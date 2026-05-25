Софья Черепанова

Блонд больше не выглядит искусственным: летом 2026 волосы будут сиять без эффекта дешёвой краски

Лето 2026 года диктует новые правила осветления, где на смену искусственной белизне приходят сложные природные градиенты. Тренды смещаются в сторону техник, позволяющих сохранить естественную глубину корней и здоровье волос при минимальном вмешательстве химических составов.

Жемчужный блонд с перламутровыми переливами

Особенности деревенского блонда

Деревенский блонд становится главным ответом на запрос о функциональной красоте. Эта техника предполагает использование теплых матовых пигментов, которые имитируют выгорание прядей под прямыми солнечными лучами. Основное отличие от классического мелирования заключается в отсутствии четких границ и сохранении натуральной базы в прикорневой зоне.

Такой подход избавляет от необходимости посещать колориста каждые три недели. Матовая текстура визуально увеличивает плотность волос, что особенно критично, когда нужно создать идеальный объём на 72 часа без лишнего стайлинга. Оттенок идеально адаптируется под теплый подтон кожи, создавая эффект отдохнувшего лица.

"Деревенский блонд позволяет волосам расти в их естественном цикле, не создавая резкой горизонтальной линии при отрастании корней", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Эстетика жемчужного перламутра

Жемчужная блондинка представляет собой сложную комбинацию серебристых и золотистых бликов. В 2026 году эта техника уходит от холодного платинового подтона в сторону многослойного сияния. Мастер наносит состав точечно, создавая эффект преломления света внутри полотна волос, что делает цвет живым и подвижным.

Этот вариант окрашивания эффективно маскирует первичные возрастные изменения структуры волоса. Для корректной поддержки такого цвета важно знать, как выбрать цвет волос, чтобы он не подчеркивал морщины, а работал на визуальное омоложение. Жемчуг требует качественного домашнего ухода, так как пористые участки быстро теряют деликатный блеск.

Техника Основное преимущество
Деревенский блонд Легкость в уходе и естественный вид
Жемчужный блонд Визуальное омоложение и сияние
Бронте Акцент на контур лица без тотального осветления

Бронте: баланс между светом и тенью

Техника бронте получила массовое признание благодаря голливудским образам и стремлению к сохранению здоровья шевелюры. Концепция строится на контрасте между глубоким темным основанием и тонкими светлыми прядями у лица. Это позволяет освежить имидж без агрессивного воздействия на основную массу волос по всей голове.

Стилисты отмечают, что использование бронте помогает избежать эффекта плоского цвета. Чтобы результат выглядел дорого, важно правильно эксплуатировать фен и щетку. Ошибки, когда женщины привыкли сушить волосы головой вниз, могут лишить окрашивание нужной текстурности, превратив аккуратные блики в хаотичное пятно.

"Бронте — это способ оставаться блондинкой на пятьдесят процентов, сохраняя при этом роскошное состояние кончиков", — подчеркнул специально для Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Фольклорный стиль и мягкие переходы

Фольклорный блонд легализует отросшие корни, превращая их в элемент дизайна. Переход от своего натурального цвета к осветленной длине делается намеренно размытым и длинным. Такая эстетика подчеркивает свободу и отказ от жестких стандартов красоты, ориентированных на регулярное подкрашивание.

Техника идеально подходит для коррекции формы лица. Темная зона у корней создает необходимую тень, а светлые концы отвлекают внимание от несовершенств кожи. Если выбрана правильная стрижка, фольклорный блонд добавит образу динамики и легкости, свойственной летнему сезону.

Возвращение гранжа в мягком исполнении

Блонд в стиле девяностых возвращается в более щадящем формате. Вместо грубого мелирования используются мягкие блики, которые расставляются хаотично по всей длине. Это создает эффект объема и легкой небрежности, которая была популярна в эпоху супермоделей прошлого столетия.

Главным условием долговечности такого окрашивания остается защита структуры волоса в ночное время. Многие допускают ночные ошибки, из-за которых осветленные пряди становятся ломкими и тусклыми уже через неделю после салона. Использование шелковых аксессуаров поможет сохранить глянец до следующего визита к мастеру.

"Современный гранж-блонд — это история про качество волос, а не про агрессивную щелочь", — отметила в беседе с Pravda.Ru парикмахер Светлана Козлова.

Ответы на популярные вопросы о техниках блонда

Какой блонд меньше всего портит волосы?

Наиболее безопасными считаются техники бронте и фольклорный блонд, так как они не затрагивают кожу головы и корни, сохраняя значительную часть волос в натуральном состоянии.

Как часто нужно обновлять жемчужный оттенок?

Жемчужные пигменты вымываются быстрее остальных, поэтому поддерживающее тонирование рекомендуется проводить раз в 4-6 недель.

Подходит ли деревенский блонд для седых волос?

Да, матовая текстура и теплые полутона отлично маскируют седину, смешиваясь с ней и создавая эффект естественных бликов.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, парикмахер-технолог Алексей Мельников, парикмахер Светлана Козлова
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем. Рассказывает про подбор причёски, цвет и уход с учётом внешности.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Садоводство, цветоводство
