Пока женщины спасают лицо, возраст прорывается совсем с другой стороны: летом это видно сразу

Легкий сарафан или открытая блузка в жару — это спасение, но часто именно они обнажают то, что хотелось бы скрыть. Кожа в зоне декольте после 50 лет напоминает тонкий пергамент: она мгновенно сохнет, покрывается сеточкой морщин и пятнышками от солнца, пока лицо остается под защитой кремов.

Шея

Часто уход за собой заканчивается на линии подбородка, и эта досадная привычка быстро выдает возраст. Один важный нюанс, который поможет коже декольте выглядеть плотной и сияющей без лишних трат, разобран чуть ниже по тексту.

Почему зона ниже шеи стареет быстрее

Природа распорядилась несправедливо: в области груди и ключиц почти нет сальных желез. Если лицо само вырабатывает защитный барьер, то здесь кожа предоставлена сама себе. После 50 лет ситуация осложняется переменами в организме, из-за которых ткани теряют влагу быстрее, чем мы успеваем ее восполнять.

Солнечные лучи пробивают беззащитный слой эпидермиса, вызывая покраснения и пигментацию. В результате к середине лета вместо ровного тона можно получить шершавую поверхность, которую хочется спрятать под высокий воротник. Чтобы этого не случилось, важно вовремя пересмотреть вечерний уход и добавить в него больше питания.

"Кожа в этой области по структуре ближе к коже вокруг глаз, чем к щекам или лбу. Она очень тонкая и хрупкая. Самая большая ошибка — тереть ее жесткой мочалкой или использовать агрессивное мыло", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Как защитить кожу от пересыхания и солнца

Первое правило летнего дня — SPF-защита. Мы привыкли мазать нос и лоб, но часто забываем про вырез платья. Ультрафиолет разрушает волокна, которые отвечают за упругость, поэтому крем с фильтрами должен стать такой же привычкой, как чистка зубов. Наносить его нужно за 15 минут до выхода из дома, чтобы он успел впитаться.

Очищение тоже должно быть деликатным. После дня в пыльном городе кожа нуждается в свежести. Вместо обычного геля для душа лучше взять мягкое молочко или масло, которое при контакте с водой превращается в нежную пену. Это позволит сохранить драгоценную влагу внутри тканей и избежать чувства стянутости.

Средство для ухода Результат применения Сыворотка с гиалуроновой кислотой Глубоко увлажняет и разглаживает мелкие морщинки Крем с пептидами Повышает плотность и упругость истонченной кожи Фотозащитный крем SPF 50 Блокирует появление новых пигментных пятен

Если вы заметили, что кожа стала слишком тусклой, обратите внимание на правильное очищение лица и шеи. Те же принципы работают и для зоны декольте.

Тот самый секрет летнего преображения

Важный нюанс заключается в технике нанесения средств. Обычно мы просто размазываем крем по поверхности, но зрелая кожа требует другого подхода. Чтобы вернуть ей тонус, используйте восходящие движения — от центра груди вверх, к ключицам и подбородку. Это обеспечивает легкий лимфодренаж и помогает избавиться от застойных явлений.

Еще один секрет — ночное восстановление. Именно во время сна клетки обновляются активнее всего. Хороший крем с ниацинамидом или мягкими растительными экстрактами за ночь успокоит кожу, снимет следы дневного стресса и подготовит ее к новому солнечному дню. Здоровый вид начинается с привычки уделять этой зоне столько же времени, сколько вы тратите на уход за ногтями.

"Для области декольте идеально подходят средства с антиоксидантами. Они создают невидимый щит, который не дает городскому смогу и жаре портить состояние эпидермиса", — объяснила эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Чего нельзя делать в жару

Главная ошибка — использование спиртовых лосьонов и духов прямо на открытые участки кожи перед выходом под солнце. Спирт сильно сушит и без того тонкие ткани, а парфюмерные масла могут вызвать ожог или стойкую пигментацию под воздействием ультрафиолета. Распыляйте аромат на волосы или одежду, но не на шею и грудь.

Также стоит забыть про жесткие скрабы с крупными косточками. В жару эпидермис и так испытывает нагрузку, а лишние микроцарапины могут привести к воспалениям. Лучше выбрать мягкий пилинг с фруктовыми кислотами, который деликатно растворит ороговевшие клетки, не травмируя живую ткань. Помните, что гармония образа складывается из деталей, включая выбор цвета в одежде, который удачно подчеркнет здоровый оттенок вашей кожи.

"Летом кожа в зоне декольте нуждается в деликатности. Никакого трения полотенцем — только аккуратные промакивающие движения. Это сохранит упругость на долгие годы", — подчеркнул дерматокосметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о зоне декольте

Можно ли использовать привычный крем для лица в этой зоне?

Да, это даже рекомендуется. Если состав подходит вашему лицу, он прекрасно справится и с областью декольте. Главное, чтобы в нем не было агрессивных кислот в высокой концентрации для летнего времени.

Как часто нужно наносить солнцезащитный крем?

В условиях города достаточно нанести крем утром. Если же вы проводите весь день на открытом воздухе или у воды, обновляйте защитный слой каждые два часа, иначе риск получить пятна возрастает.

Поможет ли обычное масло для тела?

Чистое масло может создать пленку, которая мешает коже дышать в жару. Лучше отдать предпочтение легким эмульсиям или специальным средствам, которые быстро впитываются и не оставляют липкости на вещах. К слову, аккуратные летние аксессуары на увлажненной коже смотрятся гораздо благороднее.

