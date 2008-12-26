Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Ермилин

Как переварить обильное застолье: советы на Новый год

Моя семья

Для наших фигур сейчас наступает опасное время, а наши желудки будут проверяться на прочность. Почти всегда обильные застолья чреваты не только лишними килограммами, но и приносят другие неприятные проблемы из-за не сочетающихся между собой продуктов и банального переедания.

Главное – это, конечно, не переедать, но на праздничном столе обычно так много всего вкусного и хочется все перепробовать, так что дискомфорт после еды практически неизбежен.

Как же помочь себе и своему желудку, чтобы на следующий день после застолья не промучиться в туалете?

Примерно за полчаса перед тем, как сесть за стол, выпейте стакан воды и примите препараты, улучшающие пищеварение и блокирующие метеоризм и изжогу, - советует кандидат медицинских наук Людмила Васильевна Винокурова.

Учитывая, что праздник длится всю ночь, не наедайтесь сразу, как бы вам ни хотелось отведать деликатесов. Растяните это удовольствие во времени, ешьте на протяжении ночи часто и по чуть-чуть: это гораздо безопаснее, чем много и сразу.

Очень многое зависит от того, из каких продуктов приготовлены блюда. Например, обилие морепродуктов - мидий, устриц, креветок – обычно вызывает аллергию у взрослых, так же как и килограммы апельсинов и мандаринов.

Откажитесь от традиционных салатов оливье и сельди под шубой. Как правило, они обильно приправляются майонезом, а в его состав входит уксус, который может вызвать обострение хронических болезней. Лучше приготовьте легкие салаты из сырых овощей, фруктов и зелени, приправьте их натуральным йогуртом или обезжиренной сметаной, соком лимона или граната.

Открыть новогоднюю трапезу лучше водкой. Это поможет разжечь аппетит и настроит на праздничный лад.

А заодно и убережет от простуды, если вы, вопреки традиции, встречаете Новый год не в семейном кругу, а где-нибудь в веселой компании на природе.

Можно сделать и такой коктейль: в рюмку опустите яичный желток, посолите по вкусу, приправьте красным перцем. Затем очень осторожно, по стенке фужера, влейте водку - обязательно ледяную. Количество водки - 50 г. Выпейте этот коктейль залпом в самом начале праздника.

На горячее, вместо мяса, лучше подать запеченную рыбу. Впрочем, можно и мясо, но нежирное и в умеренных количествах. Зелень, овощи, фрукты, травы используйте не стесняясь - уж они-то никак не повредят вашему здоровью.

Баранина, свинина и другие трудно перевариваемые белковые продукты, если их съесть с лихвой, неизменно приведут к запору.

Если после бурной ночи вы ощущаете боль в животе, это говорит о несварении, скоплении газов и растяжении стенок желудка. После бурной трапезы вам поможет 1 таблетка панзинорма, мезима или энзистала.

При вздутии живота вместо традиционного активированного угля и фестала лучше принять эспумизан - он гораздо эффективнее. Лекарство снимет стресс от обильного приема пищи в ночное время.

Следующий день после праздничного застолья лучше всего сделать разгрузочным. Эффективнее всего будет кефирный или творожный день.

Забудьте о деликатесах новогоднего застолья и недоеденных салатах, если вы печетесь о своем здоровье и фигуре, 1 января для вас только кефир. Через каждые два часа выпивайте один стакан. В течение дня получится 6-8 стаканов.

Творожный день. Ваше меню на 1 января 500-600 г обезжиренного творога, который нужно съесть в 5-6 приемов, запивая отваром шиповника или травяным чаем.

Темы изжога метеоризм новогодний стол праздничное застолье
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Сергей Ильин: как я стал Ефимом Диким
Моя семья
Как переварить обильное застолье: советы на Новый год
Партии
Чего не хватает оппозиции для победы
Новости Все >
Синоптики спрогнозировали снегопад в России перед Новым годом
В Эстонии перевернулся автобус, следовавший из Санкт-Петербурга
В Москве проходит церемония прощания с Галиной Волчек
Психиатр: Новый год лучше встретить трезвым
Представители ДНР двинулись к месту обмена пленными
Байден отказался свидетельствовать на слушаниях по импичменту Трампа
Самозанятых граждан приравняли к бизнесу в сфере госзакупок
Мужчине с поломанной рукой поставили диагноз "беременность"
Емельяненко нокаутировал оппонента в первом раунде
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране недалеко от АЭС
Последние материалы
В Москве проходит церемония прощания с Галиной Волчек
Как переварить обильное застолье: советы на Новый год
Психиатр: Новый год лучше встретить трезвым
Представители ДНР двинулись к месту обмена пленными
Чего не хватает оппозиции для победы
Байден отказался свидетельствовать на слушаниях по импичменту Трампа
Самозанятых граждан приравняли к бизнесу в сфере госзакупок
Тренды 2020 года: национальная идея и финансы
Мужчине с поломанной рукой поставили диагноз "беременность"
Емельяненко нокаутировал оппонента в первом раунде
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Супермены по жизни - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране недалеко от АЭС
Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
"Ты пытался": глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
Экономические итоги 2019 года: элиты РФ привели страну к стагнации
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять
"Ты пытался": глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
Учит русский язык: Орнелла Мути хочет получить гражданство России
Экономические итоги 2019 года: элиты РФ привели страну к стагнации
Назван преемник Галины Волчек в "Современнике"
Последствия влияния стресса на разум и тело женщины
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Почему христиане покидают Землю обетованную
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Армения поверила в антироссийские мифы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ