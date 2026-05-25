Все еще носите бежевый? 4 цвета лета 2026, которые сделают ваш образ топовым

Алия Садыкова

Летний сезон 2026 года обещает стать временем колористических контрастов, где ностальгия по эпохе Tumblr встречается с четким минимализмом девяностых. Подиумы ведущих модных домов, включая Chanel и Dior, представили палитру, способную удовлетворить и любителей мягкой пастели, и приверженцев радикально ярких решений. В основе тренда лежит идея свежести — от ледяного спокойствия до сочной природной энергии.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
Цвет мятной жвачки

Этот оттенок стал главной альтернативой привычным "зефирным" цветам. Холодный мятный подтон отсылает к эстетике 2010-х годов, когда интернет-культура диктовала моду на "пыльные" и одновременно "химические" пастельные тона. Сегодня его рекомендуется использовать в летящих силуэтах — платьях из тафты или широких брюках, сочетая с глубоким шоколадным или фиолетовым для создания драматичного контраста.

"Мятный оттенок требует особого внимания к состоянию лица. Холодный зеленый подтон может подчеркнуть малейшие покраснения на коже, поэтому перед выходом в таком наряде стоит уделить время выравниванию тона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Нежно-желтый

Третий год подряд мягкий оттенок сливочного масла удерживает позиции лидера. Его популярность объясняется универсальностью: он мягче белого и благороднее бежевого. В 2026 году его советуют носить в монохромных образах, выбирая качественный трикотаж или лен. Этот цвет идеально сочетается с лавандовым и небесно-голубым, создавая ощущение легкости и чистоты.

Трендовый цвет С чем сочетать
Ледяной голубой Коричневый, томатный красный
Нежно-желтый Лаванда, небесная синь
Насыщенный зеленый Сливочный, электрический синий

Для создания гармоничного образа в солнечные дни не забывайте, что светлые оттенки подчеркивают загар, но требуют идеального состояния кожи. Стоит заранее изучить рабочие способы защиты дермы от активного воздействия ультрафиолета.

Холодный голубой

Ледяной голубой с серым отливом — ода минимализму девяностых. Он выглядит строго и дорого, если выполнен в атласе или шелке. Этот цвет — прекрасная инвестиция в гардероб, так как он легко вписывается в офисный дресс-код, но при добавлении ярких аксессуаров (например, кобальтового цвета) превращается в ультрамодный вечерний наряд.

"Винтажная эстетика сегодня на пике, и холодный голубой — лучший фон для украшений "из бабушкиного сундука". Жемчуг или крупное серебро на таком фоне смотрятся максимально актуально", — разъяснила историк моды Вера Ермакова.

Насыщенный зеленый

Разрыв пастельной идиллии происходит благодаря тропическому зеленому. Это энергичный, плотный цвет, который вернулся к нам вместе с интересом к эпохе восьмидесятых. Он требует уверенности: костюм-двойка в таком исполнении гарантированно сделает вас центром внимания. Если вы пока не готовы к тотальному зеленому, начните с аксессуаров — обуви или сумок.

"Насыщенные природные цвета требуют продуманного макияжа. Чтобы не "потеряться" на фоне яркой одежды, акцентируйте взгляд или используйте помаду сложного оттенка, которая сбалансирует яркость ткани", — отметил визажист Анастасия Коршунова.

Эксперименты с палитрой — это всегда поиск баланса между индивидуальностью и актуальностью. Даже если вы предпочитаете более утилитарные стили одежды, внедрение хотя бы одного трендового цвета в виде аксессуара или базы позволит образу выглядеть современно и свежо.

Ответы на популярные вопросы о цветах лета

Кому подходит ледяной голубой цвет?

Этот оттенок идеален для обладательниц холодного цветотипа. Однако при правильном сочетании с теплыми аксессуарами его могут носить абсолютно все.

С чем лучше всего носить нежно-желтый?

Наиболее выигрышно он смотрится с джинсой классического синего цвета или в паре с белыми вещами для создания максимально свежего летнего образа.

Не будет ли насыщенный зеленый выглядеть слишком агрессивно?

Всё зависит от площади цвета. Если это топ под жакетом — это всего лишь акцент. Если платье в пол — мощное заявление, которое стоит смягчить аксессуарами в пастельных тонах.

Актуальны ли эти цвета для мужского гардероба?

Безусловно. Ледяной голубой и нежно-желтый активно используются в мужских коллекциях для рубашек-поло и легких летних брюк.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, историк моды Вера Ермакова, визажист Анастасия Коршунова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
