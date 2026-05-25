Вера Ермакова

Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели

Сочетание платьев со спортивной обувью в 2026 году окончательно избавилось от налета демонстративной небрежности. На смену массивным силуэтам пришли деликатные формы, которые подчеркивают женственность, не жертвуя комфортом при движении в городском ритме.

Воздушное летнее платье с белыми теннисными кроссовками
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сникерины как главный компромисс сезона

Кроссовки-балетки, получившие название сникерины, стали самым заметным явлением индустрии. Эта модель объединяет в себе изящную конструкцию классической женской обуви и амортизирующие свойства подошвы для бега. Тонкие линии и отсутствие лишнего объема делают их идеальным дополнением к летящим тканям.

Дизайнеры дополняют такие пары декоративными элементами: тонкими шнурками, напоминающими завязки пуантов, или миниатюрными бантами. В контексте базового гардероба сникерины позволяют сохранить легкость образа даже при длительных пеших прогулках.

"Сникерины лучше всего работают в паре с юбками А-силуэта или платьями длины миди. Важно, чтобы обувь визуально продолжала линию ноги, не создавая резких горизонтальных отсечек", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Возвращение лаконичной теннисной классики

Минимализм диктует отказ от вычурных деталей в пользу чистоты линий. На пике популярности находятся теннисные модели с гладкой кожаной фактурой белого или молочного цвета. Они лишены агрессивного протектора и сложных вставок, что роднит их с классической обувью для официальных встреч.

Такая пара уместна не только с теннисными юбками, но и с платьями-рубашками или комбинациями из атласа. В отличие от тяжелых кроссовок прошлых лет, эти модели не перетягивают внимание на себя, позволяя платью оставаться центром композиции. Для завершения образа можно добавить стильное кепи, создавая актуальный городской ансамбль.

Тип кроссовок Лучшее сочетание с платьем
Сникерины Миди с цветочным принтом, кружевные модели
Теннисные Платья-рубашки, строгий трикотаж, лен
Замшевые ретро Макси из хлопка, шелковые комбинации

Элегантность мягкой замши в ретро-стиле

Замшевые модели в стиле семидесятых и восьмидесятых годов возвращают в моду мягкость и глубину цвета. Текстура материала приглушает спортивный характер обуви, делая ее визуально дороже и спокойнее. Бежевые, оливковые и терракотовые оттенки гармонично вписываются в эстетику естественности.

Узкая колодка ретро-моделей позволяет сочетать их даже с короткими платьями, не утяжеляя щиколотку. В теплое время года такие пары станут альтернативой лоферам, особенно если планируется долгий день на ногах. Подобный подход к выбору вещей характерен для тех, кто ценит утонченный итальянский стиль и комфорт.

"Замша требует внимательного ухода, но ее визуальный эффект несравним с обычной кожей. В 2026 году мы видим запрос на тактильность и мягкие формы, которые идеально дополняют одежду изо льна и кружева", — подчеркнула специально для Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Правила сочетания фактур и цвета

Важным аспектом современного стиля является работа с монохромными решениями. Подобрав кроссовки в тон платью, можно визуально вытянуть силуэт и создать цельный образ без лишней визуальной нагрузки. Это особенно актуально для невысоких девушек, стремящихся сделать свой силуэт подтянутым и стройным.

Летом стоит отдавать предпочтение натуральным материалам. Кожа и замша обеспечивают необходимый воздухообмен, а лаконичный дизайн позволяет использовать одну пару обуви для разных сценариев: от делового завтрака до вечерней прогулки. Даже расслабленные пижамные шорты или платья в бельевом стиле выглядят с такой обувью уместно в городской среде.

"При выборе кроссовок к платью обращайте внимание на высоту подошвы. Чем легче ткань наряда, тем тоньше должна быть подошва обуви, чтобы не создавался дисбаланс объемов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о кроссовках

Можно ли носить кроссовки с вечерним платьем в 2026 году?

Да, если это минималистичные теннисные модели или сникерины в тон платью. Важно избегать ярких спортивных логотипов и сетчатых вставок, отдавая предпочтение матовой коже или шелковистой замше.

Как ухаживать за замшевыми кроссовками летом?

Рекомендуется использовать защитные нано-спреи перед первым выходом и очищать поверхность специальной мягкой щеткой после каждой прогулки. Это сохранит бархатистую текстуру материала.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, дерматокосметолог Илья Руднев
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
