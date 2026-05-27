Яна Климова

Как скрыть животик с помощью одежды: стилисты назвали 5 работающих лайфхаков

Моя семья » Красота и стиль

Выпирающий живот часто становится поводом для лишних переживаний перед зеркалом, хотя это естественная особенность тела. Чтобы чувствовать себя увереннее, достаточно пересмотреть подход к выбору тканей и фасонов, которые могут как подчеркнуть рельеф, так и создать мягкий, гармоничный силуэт.

Почему тип ткани важнее фасона

Текстура материала — это первое, на что стоит обратить внимание. Опаснее всего в области живота ведут себя глянцевые фактуры, такие как атлас или шелк. Блестящая поверхность работает как прожектор: она отражает свет от каждой выпуклости, делая даже небольшой изгиб максимально заметным. Аналогично действует слишком тонкий, рыхлый трикотаж, который не держит форму и подчеркивает складки белья.

Также стоит избегать обилия активных фактур в проблемной зоне. Плиссировка, крупные рельефные узоры или объемная вязка визуально добавляют лишние сантиметры там, где хотелось бы их скрыть. Идеальный вариант — гладкое полотно, которое создает ровную вертикаль.

Метод деления: работа с принтом и цветом

В стилистике успешно применяется так называемый метод деления. Его суть в том, что крупные поверхности дробятся вертикальными или диагональными линиями. Однотонный монохромный образ часто превращает фигуру в массивное цветовое пятно, на котором отчетливо читаются все нюансы рельефа. Если же добавить второй слой — например, расстегнутый жакет или длинный жилет, — область живота визуально сужается.

Тот самый секрет заключается в использовании боковой застежки на молнии. Традиционная ширинка и плотный пояс мужского кроя на джинсах всегда создают дополнительный объем впереди. Гладкая передняя часть брюк с молнией сбоку моментально делает зону живота плоской и легкой.

Что полнит Что стройнит
Блеск и атлас Матовые поверхности
Низкая посадка под животом Средняя посадка
Тонкий облипающий трикотаж Плотные, держащие форму ткани

Секреты идеального пояса на брюках

При выборе поясных изделий важно обращать внимание на посадку. Слишком низкая линия пояса подрезает живот снизу, заставляя его нависать. Слишком высокая часто доставляет дискомфорт при сидении. Оптимальный вариант — средняя посадка, где пояс проходит по самой выступающей точке. Это обеспечивает надежную поддержку и плавный силуэт.

"Брюки на частичной резинке сзади — это не только удобно, но и практично для коррекции. Они обеспечивают плотное прилегание без неэстетичного впивания в кожу", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Отдельного внимания заслуживают защипы. На сухой фигуре они создают эффект воздуха, но при наличии животика часто раскрываются, создавая лишний пузырь из ткани. В большинстве случаев гладкий крой спереди смотрится выигрышнее и аккуратнее.

Два подхода к разным типам фигуры

Стратегия маскировки напрямую зависит от того, выражена ли линия талии. Если лишний вес сосредоточен внизу, а поясница остается тонкой, талию необходимо подчеркивать широкими ремнями или кроем на запах. Это переключает внимание на достоинства фигуры. Тканевые пояса в тон платью создают мягкую драпировку, которая деликатно скрывает низ живота.

Для фигуры типа овал, где талия практически не читается, тактика меняется. Здесь противопоказаны контрастные ремни на самой широкой части тела. Вместо этого используются полуприлегающие силуэты, трапеции и прямые линии. Важно оставлять воздух между тканью и телом — это создает иллюзию стройности под одеждой.

"Правильное белье — это половина успеха. Высокие брифы с легкой коррекцией помогают собрать фигуру и предотвращают ситуацию, когда грудь визуально сливается с животом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Силовая линия: зачем образу структура

Четкая линия плеч — мощный инструмент визуальной коррекции. Когда плечевой пояс имеет структуру (например, благодаря качественному жакету или пальто), взгляд стороннего наблюдателя фиксируется на верхней части образа. Плечи создают каркас, относительно которого живот кажется меньше. Бесформенные кофты из мягкого трикотажа, напротив, делают фигуру расплывчатой и подчеркивают мягкость в области талии.

Использование вертикалей второго слоя также помогает увести внимание от проблемных зон. Контрастная внутренняя часть жакета создает узкую вертикальную полосу, которая "режет" фигуру пополам. Такой прием работает безотказно независимо от размера одежды, придавая образу собранность и динамику.

Ответы на популярные вопросы о скрытии живота одеждой

Помогают ли утягивающие купальники скрыть живот на пляже?

Да, современные модели из компрессионной ткани с активным мелким принтом отлично справляются с этой задачей. Ткань моделирует силуэт, а рисунок дробит поверхность, делая объем менее заметным.

Можно ли носить вещи в обтяжку?

Излишнее облегание обычно подчеркивает даже незначительные несовершенства. Свобода прилегания в несколько сантиметров позволяет ткани красиво драпироваться и скрывать рельеф кожи.

Как использовать аксессуары для отвлечения внимания?

Яркие украшения в зоне декольте, косынки или интересная оправа очков переводят взгляд на лицо и верхнюю часть тела, оставляя зону талии в тени.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Садыкова Алия
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
