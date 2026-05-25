Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели

Сочетание платьев со спортивной обувью в 2026 году окончательно избавилось от налета демонстративной небрежности. На смену массивным силуэтам пришли деликатные формы, которые подчеркивают женственность, не жертвуя комфортом при движении в городском ритме.
Кроссовки-балетки, получившие название сникерины, стали самым заметным явлением индустрии. Эта модель объединяет в себе изящную конструкцию классической женской обуви и амортизирующие свойства подошвы для бега. Тонкие линии и отсутствие лишнего объема делают их идеальным дополнением к летящим тканям.
Дизайнеры дополняют такие пары декоративными элементами: тонкими шнурками, напоминающими завязки пуантов, или миниатюрными бантами. В контексте базового гардероба сникерины позволяют сохранить легкость образа даже при длительных пеших прогулках.
"Сникерины лучше всего работают в паре с юбками А-силуэта или платьями длины миди. Важно, чтобы обувь визуально продолжала линию ноги, не создавая резких горизонтальных отсечек", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Минимализм диктует отказ от вычурных деталей в пользу чистоты линий. На пике популярности находятся теннисные модели с гладкой кожаной фактурой белого или молочного цвета. Они лишены агрессивного протектора и сложных вставок, что роднит их с классической обувью для официальных встреч.
Такая пара уместна не только с теннисными юбками, но и с платьями-рубашками или комбинациями из атласа. В отличие от тяжелых кроссовок прошлых лет, эти модели не перетягивают внимание на себя, позволяя платью оставаться центром композиции. Для завершения образа можно добавить стильное кепи, создавая актуальный городской ансамбль.
|Тип кроссовок
|Лучшее сочетание с платьем
|Сникерины
|Миди с цветочным принтом, кружевные модели
|Теннисные
|Платья-рубашки, строгий трикотаж, лен
|Замшевые ретро
|Макси из хлопка, шелковые комбинации
Замшевые модели в стиле семидесятых и восьмидесятых годов возвращают в моду мягкость и глубину цвета. Текстура материала приглушает спортивный характер обуви, делая ее визуально дороже и спокойнее. Бежевые, оливковые и терракотовые оттенки гармонично вписываются в эстетику естественности.
Узкая колодка ретро-моделей позволяет сочетать их даже с короткими платьями, не утяжеляя щиколотку. В теплое время года такие пары станут альтернативой лоферам, особенно если планируется долгий день на ногах. Подобный подход к выбору вещей характерен для тех, кто ценит утонченный итальянский стиль и комфорт.
"Замша требует внимательного ухода, но ее визуальный эффект несравним с обычной кожей. В 2026 году мы видим запрос на тактильность и мягкие формы, которые идеально дополняют одежду изо льна и кружева", — подчеркнула специально для Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.
Важным аспектом современного стиля является работа с монохромными решениями. Подобрав кроссовки в тон платью, можно визуально вытянуть силуэт и создать цельный образ без лишней визуальной нагрузки. Это особенно актуально для невысоких девушек, стремящихся сделать свой силуэт подтянутым и стройным.
Летом стоит отдавать предпочтение натуральным материалам. Кожа и замша обеспечивают необходимый воздухообмен, а лаконичный дизайн позволяет использовать одну пару обуви для разных сценариев: от делового завтрака до вечерней прогулки. Даже расслабленные пижамные шорты или платья в бельевом стиле выглядят с такой обувью уместно в городской среде.
"При выборе кроссовок к платью обращайте внимание на высоту подошвы. Чем легче ткань наряда, тем тоньше должна быть подошва обуви, чтобы не создавался дисбаланс объемов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Илья Руднев.
Да, если это минималистичные теннисные модели или сникерины в тон платью. Важно избегать ярких спортивных логотипов и сетчатых вставок, отдавая предпочтение матовой коже или шелковистой замше.
Рекомендуется использовать защитные нано-спреи перед первым выходом и очищать поверхность специальной мягкой щеткой после каждой прогулки. Это сохранит бархатистую текстуру материала.
