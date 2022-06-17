Запад надеется, что санкции против флота РФ сработают в перспективе

Антироссийские санкции не будут иметь моментальных последствий. Весь расчёт западных аналитиков строится на перспективе: под давлением США принуждать международных партнёров неохотно иметь дело с российскими компаниями, повышая стоимость ведения предпринимательской деятельности, притормаживая торговые операции и нанося экономический ущерб.

Пушки вместо масла

Как недавно писала Pravda.Ru, в настоящее время западные страны переключились с малоэффективных антироссийских санкций на поставки тяжёлого вооружения. В частности, с объявленного 2 марта Министерством финансов США запуска так называемой "Целевой группы по поимке клептократов" (слово, которое не может выговорить президент Джо Байден) с целью захвата близких к Путину олигархов, принадлежащих им роскошных яхт. Программа не свёрнута, но заметно тормозит.

Запад действует по лекалам Третьего рейха, министр пропаганды которого Геббельс заявлял, что Германия сможет "обойтись без масла, но никогда — без пушек".

Несмотря на то, что три крупнейшие в мире контейнерные линии

A.P. Moller-Maersk A/S,

MSC Mediterranean Shipping Co.

CMA CGM S. A.,

а также присоединившиеся к ним

Hapag-Lloyd AG

и Asia's Ocean Network Express Pte. Ltd.,

на которые приходится 47% мирового судоходства, приостановили грузовые маршруты в Россию, очевидных последствий этот демарш не имел.

"Некоторые обходные пути, которые Россия использует для обхода последствий морских санкций, также кажутся эффективными, поскольку российские данные о судоходстве расходятся с уверенными предсказаниями западных лидеров. В то время, как министр финансов Джанет Л. Йеллен заявила, что российская экономика "абсолютно пошатнулась", данные о движении судов после вторжения снизились всего на 6%. Кроме того, альтернативные рынки для российского сырья, особенно нефти и газа, существуют в Индии, Китае и других странах. Однако, со временем воздействие на цепочку поставок должно усилиться по мере того, как многочисленные морские услуги будут сворачиваться. Истечение срока действия судовых сертификатов, приостановка доступа к портам и проблемы со страхованием увеличат транзакционные издержки и подорвут российскую экономику", — рассуждает профессор кафедры международного права им. Чарльза Х. Стоктона в Военно-морском военном колледже США и председатель Стоктонского центра международного права в Военно-морском колледже США Джеймс Краска (James Kraska).

Санкции — отрыжка глобализации

Ассоциация морских торговых портов России проинформировала: грузооборот морских портов, например, Азово-Черноморского бассейна в январе-мае этого года составил 104 млн тонн. Для сравнения, этот показатель на 1,4% больше прошлогоднего.

По словам члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академика РАН Сергея Глазьева, экономической опорой нашей страны становится железнодорожный транспорт.

Со своей стороны генеральный директор "Объединённой судостроительной компании" Алексей Рахманов заверил, что они скоро приступят к закладке крупнотоннажных судов грузоподъёмностью от 45 тысяч до 80 тысяч тонн. Ещё одним фактором является повышение суверенитета отдельных государств, который приходит на смену глобализации.

Тем временем, враги не успокаиваются.

"Судовладельцы и судовые брокеры начинают активно сообщать о том, что они не используют российские суда или не пользуются услугами российских компаний, на которые распространяются санкции, что вынуждает российских грузоотправителей искать замену с более высокими надбавками за риск. Эти изменения отражают последующее воздействие санкций на российскую морскую отрасль и увеличат стоимость поставок внутри страны, способствуя стремительному росту инфляции", — угрожает Джеймс Краска.