Выбор цвета при седине: 5 правил, которые помогут сбросить возраст и освежить лицо

Когда зеркало начинает транслировать иную реальность, привычная косметика и любимые цвета одежды вдруг объявляют бойкот. Седина, новые линии у глаз и характерные пятна на коже заставляют пересмотреть гардероб, который годами казался безупречным.

Женщина с седыми волосами

Биология перемен: что происходит с лицом

После сорока лет кожа теряет внутреннее свечение из-за замедления выработки коллагена и изменения структуры эпидермиса. Она становится тоньше, сквозь нее явственнее проступают сосуды, а меланин распределяется неравномерно. Седые пряди вносят свой вклад, меняя общий цветовой баланс внешности и делая черты лица менее четкими.

Многие женщины совершают ошибку, пытаясь "оживить" тусклость кричащими оттенками фуксии или глубоким черным. На практике это лишь подчеркивает тени в носогубных складках и придает лицу землистый оттенок. Вместо агрессивного цвета стоит обратить внимание на естественную красоту, которая требует ювелирной настройки палитры.

"С возрастом кожа становится менее контрастной, поэтому чистые, спектральные цвета в одежде начинают доминировать над внешностью, а не дополнять ее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Золотое правило: отказ от контрастов

В молодости свежесть лица позволяла носить любые сочетания, но зрелость диктует переход к сложным составам. Важно выбирать "пыльные" варианты привычных цветов — те, в которые будто подмешали каплю серой краски. Это создает эффект мягкого фокуса, сглаживая неровности рельефа кожи и визуально выравнивая ее тон.

Тот самый секрет успешного преображения кроется в понимании: теперь одежда не должна "кричать". Ткани с матовой фактурой и приглушенные оттенки работают на создание цельного, дорогого образа. Если здоровые волосы с благородной проседью дополнены правильной гаммой, потребность в плотном тональном креме отпадает сама собой.

Как подобрать цвет под тип седины

Седина редко бывает однородной. Ее подтон — холодный стальной или теплый пшеничный — становится отправной точкой для выбора гардероба. Игнорирование этого нюанса приводит к тому, что волосы выглядят грязными, а кожа — болезненно желтой.

Тип седины Рекомендуемые цвета Холодная (белая, платиновая) Лавандовый, мятный, стальной, холодный розовый Теплая (соломенная, золотистая) Грейдж, хаки, карамельный, оливковый

Для тех, кто предпочитает стойкое окрашивание, правила остаются теми же. Тон краски должен гармонировать с подтоном кожи, иначе даже самый дорогой салонный результат добавит лишний десяток лет.

"Если седина имеет серебристый отлив, теплый бежевый у лица создаст эффект нездоровой усталости. В этом случае лучше переключиться на чистый серый или холодный синий", — отметила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Черепанова Софья.

Маскировка пигментации без корректоров

Коричневые пятна на коже становятся ярче, если рядом находится одежда похожей гаммы. Рыжеватый трикотаж или терракотовая блузка буквально вытягивают пигмент на поверхность, делая его главным акцентом. Чтобы скрыть эти возрастные маркеры, нужно использовать контрастную нейтрализацию.

Хорошо работают серо-голубые и туманно-синие тона. Они как бы "охлаждают" кожу, переводя внимание на общую свежесть образа. Если же хочется сохранить благородное серебро волос, лучшим выбором станут глубокие чернильные или изумрудные оттенки, которые создают дистанцию между тоном кожи и цветом ткани.

Коррекция тона: желтизна и краснота

Желтоватый подтон лица требует внедрения фиолетовых и лиловых нюансов. Эти цвета являются прямыми антагонистами желтого в колористике и способны визуально "отбелить" кожу. Важно избегать горчичного и оранжевого — они лишь усилят эффект землистости.

При склонности к покраснениям или куперозу стоит опасаться алого и ярко-розового. Лучшим решением станет вся палитра хвои и морской волны. Эти оттенки гасят "пожар" на лице, делая сосудистую сетку менее заметной глазу. Домашний уход за седыми волосами в сочетании с верно подобранным шарфом у лица может заменить полноценный визит к косметологу.

Ответы на популярные вопросы о подборе цвета

Почему черный цвет стал старить?

Черный создает слишком жесткую тень на лице, подчеркивая морщины и провалы под глазами. С возрастом лучше заменить его на темно-синий, графитовый или глубокий шоколадный.

Можно ли носить бежевый, если кожа стала тусклой?

Можно, но только в варианте "грейдж" — смеси серого и бежевого. Чистый теплый бежевый часто сливается с кожей, делая внешность невыразительной.

Как понять, подходит ли мне новый оттенок без стилиста?

Приложите ткань к лицу при дневном свете. Если глаза "загорелись", а белки кажутся чище — это ваш цвет. Если проявились круги под глазами — отложите вещь в сторону.

