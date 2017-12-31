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Автор Редакция рубрики "Общество"

Проспать Новый год: как праздники гробят нашу психику

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Российские медики давно говорят, что продолжительные новогодние праздники — это не столько отдых, сколько нагрузка на нервы и печень (привет майонезным салатам, контрафактному "шампанскому" и ночным пиршествам). Но есть и другие факторы стресса: о них подробно рассказывает научный журналист The Guardian Дин Бернетт, автор книги "Идиотский бесценный мозг". По его словам, новогодние "каникулы" - на самом деле мощнейший удар по психике, который реально способен довести человека до сердечного приступа, пишет Knife.Media.

Во-первых, Новый год приходит к нам в ту неприятную пору, когда солнце крайне редко показывается на небосклоне без облачной завесы, день заканчивается практически с утра, на улице холодрыга, а преобладающим источником света остаются флуоресцентные лампы.

Это вгоняет людей в депрессию и способствует нарушению биоритмов, поскольку отсутствие солнечного света угнетает и не позволяет организму вырабатывать достаточное количество витамина D, а преобладание темного времени суток над светлым сбивает режим.

Новогодние гирлянды и прочая иллюминация, конечно, радуют глаз, но это только кажется. На самом же деле, утверждает Бернетт, контраст между мигающими разноцветными огнями и окружающей темнотой действует на психику раздражающе.

Во-вторых, новогодние праздники - это время, когда телеканалы и радиостанции привычно радуют аудиторию тематической подборкой "вечных" хитов. В нынешнем году настоящей сенсацией стало заявление Первого канала об отказе от легендарной "Иронии судьбы, или С легким паром" в предновогодний вечер. Но, возможно, "панику" по этому поводу нагнетали скорее журналисты? В реальности практически каждый поклонник этой советской сказки про любовь может в любой момент посмотреть ее в интернете - то же самое и с музыкальными хитами. А бренчание новогодних колокольчиков из каждого "утюга" довольно быстро начинает раздражать.

Ночные развлечения: пишем новогодний сценарий

В-третьих, большинство людей на каникулах вынуждены встречаться с родственниками, причем не с самыми близкими (хотя, видит Бог, и они способны порой довести до белого каления), а с широким кругом седьмой воды на киселе.

Так уж повелось, что Новый год считается праздником семейным, и эта традиция влечет за собой неминуемый стресс для тех, кто отвык от шумных непринужденных посиделок с неудобными расспросами, свойскими шутками и вторжениями в личное пространство.

В-третьих, социальные сети в последние годы определенно добавляют дегтя в любую эмоциональную бочку меда - и в новогоднюю тоже. Каким бы циником человек ни был, в новогоднюю ночь в глубине его души все равно зарождается романтический порыв - ох уж это шуршание мишуры, звон бокалов, шипение шампанского и бенгальских огней, острый аромат хвои, яркие шарики мандаринов и детское предвосхищение начала новой жизни!

Но "часы двенадцать бьют", по телевизору начинают показывать старые выпуски "голубых огоньков", и всплеск эмоций сходит на нет вместе с ощущением праздника, вы по привычке достаете смартфон и лезете в фейсбук поразвлечь себя перелистыванием ленты новостей - а там... все ваши друзья и их друзья, оказывается, отжигают по полной.

Елки у всех до потолка, детей развлекают Деды Морозы с красными дипломами о высшем дед-морозном образовании, тещи на каблуках ведут светские беседы со свекрами в смокингах, молодежь отжигает на крутой тусовке, а кое-кто успел экспортироваться в теплые края и издевательски демонстрирует вам свой загар, плавки и обернутую гирляндой пальму.

Вы машинально тянетесь к столу и, продолжая пялиться в экран, накладываете себе в тарелку оливье и консервированных ананасов, а ощущение праздника катастрофически сменяется ощущением собственной неполноценности.

Секреты салата оливье: самый первый рецепт любимого блюда

И в-четвертых, любое мало-мальски значительное событие (а у некоторых Новый год по масштабам и количеству приглашенных соперничает со свадьбой) обычно оборачивается необходимостью планирования и приготовлений. Издалека это кажется приятными предпраздничными хлопотами, но чем ближе вечер 31 декабря, тем больше валится всяких дел - при том, что другие повседневные заботы, включая работу, никто не отменял.

Планы неизбежно срываются, утюг проделывает зловонную дыру в шелковой ткани платья, кот поглощает "дождик" с новогодней елки и исторгает его обратно под кроватью, начальник звонит и требует закончить что-нибудь именно в этом году, а соседские дети стащили у родителей заначку и неутомимо взрывают целый арсенал пиротехники прямо под вашим окном.

Поэтому что бы вы ни запланировали, даже если невероятными усилиями план удастся соблюсти в точности, результат все равно в чем-то разочарует - хотя бы потому, что навалится усталость. Так что расслабьтесь и осознайте, что Новый год наступит вне зависимости от того, нарядите вы елку или нет.

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