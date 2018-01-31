Как привести себя в порядок за пару минут

Гимнастика. Упражнения делайте в течение дня маленькими порциями.

- Потягивайтесь, сидя я компьютером. Выпрямитесь, немного вытяните ноги вперёд, потянитесь в разные стороны с закрытыми глазами. Спустя пару минут остановитесь и посидите с закрытыми глазами. Сделайте большой вдох.

- Положите на подбородок по три пальца каждой руки и постепенно передвигайте их по направлению ко лбу. С помощью ладоней слегка натяните кожу лица.

- Расслабьте тело. Сначала запрокиньте голову назад, а затем опрокиньте вперёд. Посидите так несколько минут.

- Поставите ноги на ширину плеч. В медленном темпе делайте круговые движения областью таза – по 6-7 раз.

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- Сядьте, поставьте ноги на ширину плеч. Теперь согните руки и приподнимите ладони на уровень плеч. Выпрямляйте их вверх, разведите в стороны, делая при этом вдох. Верните руки в исходное положение и выдохните.

- Приведите в норму дыхание. Закрыв глаза, глубоко вдохните носом, задержите дыхание. Медленно выдохните воздух через рот. Проделайте это упражнение несколько раз.

- Долгая работа за компьютером сильно утомляет глаза. Для того чтобы расслабить их, отвернитесь от монитора, посмотрите вверх, вниз, влево, вправо несколько раз, закройте глаза на пару минут. Рекомендуется и такое упражнение – быстро моргать несколько секунд, а затем посидеть с закрытыми глазами некоторое время.

Как отдохнуть дома, чтобы не валяться, как вареный овощ?

Состояния вечернего переутомления - усталость, затекшая спина и подавленное настроение не стоит путать с хронической усталостью, которая является современной болезнью офисных служащих XXI века. Очень многие, возвращаясь домой с работы, сразу же начинают ужинать. Если вы не чувствуете голод и у вас нет аппетита, лучше отказаться от вечерней трапезы.

Если вы сильно устали, отдохните перед ужином. Сам процесс приема пищи и пищеварения требует немалых затрат энергии. Если вы сразу наброситесь на еду, вас еще больше разморит, вы захотите спать, а вечерние домашние дела так и останутся несделанными.

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В первую очередь дайте отдохнуть ногам. Боль в ногах очень плохо действует на настроение. Приближаясь к дому, мы мечтаем о том, как бы побыстрее снять туфли, скинуть эластичные колготки, пройтись босиком или залезть в мягкие тапочки. Так и сделайте.

После этого лучше сразу отправиться в ванную комнату, но если нет сил, то первоначально примите удобное горизонтальное положение, поднимите ноги и обопритесь ими о стену под максимально большим углом. Такой пятиминутный отдых вызовет отток крови. В результате усталость в ногах частично пройдет, и вы почувствуете некоторое облегчение.

Ножные ванны займут у вас тоже не более пяти минут. Налейте теплую воду в таз, добавьте морской соли и любого хвойного или травяного эфирного масла, например, розмарин, фенхель, сосну. Хорошо снимает усталость в ногах теплая хвойная ванна: 15 мг хвойного экстракта и две столовые ложки морской соли.

Если в этот день вы устали особенно сильно, примите общую ванну. В воду добавьте морскую соль, приятные аромамасла, настои трав, пены для ванн.

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Прекрасно снимает общее мышечное утомление горячий душ. Если после этого вы решили лечь спать, то не прибегайте к контрастному душу. Если вам нужно не только снять усталость, но и вернуть работоспособность, то последняя струя воды должна быть прохладной. После водных процедур разотрите тело и особенно тщательно ноги махровым полотенцем. Натрите ноги маслом мягкими движениями снизу вверх. Кожа станет более упругой и нежной.

Борьба с усталостью должна носить комплексный характер. Не забудьте про руки - их тоже следует подставить под струю горячей воды или опустить в ту же ванночку, что и ноги. Руками в это время можно помассировать ноги от пальцев к голеностопу. После водной процедуры на руки нанесите мягкий питательный крем. Итак, вы вышли из ванной комнаты, уже частично скинув непосильное бремя жизни.

Теперь пора минутку посвятить расслаблению мышц лица. Наложите на лицо и шею витаминизированную маску. Для этой цели лучше всего подойдет натертый огурец или сырой картофель. Положите кашицу на лицо, предварительно распаренное горячим полотенцем.

Водные процедуры, маска и отдых заняли около десяти минут. Теперь приступите к физическим упражнениям на растяжку поясницы. Сядьте на самый краешек стула, ноги вытяните вперед, стопы натяните на себя.

Руки подняты вверх, ладони - параллельно потолку, под прямым углом к линии рук. Сами руки отведены назад, как бы за голову. На вдохе - потянуться вверх, на выдохе - согнуться всем корпусом к носкам, пытаясь достать головой коленей.

Данное упражнение достаточно повторить три раза. Оно обеспечит массированный приток крови к мышцам торса. Кстати, такое упражнение можно делать и на рабочем месте.