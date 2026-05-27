Яна Климова

Учимся многослойности: как носить две сумки и не выглядеть так, будто идешь на рынок

Две сумки в руках одновременно долго считались признаком спешки или неорганизованности. Но в новом сезоне правила игры изменились: на улицах все чаще замечают девушек, которые намеренно надевают сразу несколько аксессуаров. Этот прием превратился в способ добавить наряду объема и характера, не меняя привычный гардероб.

Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модные сумки 2026 года

От подиумов до городских улиц

Тренд на двойные сумки вырос из естественного желания объединить пользу и красоту. Дизайнеры заметили, как кожаные шоперы соседствуют с нарядными минодьерами, и превратили это в полноценный художественный метод. Тканевая сетка, сквозь которую просвечивает гладкая кожа основной сумки, или миниатюрный кошелек на карабине — так создается визуальная глубина.

"Этот прием позволяет не выбирать между вместительностью и стилем. Маленькая сумка отвечает за эстетику, а большая берет на себя все хозяйственные задачи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Логика здесь та же, что и с одеждой: один слой дополняет другой. Если сумка-основа имеет жесткий каркас, то второй аксессуар может быть мягким или нарочито декоративным. В итальянском стиле такие детали часто используют, чтобы подчеркнуть статусность образа даже в расслабленной обстановке.

Как подружить два аксессуара

Самый понятный способ — союз большого и малого. Вместительный тоут или лаконичный кожаный баул служит фоном, а маленькая сумочка крепится прямо к его ручке. Важно, чтобы они смотрелись как единая система. Это может быть белая блуза и пара сумок в карамельных тонах, где одна деталь буквально висит на другой.

ТИП СОЧЕТАНИЯ ЭФФЕКТ
Матрешка (одна в другой) Игра фактур через плетение или прозрачные вставки
Тандем (на ручке) Акцент на деталях и фурнитуре
Разносрочные (кросс-боди и ручная) Динамика за счет разных ремней и линий

Важный нюанс: секрет кроется в иерархии вещей. Чтобы не превратиться в обвешанного покупками туриста, одну из сумок нужно сделать ведомой. Если обе модели крупные, магия исчезает. Яркий гардероб требует спокойных аксессуаров, иначе обилие сумок создаст лишний шум.

"Комбинация кросс-боди и жесткой сумки задействует разные уровни силуэта. Длинный ремешок вытягивает фигуру по вертикали, а сумка в руке фиксирует внимание на центре образа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Секреты гармоничного образа

Для создания стильного дуэта стоит придерживаться одного цветового вектора. Сумки не обязаны полностью совпадать по оттенку, но должны относиться к одной гамме. Например, шоколадный и кофейный — надежная пара. Если же хочется добавить модные аксессуары вроде кепи, основной фон одежды лучше оставить нейтральным.

Тактильные ощущения играют не последнюю роль: холодная гладкая кожа отлично смотрится рядом с мягкой замшей или грубым льняным плетением. Когда пальцы касаются разных поверхностей, аксессуары ощущаются дороже и статуснее. Тот самый секрет успешного образа заключается в том, что одна модель всегда должна выглядеть как украшение, а другая — как функциональный инструмент.

Ответы на популярные вопросы о многослойности сумок

Не выглядит ли это странно в повседневной жизни?

Если соблюдать разницу в размерах, это выглядит как осознанный стилистический ход. Главное — избегать двух одинаково крупных моделей.

Как подобрать сумки, если я ношу яркую одежду?

В таком случае выбирайте аксессуары одного цвета, максимально близкого к оттенку обуви или одного из элементов принта, чтобы успокоить образ.

Можно ли носить две сумки с верхней одеждой?

Да, особенно эффектно это смотрится с объемными тренчами или пальто, где много места для маневра с ремнями и ручками.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
