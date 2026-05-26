Яна Климова

Мода снова повернула в сторону нулевых: этот аксессуар делает образ дерзким и дорогим

Аксессуары из эпохи нулевых вновь доминируют на подиумах и городских улицах. Кепи, ставшее символом стиля Пэрис Хилтон и сестер Олсен, возвращается в гардеробы весной 2026 года в новых прочтениях: от грубого денима до классического принта "гусиная лапка".

Стильный замшевый кепи цвета мокко

Гороховый принт в пастельных тонах

Принт полька-дот остается актуальным весенним решением для тех, кто хочет освежить привычный набор вещей. Кепи в мелкий горох гармонично сочетается с мягкой палитрой: мятными, лимонными и нежно-голубыми оттенками. Такой аксессуар позволяет создать мягкий контраст в образе, не перегружая его лишними деталями.

При выборе подобного головного убора стоит ориентироваться на общую тональность одежды. Использование пастельных цветов в сочетании с геометрическим принтом визуально облегчает смелое сочетание оттенков в повседневном гардеробе, делая его более динамичным.

"Аксессуар с принтом горох требует спокойного фона, поэтому лучше комбинировать его с однотонными блузами или легкими жакетами", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Джинсовая эстетика кэжуал

Деним в 2026 году перестал быть материалом только для брюк. Джинсовое кепи уверенно занимает место в списке самых востребованных аксессуаров сезона. Оно идеально дополняет образы с винтажными куртками и объемными сумками, создавая завершенный вид в стиле стритстайл. Для придания образу выразительности можно использовать массивные очки с цветными линзами.

Важно помнить, что обилие джинсовой ткани в одном комплекте требует баланса. Например, белая блуза из хлопка станет отличным дополнением к джинсовому кепи и классическим брюкам из денима, предотвращая визуальное перенасыщение фактурами.

Универсальность натуральной замши

Замшевые модели в нейтральных цветах, таких как шоколадный, бежевый или глубокий черный, считаются базовым элементом долговечного гардероба. Мягкая текстура материала придает изделию благородный вид, что позволяет сочетать его как с классическими пальто, так и с кожаными косухами. Это пример того, как классика победила модную гонку, оставаясь актуальной десятилетиями.

В отличие от текстильных вариантов, замша лучше держит форму и выглядит более респектабельно. В весенний период такие головные уборы защищают от ветра, сохраняя эстетику утонченного образа. Нейтральная база позволяет экспериментировать с яркими шарфами или акцентными украшениями.

Материал кепи Рекомендуемый стиль
Деним Повседневный, уличный
Замша Классический, элегантный
Хлопок с вышивкой Романтичный, женственный

Цветочные мотивы для весенних нарядов

Весенний сезон традиционно возвращает интерес к флористическим принтам. Кепи с цветочным узором становится центральным элементом образа, притягивающим внимание. Чтобы избежать избыточности, рекомендуется подбирать одежду в тон одному из оттенков, присутствующих на принте головного убора. Это правило помогает создать стилистическое единство.

Модель с цветами хорошо смотрится с лаконичными тренчами или укороченными жакетами. Дополнив лук имиджевыми очками, можно подчеркнуть индивидуальность. Возвращение кепи на городские улицы доказывает, что даже самые смелые идеи из прошлого могут выглядеть современно.

"Цветочный принт на головном уборе — это отличный способ добавить свежести в строгий городской комплект, не меняя при этом основную базу", — отметила стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Вышивка и акцент на женственность

Хлопковые модели с деликатной вышивкой подходят для создания мягких, романтичных образов. Тонкая работа мастеров по ткани добавляет аксессуару уникальность. Такие кепи лучше всего сочетаются с натуральными материалами, такими как лен или тонкая шерсть, что актуально для переходного периода весной.

В этом сезоне популярны сочетания кепи с длинными классическими тренчами. Дополнительным модным акцентом станут тонкие перчатки, которые вновь вернулись в тренды. Это решение позволяет выглядеть собранно и элегантно даже в расслабленном повседневном ритме.

Гранж и эффект потертости

Для любителей дерзких образов дизайнеры предлагают кепи в стиле гранж. Клетка в темных тонах и намеренный эффект изношенности делают этот аксессуар идеальным напарником для кожаных косух и объемных толстовок. Гранж-эстетика предполагает свободу самовыражения и отказ от строгих линий, что находит отклик в молодежной моде.

Завершить такой лук помогут грубые ботинки или высокие кроссовки на массивной подошве. Важно сохранять баланс пропорций, выбирая оверсайз-вещи, которые подчеркивают расслабленность стиля, но не скрывают фигуру полностью.

Французский шик и гусиная лапка

Принт гусиная лапка считается эталоном элегантности. Кепи с таким узором мгновенно добавляет образу налет аристократичности. Исторически этот узор связан с шотландскими традициями, но мировую популярность он обрел благодаря Коко Шанель. Сегодня это незаменимый элемент для тех, кто предпочитает эстетику старых денег и европейский шик.

Такой головной убор лучше всего смотрится с пальто прямого кроя, строгими пиджаками или кашемировыми свитерами. В сочетании с широкими брюками и лоферами кепи создаст безупречный ансамбль для деловых встреч или прогулок по городу. Элегантность этого аксессуара неоспорима и сравнима с тем, как итальянский стиль преображает даже самые простые вещи.

"Гусиная лапка — это инвестиция в стиль вне времени. Она всегда выглядит дорого и уместно в любой городской обстановке", — подчеркнула историк моды Вера Ермакова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о кепи

С какой верхней одеждой лучше всего сочетать кепи весной?

Кепи универсально и подходит к классическим тренчам, кожаным курткам и даже оверсайз-пальто. Выбор зависит от материала самого аксессуара: замша — к классике, деним — к кэжуал-курткам.

Как правильно подобрать размер головного убора?

Кепи не должно сидеть слишком плотно, оставляя небольшой зазор, чтобы не портить прическу и обеспечивать комфорт при длительном ношении.

Актуальны ли кепи для вечерних выходов?

Да, модели из бархата или с тонкой вышивкой могут стать интересным дополнением к вечернему брючному костюму, добавляя образу оригинальности.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, историк моды Вера Ермакова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода
