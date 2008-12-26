Как переварить обильное застолье: советы на Новый год

Для наших фигур сейчас наступает опасное время, а наши желудки будут проверяться на прочность. Почти всегда обильные застолья чреваты не только лишними килограммами, но и приносят другие неприятные проблемы из-за не сочетающихся между собой продуктов и банального переедания.

Главное – это, конечно, не переедать, но на праздничном столе обычно так много всего вкусного и хочется все перепробовать, так что дискомфорт после еды практически неизбежен.

Как же помочь себе и своему желудку, чтобы на следующий день после застолья не промучиться в туалете?

Примерно за полчаса перед тем, как сесть за стол, выпейте стакан воды и примите препараты, улучшающие пищеварение и блокирующие метеоризм и изжогу, - советует кандидат медицинских наук Людмила Васильевна Винокурова.

Учитывая, что праздник длится всю ночь, не наедайтесь сразу, как бы вам ни хотелось отведать деликатесов. Растяните это удовольствие во времени, ешьте на протяжении ночи часто и по чуть-чуть: это гораздо безопаснее, чем много и сразу.

Очень многое зависит от того, из каких продуктов приготовлены блюда. Например, обилие морепродуктов - мидий, устриц, креветок – обычно вызывает аллергию у взрослых, так же как и килограммы апельсинов и мандаринов.

Откажитесь от традиционных салатов оливье и сельди под шубой. Как правило, они обильно приправляются майонезом, а в его состав входит уксус, который может вызвать обострение хронических болезней. Лучше приготовьте легкие салаты из сырых овощей, фруктов и зелени, приправьте их натуральным йогуртом или обезжиренной сметаной, соком лимона или граната.

Открыть новогоднюю трапезу лучше водкой. Это поможет разжечь аппетит и настроит на праздничный лад.

А заодно и убережет от простуды, если вы, вопреки традиции, встречаете Новый год не в семейном кругу, а где-нибудь в веселой компании на природе.

Можно сделать и такой коктейль: в рюмку опустите яичный желток, посолите по вкусу, приправьте красным перцем. Затем очень осторожно, по стенке фужера, влейте водку - обязательно ледяную. Количество водки - 50 г. Выпейте этот коктейль залпом в самом начале праздника.

На горячее, вместо мяса, лучше подать запеченную рыбу. Впрочем, можно и мясо, но нежирное и в умеренных количествах. Зелень, овощи, фрукты, травы используйте не стесняясь - уж они-то никак не повредят вашему здоровью.

Баранина, свинина и другие трудно перевариваемые белковые продукты, если их съесть с лихвой, неизменно приведут к запору.

Если после бурной ночи вы ощущаете боль в животе, это говорит о несварении, скоплении газов и растяжении стенок желудка. После бурной трапезы вам поможет 1 таблетка панзинорма, мезима или энзистала.

При вздутии живота вместо традиционного активированного угля и фестала лучше принять эспумизан - он гораздо эффективнее. Лекарство снимет стресс от обильного приема пищи в ночное время.

Следующий день после праздничного застолья лучше всего сделать разгрузочным. Эффективнее всего будет кефирный или творожный день.

Забудьте о деликатесах новогоднего застолья и недоеденных салатах, если вы печетесь о своем здоровье и фигуре, 1 января для вас только кефир. Через каждые два часа выпивайте один стакан. В течение дня получится 6-8 стаканов.

Творожный день. Ваше меню на 1 января 500-600 г обезжиренного творога, который нужно съесть в 5-6 приемов, запивая отваром шиповника или травяным чаем.