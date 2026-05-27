Яна Климова

Достаем с дальних полок: 5 вещей из 2010-х годов, которые снова стали суперхитом

Мода циклична, и то, что еще вчера казалось безнадежно устаревшим, сегодня вновь заполняет полки магазинов. Вещи из начала 2010-х, которые многие успели спрятать на дальние полки или раздать, внезапно стали основой самых актуальных образов сезона.

Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забытые узкие джинсы, платья в цветочек и даже проводные наушники переживают второе рождение. Однако слепое копирование старых фотографий не сработает — современное прочтение требует внимания к деталям и новых сочетаний. Чтобы не выглядеть персонажем из прошлого, важно знать одну хитрость в подборе аксессуаров.

Узкий силуэт и возвращение слим-джинсов

Долгое время на улицах безраздельно властвовал оверсайз, скрывающий очертания фигуры под метрами ткани. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону: на подиумы вернулись приталенные жакеты, небольшие базовые футболки и джинсы по фигуре. Это не те экстремально низкие скини, которые врезались в кожу, а более деликатные варианты с комфортной посадкой.

"Возврат к миниатюрным формам — естественная реакция на затяжное доминирование мужского кроя. Узкие слим-джинсы в паре с аккуратным жакетом создают четкий, понятный контур", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для создания гармоничного облика лучше избегать моделей на очень низкой талии и микро-худи. Современный узкий силуэт строится на балансе: если низ плотно облегает ноги, верх может быть чуть более свободным, но не бесформенным. Такой подход особенно выигрышно смотрится на миниатюрных девушках.

Деним, рюши и баска: что достать из шкафа

Джинсовые рубашки и куртки вновь стали обязательной частью гардероба. Если рубашки практически не выходили из моды, то классические джинсовки возвращаются триумфально. Самое актуальное сочетание сегодня — деним со светлыми брюками или летящими юбками. Важный нюанс: современные джинсовые куртки часто имеют объемные плечи и кулиску на талии, отсылая к эстетике восьмидесятых.

Романтичные платья с цветочным принтом и воланами, которые когда-то обожали поп-звезды, снова заполонили магазины. Вместе с ними вернулась и баска. Если раньше топы с баской носили исключительно с узкими юбками-карандаш, то сейчас их сочетают с широкими джинсами. Это позволяет избежать излишней строгости и делает образ более расслабленным.

Вещь из 2010-х Как носят сейчас
Топ с баской С широкими брюками или расслабленным денимом
Платье-футболка Длина миди/макси с акцентом в виде броши
Узкие джинсы С классическим жакетом и балетками

Тот самый секрет заключается в деталях: не нужно надевать на себя сразу всё из прошлой эпохи. Достаточно одного элемента, например, ремня в стиле вестерн с характерной пряжкой, чтобы обозначить знание трендов. Узкие ремни проще вписать в повседневный комплект, чем широкие модели с массивными украшениями.

Обувь и аксессуары от балеток до вестерна

Балетки окончательно утвердились в статусе основной обуви. На смену спортивным моделям пришли варианты в сетку, плетеные фактуры и принты под зебру. Модели Mary Jane с ремешком остаются фаворитами, как и минималистичные "тапочки", которые идеально дополняют строгие костюмы. Сейчас такая обувь — лучшая альтернатива кроссовкам в сочетании с платьями.

"Балетки сегодня — это про комфорт, который выглядит дорого. Кожаные или текстильные модели без лишнего декора вписываются в концепцию тихой роскоши", — отметила в разговоре с Pravda.Ru модный эксперт Анна Морозова.

Гранж, клетка и футболки с надписями

Стиль гранж возвращается аккуратно. Если пятнадцать лет назад джинсы были изрезаны буквально в лохмотья, то сейчас в моде деликатные потертости и единичные разрезы. Клетчатые рубашки по-прежнему актуальны в качестве верхнего слоя, но их уже не повязывают на бедра так часто, как раньше. Футболки с надписями и рок-символикой тоже в строю — они отлично освежают классические сочетания с укороченным тренчем или кожаной курткой.

Платья-футболки и ностальгические гаджеты

Платья-футболки сменили длину: теперь это чаще миди или макси. Чтобы такая вещь не смотрелась как домашняя одежда, её дополняют лоферами и структурными кожаными сумками. Приталенные модели или фасоны поло на плоском ходу подчеркивают фигуру, не лишая свободы движений.

Одним из самых странных, но устойчивых трендов стало возвращение проводных наушников. Характерный белый провод теперь воспринимается не как техническая необходимость, а как стильный аксессуар. В социальных сетях их носят поверх одежды, нарочито подчеркивая приверженность эстетике нулевых и начала десятых.

Сумки-тоуты и тонкие шарфы

Большие сумки-тоуты, которые держат в руках, снова востребованы. Важно выбирать минималистичные формы, напоминающие саквояжи или аскетичные модели без лишней фурнитуры. В паре с ними можно увидеть тонкие длинные шарфы. Их больше не затягивают узлом — теперь они свисают мягкими вертикалями, визуально вытягивая силуэт.

"Тонкий шарф — это способ добавить в образ динамику. Он работает как цветовой акцент и придает законченность даже самому простому сочетанию джинсов и футболки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Танкетка и облегающий трикотаж

Трикотажные платья "вторая кожа" снова на пике популярности. Они идеально подходят обладательницам изгибистых фигур, подчеркивая талию и бедра. Завершить образ можно босоножками на танкетке. В этом сезоне особенно актуальны модели с деревянной подошвой в стиле бохо. Для прохладной погоды отлично подойдут короткие шубы из искусственного меха и жакеты-мундиры с акцентными пуговицами.

Эксперименты с цветом тоже приветствуются: интеграция ярких элементов в привычную базу позволяет по-новому взглянуть на летнюю палитру и сделать гардероб более живым.

Ответы на популярные вопросы о моде 2010-х

Стоит ли носить джинсы с очень низкой посадкой?

Несмотря на общий тренд, экстремально низкая посадка остается спорным элементом. Лучше выбирать среднюю посадку, которая комфортна в носке и лучше корректирует пропорции фигуры.

Как носить баску, чтобы не выглядеть старомодно?

Главное правило — контраст объемов. Сочетайте топ с баской с широкими брюками-палаццо или свободными джинсами. Это нивелирует излишнюю строгость вещи.

Какие сумки из 2010-х точно не стоит возвращать?

Стоит избегать моделей с обилием страз, крупных логотипов и сложной, "мятой" фурнитуры. В моде остается лаконичный дизайн и чистые линии.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
