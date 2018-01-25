Дефилируй, как модель

Залог красивой походки — правильная осанка. Это вам скажут в один голос хореограф, профессиональная танцовщица и манекенщица. В школе моделей огромную роль уделяют дефиле, то есть походке. Этому искусству учат не один год.

Походка от бедра на подиуме выглядит несколько вызывающей, а вот в обычной жизни манекенщицы двигаются иначе. Предлагаем вам мастер-класс по дефиле и упражнения, с которых начинается обучение модельной походке.

Итак, встаньте в профиль перед зеркалом и посмотрите туда, где стена сходится с потолком. Поднимите подбородок в направлении взгляда. Он оказывается под прямым углом к телу. Выпрямляем спину, становимся по струнке.

Расправляем плечи: отводим их назад и опускаем вниз. Выкатившийся живот втягиваем в себя. Запоминаем положение. А теперь чертим прямую линию и ходим вдоль нее на высоких каблуках, пока ноги не начнут подкашиваться от усталости.

Очень важно видеть себя со стороны, поэтому, естественно, прекрасно тренироваться перед большим зеркалом, в котором вы видите себя от пола до потолка. Запомнив положение, старайтесь так ходить всегда, постоянно одергивая себя, если вы начинаете сутулиться, выпячиваете живот или опускаете подбородок.

Это то, с чего начинают все манекенщицы. Кейт Мосс, например, в начале своей карьеры сильно сутулилась, опускала плечи и путалась в ногах. Все приходит не сразу, главное здесь — тренировки.

Инструкторы школ моделей советуют делать для красивой осанки следующее: прислонитесь к стене пятью точками — пятками, икрами, ягодицами, лопатками и затылком. А теперь постарайтесь "занести" это положение в свою "мышечную память", именно так вы и должны ходить.

Кроме осанки важно правильная постановка стопы — носки должны быть немного развернуты в разные стороны. Идеальная линия движения для женщины, когда пяточки идут как будто по одной прямой линии.

На подиуме модели ходят "восьмеркой", то есть ноги ставят внахлест, а шаги делают очень широкими.

Чтобы красиво выглядеть, нужно помнить: сначала вперед движется нога, а потом уже корпус. Ни в коем случае не наоборот, иначе получится нервная походка рывками.

Правильно и красиво ходить на высоких каблуках — особая наука. Многие девушки начинают косолапить или ходят на полусогнутых. Чувства восхищения такие барышни на не вызывают. Обращайте внимание на то, как вы ставите ступни — правильно ставить носками врозь, а не внутрь. В обуви на очень высоком каблуке ногу сначала нужно ставить на пятку.

Основная ошибка, когда вы наступаете сразу на всю стопу.

И еще один момент: та нога, на которую вы перенесли центр тяжести, должна быть прямой. Обычно не разгибают ноги те, у кого не развиты мышцы икр. Тренировать их можно с помощью тренажеров в спортзале, прогулок на велосипеде, пробежек и плавания.

Если поставить себе цель, то красивую походку можно выработать за месяц, а потом все время совершенствовать.

Главное — как можно больше тренироваться перед зеркалом, а потом постоянно себя одергивать, когда возникнет желание скукожиться и пойти привычной походкой.

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