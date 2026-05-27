Неожиданный тренд: модный аксессуар в стиле легендарной консоли

Индустрия моды продолжает заимствовать идеи из цифровой культуры прошлого. Бренд Zara совместно с корпорацией Sony представили необычный аксессуар — сумку, которая детально копирует дизайн легендарной портативной консоли PlayStation Portable (PSP). Гаджет, ставший символом целого поколения геймеров, теперь превратился в функциональный элемент гардероба.
Дизайнеры воссоздали узнаваемый силуэт приставки: на лицевой стороне аксессуара красуются имитации кнопок управления и виниловое покрытие, заменяющее экран. Обратная сторона сумки украшена оригинальным логотипом PSP, а плечевой ремень декорирован знаковыми символами PlayStation — треугольником, кругом, крестом и квадратом. Стоимость новинки составляет около 36 долларов (примерно 2500 рублей), что делает её доступным подарком для фанатов ретро-гейминга.
Сумка-мессенджер максимально точно передает эстетику оригинального устройства. Передняя панель имитирует корпус консоли с характерным глянцевым блеском. Несмотря на то что кнопки не являются функциональными, их расположение и форма идентичны реальному прототипу, что вызывает мгновенную узнаваемость у тех, кто застал расцвет портативного гейминга. Подобный подход позволяет добавить в базовый гардероб яркий акцент, не требующий сложных стилистических решений.
"Такие аксессуары работают на узнаваемость образа. Сегодня потребители ищут не просто вещь, а историю или эмоцию, связанную с их прошлым. Использование игровой тематики — это беспроигрышный вариант для массового сегмента", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Сумка изготовлена из комбинации текстиля и полимерных покрытий, что обеспечивает долговечность и легкость ухода. На задней части сумки расположен карман, куда поместятся ключи, небольшие гаджеты или мелочь.
Появление сумки в стиле PSP — часть глобального тренда на возвращение эстетики Y2K. Интерес к эпохе двухтысячных сегодня проявляется во всём: от обуви до головных уборов. Многие выбирают стиль нулевых, потому что он кажется более дерзким и живым на фоне лаконичного минимализма последних лет.
Для взрослых покупка такой вещи — это попытка вернуть ощущения из детства. В то время консоль PSP была пределом мечтаний, а сегодня она становится ироничным дополнением к повседневному наряду.
Zara традиционно удерживает демократичный ценник, делая свои товары доступными широкой аудитории. За 35,9 долларов покупатель получает лицензионный продукт, созданный в партнерстве с Sony.
|Характеристика
|Описание
|Материал
|Синтетическая кожа, текстиль
|Примерная цена
|2500 — 3200 рублей
|Особенности
|Фирменный ремень PlayStation
Сумка представлена в детском отделе, однако её габариты позволяют носить её и взрослым приверженцам стритвир-культуры. В сочетании с такими элементами, как укороченный тренч или оверсайз-худи, она превращается в имиджевый предмет, подчеркивающий нестандартный подход к моде.
Сотрудничество Sony и Zara наглядно показывает, как бренды используют кросс-маркетинговые инструменты для привлечения внимания. Игровые компании расширяют свое присутствие в быту пользователей, а масс-маркет получает готовые визуальные концепты, которые гарантированно станут виральными в социальных сетях.
"Коллаборации с технологическими гигантами позволяют индустрии моды оставаться актуальной для молодого поколения. Это не просто сумка, это элемент самоидентификации для тех, кто вырос на видеоиграх", — отметил в беседе с Pravda.Ru Алексей Мельников.
Современные подростки всё чаще отказываются от традиционных украшений. Вместо классических цепочек они выбирают функциональные вещи или необычные подвески.
"Тенденция на геймификацию моды будет только нарастать. Мы видим, как элементы цифровой реальности перетекают в физический мир, меняя наши представления о стиле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Илья Руднев.
Для завершения модного образа эксперты рекомендуют обращать внимание на состояние кожи и рук, ведь яркий аксессуар приковывает взгляды.
Габариты сумки позволяют разместить оригинальную консоль, однако она предназначена в первую очередь для хранения мелочей, смартфона или кошелька. Жёсткой защиты для электроники внутри не предусмотрено.
Бренд не заявлял об ограниченном тираже, однако подобные коллаборации обычно продаются в течение одного сезона до полной распродажи складских запасов.
На данный момент официально представлена только модель в форме PSP. Информации о планах по выпуску сумок в виде PlayStation 5 или старых стационарных приставок пока нет.
Поскольку официальные магазины бренда приостановили работу в РФ, приобрести новинку можно через сервисы доставки товаров из-за рубежа или в мультибрендовых точках, поставляющих коллекции по параллельному импорту.
