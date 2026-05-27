Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Белова

Гель-лак больше не нужен: простая домашняя техника для естественного и здорового маникюра

Моя семья » Красота и стиль

Тренд на естественность окончательно вытеснил сложные нейл-конструкции. Сегодня аккуратные натуральные ногти без капли лака воспринимаются как признак высокого статуса и дисциплинированного ухода. Такой маникюр избавляет от зависимости от графика мастера и выглядит уместно в любой ситуации — от деловых переговоров до вечернего выхода. Отказ от декоративного покрытия требует смены приоритетов: на первый план выходит не маскировка недостатков, а здоровье ногтевой пластины. 

Натуральные ногти
Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain
Натуральные ногти

Правильная подготовка и форма

Создание идеального образа начинается с коррекции длины. Для натуральных ногтей оптимальными считаются мягкие формы без острых углов, например, овал или мягкий квадрат. Они снижают риск сколов и делают пальцы визуально более тонкими. Чтобы избежать расслоения, пилку следует двигать строго в одном направлении, избегая хаотичных "пилящих" движений.

"При переходе на натуральный маникюр крайне важно следить за чистотой инструментов и деликатностью абразива. Грамотный выбор формы ногтей - это уже половина успеха в визуальном омоложении рук", — констатировал в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Если на поверхности остались частицы старого лака, используйте составы без ацетона. Агрессивные растворители пересушивают пластину, провоцируя появление белых пятен и хрупкости. Помните, что здоровая поверхность должна иметь ровный оттенок без желтизны, чего легко добиться при регулярном очищении.

Секреты работы с кутикулой

Аккуратная кутикула — маркер качественного ухода. В домашнем формате лучше отказаться от режущих инструментов, отдавая предпочтение необрезному методу. Достаточно нанести специальное размягчающее средство или масло, а затем осторожно отодвинуть кожу апельсиновой палочкой. Это исключает риск травм и замедляет рост околоногтевого валика.

Инструмент Функция в натуральном уходе
Стеклянная пилка Запечатывает край ногтя, предотвращая расслоение
Мягкий баф Выравнивает рельеф и придает деликатное сияние
Апельсиновая палочка Безопасно очищает пространство под кутикулой
Масло с витаминами Увлажняет кожу и питает матрикс ногтя

Регулярное использование питательных составов предотвращает появление заусенцев. Наносите капельку масла не только после процедуры, но и каждый вечер перед сном. Это создает защитный барьер, который особенно необходим при частом контакте с водой или бытовой химией.

Полировка и естественный блеск

Чтобы ногти блестели без лака, используется полировочный баф. Однако здесь важна умеренность: чрезмерное усердие истончает пластину. Шлифовка должна быть легкой и проводиться не чаще одного раза в две-три недели. Этого достаточно, чтобы убрать мелкие неровности и вернуть ногтям здоровый вид.

"Многие путают полировку с агрессивным спиливанием. Для натурального блеска достаточно нескольких движений самой мягкой стороной бафа. Подобно тому, как вечерние привычки заменяют косметологов для кожи лица, правильная микрошлифовка избавляет от необходимости в прозрачных лаках", — объяснила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Завершающим штрихом станет финальное нанесение масла. Его нужно втирать массирующими движениями — это стимулирует кровообращение в зоне роста. После такой процедуры руки выглядят ухоженно сразу же, а эффект сохраняется на несколько дней при условии поддержания гидратации кожи.

Ежедневные привычки для здоровья ногтей

Долгосрочный результат невозможен без защиты. Любая работа по дому, связанная с моющими средствами, должна выполняться в перчатках. Химические компоненты вымывают липиды из ногтевой пластины, делая её пористой и тусклой. Кремы с воском или натуральными маслами помогут создать невидимую "перчатку" для защиты от внешней среды.

Обратите внимание на свой рацион: крепость ногтей напрямую зависит от наличия в организме микроэлементов. Натуральный маникюр обнажает все внутренние дефициты, поэтому важно поддерживать баланс питания. Как и отказ от навязанных стандартов красоты, переход к естественным ногтям — это прежде всего забота о своем комфорте и здоровье.

"Натуральные ногти требуют не меньше внимания, чем гель-лак, но это внимание другого рода — оздоравливающее. Регулярное использование увлажняющих средств позволяет достичь эффекта 'дорогих рук' без лишних затрат", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ответы на популярные вопросы о натуральном маникюре

Как часто нужно делать полировку ногтей?

Не чаще одного раза в 2-3 недели. Слишком частая процедура истончает ногтевую пластину, делая её чувствительной и ломкой.

Можно ли использовать обычный крем для рук вместо масла для кутикулы?

Можно, но масло обладает более высокой проникающей способностью и лучше питает матрикс — корень ногтя.

Что делать, если ногти желтеют без покрытия?

Часто это следствие воздействия бытовой химии или пигментов. Помогут ванночки с лимонным соком и обязательное использование защитных перчаток.

Как быстро восстановить ногти после снятия гель-лака?

Необходимо максимально убрать длину, регулярно втирать питательные составы и на время отказаться от любой шлифовки поверхности бафом.

Читайте также

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, нейл-эксперт Инна Серова, мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина
Автор Наталья Белова
Наталья Белова — технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы ногти маникюр красота
Новости Все >
Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама
Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер
Воздушный мост против тайги: как дроны меняют логистику спасения в Якутии
Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны
Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли
Шанс на будущее: ЭКО для семей защитников теперь по ОМС
Зарплаты медиков взлетят: новый закон установит минимум
Volga вернулась на российские дороги с ценами, которые заставят китайцев пересмотреть свои прайсы
Дорогое воспитание: за детское лихачество родителям придется платить больше
Интеллектуальный прорыв гор: почему Чечня и Дагестан выбирают учебники для лидеров
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Последние материалы
Гель-лак больше не нужен: простая домашняя техника для естественного и здорового маникюра
Рассада томатов замерла? 3 ошибки при посадке, которые тормозят рост куста
Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама
Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер
Воздушный мост против тайги: как дроны меняют логистику спасения в Якутии
Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли
Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.