Забудьте про кольца и серьги: этот аксессуар для ног — главный тренд 2026 года

Летящее платье, открытые босоножки и едва уловимый блеск на щиколотке — анклеты официально вернулись в списки главных трендов сезона. Это украшение обладает удивительной способностью: оно мгновенно делает образ более хрупким, продуманным и по-хорошему дерзким. Если раньше браслеты на ногу ассоциировались исключительно с пляжным отдыхом, то сегодня они стали полноправной частью городского гардероба.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain Анклеты на ногах

Гид по трендам: какие анклеты бывают

Традиционная тонкая цепочка — это база, которая никогда не выйдет из моды. Однако в текущем сезоне стоит обратить внимание на более сложные формы. В тренде умеренно массивные цепи, которые играют на контрасте с тонкой женской лодыжкой. Такое украшение отлично рифмуется с грубыми сандалиями или минималистичными кедами, добавляя нотку стритстайла в повседневный лук.

Для любительниц романтики актуальны модели с подвесками-шармами. Маленькие жемчужины, монетки или кристаллы создают динамику при каждом шаге. Если же вы планируете отпуск, присмотритесь к текстильным или кожаным вариантам с ракушками и бисером — они лучше всего передают эстетику итальянского пляжного стиля и расслабленного отдыха на побережье.

"Выбирая анклет с декоративными элементами, важно следить, чтобы подвески не имели острых краев. Щиколотка — очень чувствительная зона, и постоянное трение может вызвать раздражение кожи или микротравмы, особенно в жару", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

С чем носить анклеты: 5 формул идеального образа

Первая и самая универсальная формула — городской casual. Сочетайте укороченные джинсы или бермуды с тонкой металлической цепочкой. Обувь должна быть максимально открытой: идеальны эспадрильи или балетки. Такой прием превращает обычный выход за кофе в прогулку по подиуму, не перегружая при этом образ лишним пафосом.

Вторая формула — вечерняя элегантность. Струящаяся юбка в бельевом стиле, босоножки на тонких ремешках и анклет с кристаллами или барочным жемчугом. В этом случае браслет заменяет собой акцентные серьги или колье, фокусируя внимание на ногах. Для усиления эффекта можно подобрать лак для ногтей, который визуально омолаживает кожу и делает стопу более аккуратной.

Стиль Рекомендуемый анклет Пляжный бохо Шнурки, ракушки, бисер Деловой (условно) Тонкая цепь без подвесок Вечерний Металл с камнями или жемчугом

Третья формула — бохо-шик. Многослойные юбки макси отлично сочетаются с кожаными плетеными браслетами и анклетами из монет. Четвертая — спортивный шик: лаконичные стальные браслеты с белыми кедами. Пятая — романтика: летящий сарафан и браслет с мелкими цветочными подвесками.

6 главных правил стиля

Главное правило — украшение должно быть видно. Одежда не должна перекрывать браслет, иначе создастся неопрятный вид "чего-то лишнего" под брючиной. Идеальная длина брюк — 7/8. Второе правило касается гармонии металлов: если на руке у вас часы из стали, анклет тоже должен быть в холодном оттенке. Третье — соблюдение пропорций. На очень тонкой ноге массивная цепь может смотреться тяжеловесно, а на широкой лодыжке тонкая нить рискует "затеряться".

"Анклет — это аксессуар, который притягивает взгляд к нижней части тела. Если кожа на стопах или голенях выглядит сухой, даже самое дорогое украшение не спасет положение. Перед тем как надеть браслет, убедитесь, что кожа увлажнена", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Четвертое правило: сезонность. Анклет — это атрибут тепла. Носить его поверх колготок — модное преступление. Пятое — комфорт: браслет не должен пережимать ногу при отеках, которые часто случаются в жару. Шестое правило сезона 2026: парные анклеты. Носить два одинаковых браслета на обеих ногах теперь считается признаком высокого стиля.

Модные табу: чего лучше избегать

Несмотря на демократичность современной моды, существуют определенные запреты. Основной из них — анклет в строгом офисном дресс-коде. Если регламент компании подразумевает закрытую обувь и деловой костюм, браслет на ноге будет выглядеть неуместно и слишком фривольно. Также стоит избегать сочетания анклета с массивными кроссовками для бега — это создает стилистический диссонанс.

Еще одна ошибка — избыточность. Не стоит надевать анклет, если ваша обувь уже украшена крупными пряжками, перьями или яркими стразами. В этом случае аксессуары будут "спорить" друг с другом. Также помните о состоянии самих украшений: потемневший металл или оборванные нити моментально удешевляют образ.

Как ухаживать за анклетом

Браслеты на ногу подвергаются более агрессивному воздействию, чем кольца или серьги. Они контактируют с песком, морской солью, пылью и средствами для автозагара. Чтобы металл не терял блеск, важно регулярно промывать его в слабом мыльном растворе и насухо вытирать микрофиброй. Это поможет избежать ситуаций, когда золото теряет блеск из-за окисления кожным секретом.

"Часто причиной потемнения украшений на ногах становится солнцезащитный крем или лосьоны для тела. Химические фильтры вступают в реакцию с металлами. Рекомендую надевать анклет только после того, как косметика полностью впиталась в кожу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы об анклетах

На какой ноге правильно носить анклет согласно этикету?

В современной моде нет строгих правил. Раньше считалось, что на левой ноге носят замужние женщины, а на правой — те, кто в поиске, но сегодня это не более чем миф. Выбирайте ту сторону, которая вам удобнее.

Можно ли носить браслет на ногу с кроссовками?

Да, если это минималистичные городские кеды или лайфстайл-кроссовки. Со спортивной профессиональной обувью анклет будет смотреться чужеродно.

Как выбрать размер анклета, чтобы он не спадал?

Оптимальная длина — когда между цепочкой и кожей щиколотки свободно проходит один палец. Браслет должен свободно лежать на косточке, но не опускаться под пятку.

Стоит ли покупать анклеты из бижутерных сплавов?

Ответ:

Для одного сезона или отпуска — да. Но помните, что при контакте с водой и потом они быстро теряют вид и могут оставить темные следы на коже.

