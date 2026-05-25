Вера Ермакова

Стиль, который "взорвал" соцсети: 5 предметов, которые должны быть в вашем шкафу в 2026-м

Модная индустрия совершила очередной виток, определив эстетические ориентиры для самого влиятельного поколения современности. Эксперты издания Who What Wear проанализировали предпочтения зумеров, сформировав ключевой перечень вещей, которые станут базой гардероба в 2026 году. В этом списке утилитарность переплетается с викторианской романтикой, а технологичные ткани соседствуют с классическим шелком.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антропология современной моды указывает на отказ от кричащих логотипов в пользу фактур и сложных силуэтов. Для молодежи критически важным становится не только визуальный код, но и тактильные ощущения. Именно поэтому в авангарде оказались платья миди, декорированные кружевом, и легкие шелковые блузы, которые позволяют создавать дорогой образ даже с обычными джинсами.

Обувные тренды: от балеток до массивных подошв

В 2026 году зумеры окончательно легализуют комфорт, возведя балетки в статус обуви "на выход". Особое внимание уделяется моделям с заостренным мысом, которые визуально удлиняют стопу и добавляют образу строгости. Примечательно, что наряду с изящными формами в тренде остаются кроссовки и туфли на невысоком квадратном каблуке, обеспечивающие устойчивость в ритме мегаполиса.

"Возвращение балеток и сандалий на массивном каблуке свидетельствует о запросе на функциональный имидж. Молодое поколение больше не готово жертвовать удобством ради эстетики, поэтому мы видим такой гибридный подход к формированию обувного гардероба", — объяснила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Для летних прогулок и отпуска молодежь выбирает кожаные босоножки и черные сандалии. Важно понимать, что обувь теперь выступает не просто дополнением, а фундаментом, вокруг которого выстраивается весь стильный пляжный сет или городской лук. Массивные подошвы соседствуют с невесомыми "балетными" лентами, создавая игру контрастов.

Акценты и аксессуары: геометрия и прозрачность

Аксессуарная группа 2026 года строится на тонком балансе интеллекта и дерзости. В список обязательных покупок попали очки с прозрачными стеклами в широкой черной оправе, которые имитируют "офисный" стиль, ставший гиперпопулярным. Сумка через плечо и сумка-мешок остаются главными спутниками зумеров, позволяя носить с собой всё необходимое — от гаджетов до косметики.

Предмет гардероба Ключевая особенность 2026
Платье миди Кружевная отделка и винтажный стиль
Очки Черная оправа с прозрачными линзами
Брюки-бочонки Материал техно-тафта
Топ Шелковая фактура оливкового цвета

Важную роль играет цветовая палитра. Помимо классического черного, в моду входят глубокие природные тона. Например, шелковый топ оливкового оттенка становится универсальным элементом, который легко интегрируется как в деловой, так и в вечерний образ, особенно если добавить смелое сочетание оттенков в остальной части комплекта.

Текстуры и принты: триумф драпировок

Аналитики моды отмечают усложнение кроя. Платья макси с драпировкой и сборками вытесняют простые трикотажные модели. Это попытка придать образу динамичность без использования лишних деталей. Цветочный принт на топах в 2026 году становится более графичным и менее наивным, что позволяет носить такие вещи даже в строгой обстановке.

"Текстуры решают всё. В этом сезоне мы видим, как зумеры выбирают сложные ткани, такие как техно-тафта для брюк-бочонков. Это создает футуристичный, но при этом приземленный силуэт, который идеально вписывается в концепцию современного города", — отметила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Не обходится и без ярких цветовых пятен. Лонгслив цвета фуксии стал единственным неоновым исключением в довольно сдержанной подборке Who What Wear. Это "цифровой" цвет, который отлично смотрится на видео и фотографиях, что немаловажно для поколения, чья жизнь неразрывно связана с социальными сетями.

Базовый гардероб: новый взгляд на оверсайз

Оверсайз-рубашка и длинные прямые джинсы — это "золотой стандарт", который не теряет актуальности. Однако в 2026 году к ним добавляется серый трикотажный костюм из хлопка. Это оммаж стилю "тихая роскошь", адаптированный под молодежную аудиторию. Такой комплект выглядит расслабленно, но при этом подчеркивает статус владельца.

"Инвестиции в качественный трикотаж и деним — это база. Зумеры всё чаще смотрят в сторону долговечных вещей, которые не потеряют вид после пары стирок. Это рациональный подход, который мы только приветствуем", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Для создания многослойных образов также используются вязаные топы и легкие шелковые блузы. Такое сочетание позволяет чувствовать себя комфортно при смене температуры в течение дня, что актуально для тех, кто ценит классику, победившую модную гонку. Завершают список востребованных предметов длинные классические джинсы, которые в 2026 году принято носить с обувью на плоском ходу.

Ответы на популярные вопросы о стиле зумеров

Почему зумеры выбирают балетки с острым мысом?

Этот тренд сочетает в себе удобство плоской подошвы и элегантность классической обуви, позволяя создавать более взрослые и структурированные образы.

Что такое брюки-бочонки из техно-тафты?

Это модель брюк с объемным кроем в области бедер, сужающаяся к щиколотке, выполненная из высокотехнологичного материала, который хорошо держит форму и обладает легким блеском.

Актуален ли цветочный принт в 2026 году?

Да, но в более сдержанной и графичной интерпретации. Он чаще всего встречается на топах и используется как акцентный элемент в спокойном гардеробе.

Какую роль играет шелк в молодежной моде?

Шелк возвращается в гардероб как символ экологичности и качества. Шелковые топы и блузы ценятся за долговечность и способность адаптироваться к разным стилям.

Экспертная проверка: имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
