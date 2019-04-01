Сериал "Викинги": скандинавские приключения подошли к концу

Недавно стали известны подробности нового сезона сериала "Викинги", который выходит на канале History и является его визитной карточкой. Проект студии MGM и знаменитого шоураннера Майкла Херста продолжит радовать фанатов необычными поворотами сюжета в шестом сезоне, однако тот станет последним.

Сериал "Викинги" стартовал в 2013 году, рассказывая историю становления Рагнара Лодброка из обычного фермера в короля северных воителей, завоевавшего немало земель. С тех пор прошлом много лет, но рейтинги сериала продолжают радовать, несмотря на уход Трэвиса Фиммела, игравшего Рагнара, и смерть его экранного персонажа.

В настоящее время сериал рассказывает о судьбе многочисленных сыновей Рагнара, которые ведут новые войны, сражают плечо друг к другу или против своих родных, а также завоевывают все новые и новые территории. В основе сюжета по-прежнему лежит много реальных историй, но часть персонажей или действий является сочетанием сразу нескольких личностей или событий.

Шестой сезон станет для "Викингов" последним. Херст поделился несколькими деталями новых эпизодов — помимо становления старшего сына Рагнара Бьерна предстоит еще больше раскрыть характеры других его сыновей, а особенно Увара, которому предстоит переосмыслить свои поступки, раскаяться и показать зрителю и окружающим свою хорошую сторону.

Тем, кто не представляет своей жизни без истории о приключениях викингов, не стоит расстраиваться — Херст уже занимается вопросом грядущего расширения франшизы за счет связанного с ней спин-оффа. Съемками будет заниматься та же команда, что работала над всеми сезонами "Викингов", а на подмогу им вызвался сценарист Джеб Стюарт.

Пятый сезон сериала закончился 30 января, новый же сезон, снимать который стали еще в 2017 году в Ирландии, не стоит ждать ранее следующего года. Российскому зрителю может быть интересно то, что одну из ролей в новом сезоне доверили Даниле Козловскому, который воплотит образ Вещего Олега, а сам сезон будет длиться обещанные 20 эпизодов без сокращений.

За годы, прошедшие с момента выхода первого сезона "Викингов", канал History успел обрасти и другими проектами — например, "Падение ордена" и "Проект "Синяя книга", но "Викинги" по-прежнему остаются самым кассовым шоу канала. Даже без Трэвиса Фиммела финал пятого сезона удержал у экранов более 2,7 млн зрителей.

Во многом успех сериала зависит не просто от удачного выбора основы сюжета и отлично подобранного каста, но и от тщательной работы Майкла Херста, за плечами которого работа над "Камелотом", "Тюдорами" и "Борджиа". Помимо "Викингов" он также занимается другим проектом студии MGM о Древнем Риме.

Фото: TVDate24

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