"Имя Розы": сериал по бестселлеру Умберто Эко

На канале "VIP Premiere" зрителю доступен итало-германский сериал, снятый по мотивам книги "Имя Розы" Умберто Эко. Главную роль в нем играет великий актер Джон Туртурро. Однако кажется, что ему несколько одиноко среди всех этих серых каменных стен итальянской обители.

Сюжет книги завязан на том, что Вильгельм Баскервильский и его помощник Адсон, бросивший военную службу ради служения религии (все это очевиднейшим образом отсылает нас к Шерлоку Холмску и доктору Ватсону), расследуют загадочное убийство в итальянской обители. Однако на одном убийстве все не заканчивается: каждую ночь монахи то и дело находят новые трупы.

Как говорят критики, хорошо, что Умберто Эко, который 30 лет назад разгромил одноименный фильм с Шоном Коннери и Кристианом Слэйтером, не видит этого сериала. Однако что можно ждать от довольно ограниченного бюджетного сериала? Конечно, было бы лучше, если бы этот эталонный детектив перехватили какие-нибудь американские компании, которые смогли бы сделать из "Имя Розы" даже что-то похожее на "Молодого Папу" или "Игру престолов". Однако пожилой итальянский режиссер Джакомо Баттиато совершенно не ставил себе целью соревноваться с такими хитами. Всю свою жизнь он проработал лишь на местном TV.

Тут остается лишь пожалеть Джона Туртурро, который великолепно сыграл в сериале "Однажды ночью". Ему не с кем "сыграться": аббат, которого играет Майкл Эмерсон, больше напоминает того самого Бенджамина Лайнуса из "Остаться в живых", итальянские "ноунеймы" вообще умеют только стрелять глазами при упоминании слова "содомия". В общем, актерский коллектив совершенно не вызывает желание следить за событиями серии в течение целого часа.

На кого же рассчитан проект? Поклонники Умберто Эко однозначно будут разочарованным тем, что сериал игнорирует сразу несколько важных пластов "Имени Розы", фанатам детективов тоже вряд ли будет интересен такой непоследовательный и нескладный рассказ истории. Пусть фильм Жан-Жака Анно и проигнорировал многие споры о схоластике и не особо вдавался в историко-политический контекст, но по сравнению с сериалом, он сумел компактно и понятно рассказать историю. Он смог заставить зрителя восхищаться готической атмосферой.

В любом случае мы можем говорить о том, как сложно в принципе экранизировать такую сложную прозу. Скоро, кстати, нас ждет показ фильма по мотивам книги "Сто лет одиночества" Маркеса.

Понятно, что в любом случае "Имя Розы" может быть показано лишь упрощенно и с разными упущениями. При этом нужно учитывать, что тем, кто читал книгу, уже известна развязка, и нужно с этим как-то справляться. А сериал пока не справляется. Эко заслуживает определенно какой-то большей судьбы в кинематографе. Однажды Эко отказал Кубрику, который хотел срежиссировать фильм "Маятник Фуко", а потом долго об этом жалел, ведь Кубрик вполне соответствует великому таланту Эко. Главным в произведениях Эко — найти цель, понять, что искать, и уметь поместить найденное в современный контекст. А если покопаться, то у Эко довольно много тем, которые можно поднять и в нашем современном мире.

Фото: КиноПоиск

Еще по теме:

"Ночь живых мертвецов" Джорджа А. Ромеро: интересные факты

Сериал "Викинги": скандинавские приключения подошли к концу

Конец эпохи: прощание с "Теорией большого взрыва"

Почему вам необходимо посмотреть "Рассказ служанки"?