, содержащие все транзакции за период с момента создания предыдущего блока. Блоки обычно создаются через определенные промежутки времени.

Все блоки должны быть согласованы всеми верификаторами, и если это произойдет, блок включается в цепочку блоков, называемую блокчейном. Если блок заблокирован, его обычно нельзя изменить. Новые цифровые монеты генерируются при появлении блока.

Блокчейн фактически представляет собой общую базу данных всех транзакций, что предотвращает мошенничество. Его можно изменить только в том случае, если пользователю принадлежит более половины производительности всей сети.

Где купить криптовалюту?

Можно купить биткойны и другие криптовалюты в обменных магазинах или на бирже. В обменном пункте клиент покупает криптовалюту у трейдера по заранее определенному обменному курсу, и наоборот. На биржах биткойнов он покупает биткойны у людей, а окончательная цена определяется спросом и предложением.

Криптовалюты и преступность

Благодаря анонимности, которую криптовалюты гарантируют своим владельцам и плательщикам, мошенники начали довольно часто использовать их для платежей в рамках организованной преступности. Их очень легко использовать для коррупции, налогового мошенничества или финансирования незаконной деятельности, например терроризма, похищения людей, вымогательства и т. д. Это главный аргумент, которым пользуются власти стран, не признающих криптовалюту, как платежную систему.