Избавьтесь от натоптышей и вросшего ногтя!

Наши ноги часто страдают от неудобной и тесной обуви, пристрастие к высоким каблукам со временем дает о себе знать. В результате, мы сталкиваемся с такими неприятными последствиями, как натоптыши, трещины на ступнях, вросший ноготь, пяточные шпоры. Это и некрасиво, и очень болезненно одновременно. Как облегчить боль и помочь своим ногам?

Натоптыши

Это самый распространенный "недуг" кожи ног. Натоптыши возникают обычно на стопах и внешне представляют собой огрубевшие участки кожи. Натоптыши болезненны и, если их не лечить, не проходят годами. Возникают они из-за ношения обуви с неудобной колодкой. При ношении высоких каблуков натоптыши образуются на ступне у основания пальцев. Кстати, хронические натоптыши свидетельствуют о развитии плоскостопия, поэтому советуем вам обратиться к врачу.

Поскольку натоптыши не затрагивают глубокие слои кожи и не имеют "стержней и корешков", с ними можно успешно бороться и в домашних условиях.

Как бороться с натоптышами

В аптеке купите удобные ортопедические подкладки в обувь, чтобы было не больно ходить, а также кератолитический крем . В основе этого крема – салициловая кислота и экстракты трав, которые постепенно размягчают и отслаивают плотную кожу натоптышей, оказывая одновременно дезинфицирующее и противовоспалительное действие. Крем наносят только на пораженное место с сильным ороговением кожи и сверху заклеивают пластырем на ночь.

При лечении натоптышей можно воспользоваться и народными средствами. Например, на ночь после распаривания ног приложить на ороговевшую кожу тонко нарезанные ломтики лука, затем обмотать ноги полиэтиленом и надеть теплые носки. Утром ноги надо промыть, снять размягченную кожу и припудрить тальком. Лук можно успешно заменить томатной пастой.

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Очень эффективен при лечении натоптышей свежий прополис, который нужно растолочь и приложить к огрубевшей коже на несколько часов. Вечером попарить ноги и опять приложить прополис. Желательно провести недельный курс.

Удаление натоптышей

Для удаления натоптышей делайте раз в неделю мыльно-содовую ванну для ног: в 2 л воды растворите

1 столовую ложку питьевой соды,

1 столовую ложку наструганного мыла

и 1 столовую ложку нашатырного спирта.

Держите ноги в ванночке в течение 40 минут. Помогают рассосать ороговевшие участки кожи и холодные солевые ванны из 1 столовой ложки соли на литр воды, держать ноги в воде 20-30 минут.

Трещины на пятках

Это еще одна неприятная болячка. Трещины на подошве ног и пятках отдаются болью при каждом шаге, маленькие тонкие насечки со временем превращаются в глубокие трещины. Трещины появляются при очень сухой коже. Трещины также являются симптомами

авитаминоза,

диабета,

гастрита,

недостатка витамина А

и кожных заболеваний.

Лучше проконсультироваться с врачом, если такая проблема вас постоянно преследует.

Трещины возникают, если вы носите синтетические носки и неудобную обувь. Если проблема в дефиците витамина А, то его может частично восполнить препарат «Аевит», принимайте по одной капсуле вдень в течение месяца. Хотя бы через день распаривайте ноги в горячей воде с небольшим количеством борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды), после этого намажьте трещины вазелином, заклейте пластырем на всю ночь. Через сутки делайте мыльно-содовую ванночку, обрабатывайте пятки пемзой.

Прикладывайте на трещины тертое яблоко или луковое пюре или тертый помидор. Зафиксируйте бинтом. Ещё один вариант: 100 г моркови натереть на терке, положить в стеклянную банку и залить 0,5 литра подсолнечного масла. Дать настояться 10 дней в теплом темном месте. Процедить. На ночь втирать в трещины. Эффективно помогает намоченный квасом или столовым уксусом хлебный мякиш, если положить его на больные места.

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Вросший ноготь

Вросший ноготь - это когда ногтевая пластинка, чаще всего большого пальца ноги, врастает в край ногтевого валика.

Основной признак появления вросшего ногтя - постоянная боль, усиливающаяся при ходьбе. Боль в большом пальце ноги возникает потому, что вокруг вросшего ногтя возникает воспаление, покраснение и даже отек. Все это длительное время затрудняет ношение обуви. В запушенных случаях возникает вросшего ногтя!

Вросший ноготь встречается очень часто, начиная уже с детского возраста. Одна из причин вросшего ногтя - неправильное обрезание ногтей, когда слишком глубоко срезаются боковые края, что приводит к деформации ногтя и его врастанию. Правильно обрезать ноготь – это делать квадратную форму со слегка закругленными верхними краями. Вторым серьезным моментом является ношение неудобной обуви, особенно с острыми носками.

В идеале вросший ноготь подстригают по прямой линии, не ниже верхушки пальца, применяя для этого острые с прямыми лезвиями ножницы. Если же край ногтя оказался срезанным слишком коротко, нужно тщательно подпилить его по углам, чтобы не оставлять острых краев, раздражающих кожу. Для облегчения боли и уменьшения воспаления делайте ванночки с теплой соленой водой, которые размягчают ноготь и смягчают кожу вокруг него. В воду добавляйте фурацилин или марганцовку.

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В запущенных случаях проблему решают хирургическим путем: удаляют часть измененного ногтевого валика или часть вросшего ногтя. В случае выраженной деформации вросшего ногтя или появлении гнойных выделений из-под ногтя вросший ноготь удаляют целиком. В последнее время для лечения вросшего ногтя используют лазерную коррекцию. Это эффективный и не травматичный метод. Удаляют только вросшую часть ногтя и край ростковой зоны ногтя.

Пяточные шпоры

Штука неприятная и болезненная. Косметологи утверждают, что шпора - это пожизненное приобретение, и никакое лечение не избавит вас от этой проблемы раз и навсегда. Приобретите в аптеке ортопедические стельки, поднимающие свод стопы и разгружающие пятку. Лечить шпоры можно в домашних условиях проверенными методами.

Рецепты борьбы с пяточными шпорами

Вот несколько вполне эффективных способов: