Как выбрать красивые и удобные сапожки

Согласитесь, так часто случается: в магазине вы с легкостью дефилируете в новых сапожках несколько минут и радуетесь, что наконец-то нашли удобную обувь, а на следующий день, не успев доехать до работы, с ужасом понимаете, что готовы снять красивую обновку и пойти босиком.

Стертые в кровь ноги и водянистые мозоли можно получить всего за несколько минут. Так что же делать?

Совет первый: никогда не примеряйте обувь с утра и в первой половине дня.

Почему? Все дело в том, что ноги к вечеру отекают, и удобная с утра обувь вечером может оказаться невыносимо тесной. Поэтому всегда отправляйтесь на примерку после 15:00.

Совет второй: обувь должна подходить вам по полноте!

Положение стопы должно быть четко зафиксировано. Если модель узкая для вашей ноги (не подходит полнота), не стоит брать сапоги на размер больше. Это не решит проблему, нога начнет “ездить”, и вы наверняка получите водянистые мозоли.

Европейские стандарты полноты – от 6 до 12, самые ходовые модели - узкие 7 (F), средние 8 (G) и широкие 9 (H).

Совет третий: прежде чем выйти в новой обуви на улицу, походите в них пару часов дома.

Если вы почувствуете дискомфорт, значит, пока обувь не разносите, проблем не избежать. Так что если не хотите разнашивать тесную обувь, можете вернуть новую пару в магазин.

Во-вторых, бывает и так, что недавно купленная обувка вам просто разонравилась (после покупки увидели в другом магазине сапоги качественнее и дешевле). Так что вернуть обувь без объяснения причин легко.

Но если вы ходили в обуви по улице хотя бы пять минут, при возврате, несмотря на срок гарантии, могут возникнуть проблемы. Подошва стирается, а значит обувь уже не новая, а ношеная, и продавец может не принять ее назад.

Выхода два: скандал в магазине (что не дает гарантий возврата денег) или экспертиза (она может быть не в вашу пользу). Ждать результатов придется как минимум две недели.

При этом эксперт обязан выявить фабричный дефект. Только после этого вы получите деньги назад. Если же обувь носить невозможно (жутко натерла ноги), экспертиза тут не поможет, и вернуть новые сапоги в магазин вряд ли удастся. Эксперт выпишет заключение, что дефектов не обнаружено, вот и все.

Растяжка обуви в домашних условиях

А что, если сапоги вам не хочется возвращать, потому что, несмотря на дискомфорт, они вам нравятся? Тогда можете попробовать растянуть обувь дома, чтобы облегчить разнашивание. Новая пара должна быть только из натуральных материалов: кожи, замши, нубука, велюра, лака и т.д.

Смочите внутреннюю поверхность туфель или сапожек водкой (спиртом), сразу же наденьте их на ногу на хлопчатобумажный носок. Затем смочите водкой верх обуви. Походите в обуви пару часов по квартире.

Или такой вариант: плесните в туфли немного крутого кипятка, как будто вы ополаскиваете их изнутри, и сразу же наденьте. Кожа размягчится и растянется по ноге, а следов от воды не останется.

Еще один эффективный способ: туго набейте тесную пару обуви влажной газетной бумагой. Оставьте до высыхания при комнатной температуре, только ни в коем случае не ставьте на батарею, иначе кожа деформируется и ляжет некрасивыми буграми.

В магазинах сейчас продаются специальные спреи или пенки для растяжки натуральных материалов, которые вам и помогут.

И еще несколько советов по уходу за обувью:

- Чтобы смягчить долго неношеную обувь, смажьте её касторовым маслом. Можно использовать любое другое растительное масло или вазелин. Через три часа после обработки почистите обувь.

Читайте также: Неудобная обувь: 13 способов избежать страданий

Соцсети возмутили пинетки для девочек на каблуках

Что предпочтет женщина - хорошую обувь или... мужчину?

- Если обувь скрипит, разотрите на подошве несколько капель растительного масла.

- Чтобы кожаные подмётки не так быстро изнашивались, смазывайте их время от времени тонким слоем льняного масла.