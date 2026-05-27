Ксения Анисимова

Всего 3 шага перед сном: как избавиться от утренних отёков и тусклого цвета лица

Ночное восстановление организма — самый эффективный механизм регенерации, заложенный природой. Пока тело отдыхает, клетки эпидермиса переходят в режим интенсивного деления и синтеза коллагена. Однако без правильной подготовки лица этот процесс замедляется: остатки пыли, макияжа и городского смога блокируют поры, провоцируя утренние отеки и серый цвет кожи. Многие женщины совершают ошибку, полагаясь исключительно на дорогостоящие инъекции, игнорируя базу. Вечерний ритуал из нескольких простых шагов позволяет не только поддержать биоритмы кожи, но и заметно разгладить мелкие заломы без посещения кабинета косметолога.

Глубокое очищение без пересушивания

Первый и самый важный этап — демакияж. Даже если вы не использовали декоративную косметику, за день на лице скапливается слой окисленного кожного сала и микрочастиц грязи. Использование агрессивного мыла или спиртовых тоников разрушает гидролипидную мантию, что ведет к раннему старению. Оптимальный выбор — мягкие пенки или гидрофильные масла, которые растворяют загрязнения, сохраняя влагу внутри.

"Качественное очищение — это фундамент. Если на поверхности остаются ороговевшие частицы или пыль, даже самая дорогая сыворотка не проникнет в глубокие слои дермы, а лишь создаст пленку и спровоцирует воспаления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Важно помнить, что температура воды должна быть комнатной. Слишком горячая вода расширяет сосуды и провоцирует купероз, а холодная — не позволяет порам эффективно очиститься. После умывания лицо нужно не растирать полотенцем, а аккуратно промакивать, чтобы не травмировать волокна коллагена.

Лимфодренажный самомассаж для снятия отеков

Вечерний массаж занимает не более трех минут, но радикально меняет ситуацию с утренней припухлостью. Легкие поглаживающие движения стимулируют отток лимфы и улучшают микроциркуляцию крови. Начинать следует от центра подбородка, плавно двигаясь к мочкам ушей, затем от носа — к вискам. Это позволяет "разгрузить" ткани и вернуть лицу четкий контур.

Зона массажа Ожидаемый результат
Лоб и межбровье Разглаживание мимических морщин
Область скул Устранение отечности под глазами
Нижняя челюсть Формирование четкого овала

Массаж не требует специальных приспособлений, достаточно подушечек пальцев. Главное правило — полное отсутствие болевых ощущений и растяжения кожи. Все линии должны идти снизу вверх и от центра к периферии. Это базовая профилактика птоза, которую часто недооценивают в сравнении с популярными процедурами из соцсетей.

Питание и восстановление защитного барьера

Нанесение масел на влажную кожу создает эффект окклюзии — удержания влаги. Натуральные масла (жожоба, абрикосовое, миндальное) богаты витаминами E и A, которые являются мощными антиоксидантами. Не нужно наносить средство толстым слоем: достаточно 2-3 капель, разогретых в ладонях. Это поможет справиться с шелушением и подготовит лицо к воздействию антивозрастных ингредиентов.

"Масла служат проводниками для активных компонентов и восстанавливают липидный слой. Однако важно выбирать некомедогенные составы, чтобы не забить поры в ночное время", — отметила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Для жирной кожи лучше выбирать масло виноградной косточки, оно более легкое, а для сухой и возрастной идеально подойдет миндальное. Регулярное использование таких средств делает эпидермис более эластичным, что визуально уменьшает глубину морщин и предотвращает появление новых заломов.

Психосоматика и мышечное расслабление

Хроническое напряжение жевательных мышц и круговой мышцы глаза — главный враг молодости. За день мы фиксируем тысячи эмоций, превращая их в мышечные зажимы. Если не расслабить лицо перед сном, ткани будут находиться в спазме всю ночь, что приведет к формированию глубоких статических морщин. Пара минут осознанного дыхания и намеренного расслабления челюсти работают эффективнее многих сывороток.

"Мы часто не замечаем, как стискиваем зубы или хмуримся. Это формирует маску усталости. Вечерняя релаксация позволяет "стереть" дневные стрессы, возвращая лицу сияние", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова.

Комбинируя правильный комплексный уход с эмоциональной разгрузкой, можно добиться накопительного эффекта омоложения. Результат станет заметен не только в зеркале, но и по тому, как ложится декоративная косметика на гладкую, отдохнувшую кожу.

Ответы на популярные вопросы о вечернем уходе

Можно ли использовать обычное подсолнечное масло для лица?

Не рекомендуется. Пищевые масла проходят другую степень очистки и могут содержать примеси, вызывающие аллергию или закупорку пор. Лучше использовать косметические масла из аптеки.

За сколько времени до сна нужно наносить косметику?

Оптимально — за 1-1,5 часа до сна. Это позволит средствам впитаться в кожу, а не в наволочку, и минимизирует риск появления утренних отеков.

Нужно ли смывать масло утром?

Обязательно. Утреннее очищение необходимо, чтобы удалить остатки ночного ухода и продукты метаболизма, которые кожа выделила за ночь.

Поможет ли массаж при глубоких возрастных морщинах?

Массаж не уберет глубокие заломы полностью, но улучшит тургор кожи и предотвратит их дальнейшее углубление за счет снятия мышечного спазма.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Ксения Анисимова — специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа лицо красота косметология уход за кожей советы экспертов
