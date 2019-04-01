Каким получился сериал от Богомолова "Содержанки"

На онлайн сервисе "Start" стали показывать сериал про московскую жизнь, снятый режиссером Константином Богомоловым. В сериале "Содержанки" повествуется об обычной сотруднице саратовского музее Даше, которая приезжает в Москву с целью приобрести для музея соцреалистическую картину "Бутерброд с селедкой". Заодно она останавливается у своей подруги детства, ставшей содержанкой богатого и лысеющего Игоря Дмитриевича, женатого и имеющего детей.

Сериал показывает Москву как центр кутежа, сексуальности и измен. В небольших сценах "интро" все герои по очереди ложатся друг с другом в постель, и лишь пуля, попавшая в одно из звеньев этой сексуальной цепочки, останавливает происходящее. Этим звеном оказывается та самая подруга Даши — ее находят в туалете ресторана с простреленной головой сразу после встречи с таинственной незнакомкой из спортивного клуба. На ее место встает Даша, которая нравится Игорю Дмитриевичу своими знаниями в искусстве. Другим звеньям (от юристов до сотрудников полиции) тоже придется меняться, но неизменным останется только место — веранды "Стрелки" и ресторан "Мост" в Камергерском переулке. Этот ресторан, кстати, уже не первый раз превращается в дорогое место в русском кинематографе (например, в фильмах "Духless").

Кажется, что сериал является лишь шаржем на настоящую жизнь богатых и светских жителей столицы. Многое здесь показано слишком гиперболизированно — например, коллекция Игоря Дмитриевича, насчитывающая все от Пикассо до Ларионова; или слишком экспрессивные сцены секса. Отдельное внимание заслуживает та таинственная незнакомка, которая постоянно наблюдает за главным героем и всеми его любовницами из окон своего красного "Феррари". Да и как тут не заметить?

А вот кое-что сделано "спустя рукава". Например, критики обращали внимание на плохо смонтированную сцену второй серии, когда Бурунов разговаривает с Збруевым. Лежащая между ними тарелка соленых огурцов так и появляется то в одном, то в другом месте от кадра к кадру. Можно также обратить внимание, что все любовницы Игоря Дмитриевича проживают практически в одинаковых интерьерах, каких-то мертвых и пустых пространствах, так похожих на театральные декорации.

На самом деле, что сериал "Содержанки" больше напоминает ситком, чем детектив. Там много точных и действительно смешных "номеров" и этюдов, что делает сериал даже на драму не слишком похожим. Удачно Богомолов играет с амплуа своих актеров: например, тут присутствует полковник Яковлев, играющий в "Полицейском с Рублевки", забросивший театр Кузнецов в роли плохого актера Сомова, неправдоподобный следователь Петра Скворцова и Владимир Мишуков, навечно застрявший в образе ловеласов с чертами маньяков.

От "Содержанок" определенно ждали провокационные темы. Богомолов начал свой путь режиссера с экранизации произведения Владимира Сорокина, современного писателя, поэтому он совсем не прост. Но пока что в сериале никаких следов этой провокационности не наблюдается. Хотя возможно, что вся дьвольщина в стиле Достоевского еще впереди. Однако достаточно ли только лишь голых артисток, чтобы привлечь зрителя и заставить его посмотреть весь сезон? Вытенет ли Бурунов драматическую линию, и хватит ли вообще постельных сцен на восемь серий?

Фото: постер сериала "Содержанки"

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