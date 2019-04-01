"Ночь живых мертвецов" Джорджа А. Ромеро: интересные факты

Более полувека тому назад маленькая группа кинематографистов из Питтсбурга решила снять страшный фильм. Будучи очень сильно ограничены в бюджете, набрав актеров-любителей, они отправились на одну из ферм в Пенсильвании, чтобы снять то, что станет классикой жанра ужасов. В наши дни "Ночь живых мертвецов" считается величайшим из фильмов про зомби, родоначальником целого жанра. Но все могло оказаться совсем по-другому. Изначально основной идеей фильма было инопланетное нашествие. Сценарий пережил множество изменений, менялись актеры, возникали неожиданные трудности, но команде удалось преодолеть их, чтобы мы и по сию пору наслаждались историями о живых мертвецах. Предлагаем узнать интересные факты о картине.

Фильм должен был стать комедией об инопланетянах. В начале 1967 года сценарист и режиссер Джордж Ромеро, писатель Джон Руссо и актер Руди Риччи работали вместе в собственной кинематографической компании и думали о том, чтобы снять полнометражный фильм. Один из ранних вариантов был комедией про инопланетян-подростков, которые прилетают на Землю, встречаются с местными подростками и устраивают хаос с помощью своего космического домашнего животного. Ограничения в бюджете вынудили отказаться от этого сценария. Руссо тогда высказал идею о мальчике, который убегает из дома и находит трупы в траве, которые в процессе распада превращались в инопланетных существ, поглощавших их. Руссо рассказал замысел Ромеро, и они сосредоточились на мысли о гниющей и пожирающей плоти.

Имея на руках эту концепцию, Ромеро приступил к работе. В тот момент он был очень впечатлен постапокалиптическим романом Ричарда Мэтесона "Я — легенда" и немало позаимствовал из него для своего фильма. Руссо вспоминал, что Ромеро пришел к нему со сценарием на 40 страниц, где уже были и начальная сцена на кладбище, и события на ферме. Руссо дописал некоторые другие сцены, и работа над фильмом перешла на следующую стадию.

Стоимость фильма указывается в размере 150 тысяч долларов. Все, что было возможно, делалось просто и дешево. Фильм был снят на черно-белую пленку, поэтому было неважно, какого цвета будет кровь. Для нее использовались красные чернила или даже шоколадный сироп, в зависимости от эффекта, который должен был присутствовать на экране. Для сцены, в которой Карен Купер начинает есть труп отца, были использованы остатки завтрака всей съемочной группы.

Во время съемок три члена съемочной группы оказались в огне. Для того, чтобы добавить реализма, Руссо и актер Билл Хинцман добровольно решились на то, чтобы быть подожженными. Руссо горел в сцене, когда выжившие бросают в восставших мертвецов коктейли Молотова, а Хинцман облил горючим свой костюм в сцене, когда Бен отпугивает мертвецов при помощи факела. В этих случаях все прошло как надо, но один раз огонь возник по случайности. В сцене, в которой Бен поджигает стул для того, чтобы отвлечь мертвецов, член съемочной группы Гари Стрейнер вызвался залить реквизит бензином. В первый раз все прошло нормально. Но во второй раз он решил налить побольше бензина, и тот вспыхнул. Канистра с горючим и сам Гари оказались в огне. К счастью, Хинцман был поблизости и успел подоспеть с огнетушителем прежде, чем Стрейнер получил серьезные ожоги.

Фото: КиноПоиск

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