Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

Лицо обретает свежий и отдохнувший вид без плотного тона: простой летний прием преображает кожу

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года диктует отказ от тяжелых текстур в пользу естественного сияния и акцентных деталей. Визажисты делают ставку на эффект здоровой кожи после отдыха, используя приемы коррекции, которые позволяют освежить лицо за считанные минуты без многослойного грима.

Естественный летний макияж с коралловыми румянами
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Естественный летний макияж с коралловыми румянами

Эффект золотистого сияния и загар

Центральной темой сезона становится отдохнувшее лицо. Вместо плотных тональных основ эксперты рекомендуют использовать легкие флюиды или BB-кремы, которые лишь выравнивают общий тон, сохраняя видимой текстуру кожи. Основное внимание уделяется имитации естественного загара с помощью кремовых бронзеров и румян теплых оттенков.

Для создания образа "только что с пляжа" средства наносятся на те зоны, которые первыми загорают под солнцем: скулы, переносицу и верхнюю часть лба. Такой естественный макияж требует тщательной растушевки границ, чтобы продукт сливался с кожей. Финальный штрих — капля хайлайтера на выступающих точках лица без содержания крупных блесток.

"Сегодня в приоритете не декоративный эффект, а качество подготовки кожи. Летом важно минимизировать количество слоев, используя гибридные продукты, сочетающие уход и легкий пигмент", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Гранж и цветная тушь

Для вечерних выходов и любителей выразительности возвращается эстетика гранжа. Она проявляется в легкой небрежности: мягкие дымчатые тени терракотовых и ягодных тонов, растушеванные стрелки и отсутствие строгих линий. Это позволяет макияжу выглядеть органично даже в жаркую погоду, когда четкая графика может деформироваться.

Цветная тушь стала главным инструментом для создания акцентов. Визажисты предлагают использовать бордовые, темно-синие и зеленые оттенки. Это не выглядит вычурно, но добавляет глубины взгляду. Такой прием отлично работает в сочетании с концепцией, когда ламинирование ресниц заменяет наращивание, подчеркивая природный изгиб.

Элемент макияжа Трендовое решение 2026
Тон лица Полупрозрачный финиш с эффектом сияния
Румяна Кремовые текстуры персиковых и коралловых тонов
Глаза Цветная тушь и дымчатые природные оттенки
Брови Натуральная форма, зафиксированная гелем

Особенности летнего макияжа после 30

После тридцати лет кожа требует более деликатного подхода к выбору текстур. Лифтинг-эффект достигается не за счет плотности косметики, а благодаря правильному распределению света и тени. В 2026 году актуальны техники макияжа губ, которые визуально возвращают объем без инвазивных вмешательств.

Использование светоотражающих частиц в составе консилеров помогает скрыть мелкие морщины и следы усталости. При работе со взглядом важно учитывать анатомические изменения, применяя советы для нависшего века от профессионалов, чтобы взгляд оставался открытым. Мягкая тушевка теней к вискам создает визуальный подъем контуров лица.

"Возрастной макияж в летний период должен быть максимально легким. Главная ошибка — попытка перекрыть пигментацию плотным слоем грима, который в жару только подчеркнет рельеф", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

В список антитрендов попали наглухо матовые лица, которые выглядят неестественно при ярком дневном свете. Также уходят в прошлое четкие графичные брови и массивные стрелки, утяжеляющие образ. Тяжелые маслянистые текстуры в жару способствуют закупорке пор и быстрому разрушению макияжа.

Неактуальным считается и переизбыток сухого хайлайтера, создающего эффект металлической маски. Вместо этого лучше использовать технику влажного сияния. Если макияж бровей плывет, стоит заменить обычные карандаши на водостойкие маркеры или тинты, которые надежно фиксируют волоски в течение всего дня.

Алгоритм нанесения стойкого тона

Первым этапом всегда идет качественное увлажнение и защита от ультрафиолета. После впитывания санскрина наносится праймер, выравнивающий поверхность кожи. Консилер используется точечно только в местах необходимости — под глазами и на участки с покраснениями. Это позволяет избежать эффекта маски.

Кремовые продукты для контуринга наносятся поверх тона и закрепляются минимальным количеством рассыпчатой пудры только в Т-зоне. Для повышения стойкости в конце процедуры желательно использовать фиксирующий спрей, который не только продлевает жизнь макияжу, но и убирает лишнюю "пудровость", возвращая лицу живой вид.

"Для сохранения свежести в течение дня используйте термальную воду поверх макияжа. Это помогает поддерживать водный баланс и предотвращает скатывание продуктов", — рассказала специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о летнем макияже

Как сделать так, чтобы макияж не скатывался в жару?

Используйте безмасляные базы и фиксирующие спреи. Выбирайте кремовые текстуры вместо сухих, так как они лучше сливаются с кожей при повышении температуры тела.

Какой оттенок помады выбрать для летнего образа?

В тренде полупрозрачные блески, тинты ягодных оттенков и увлажняющие помады кораллового цвета. Они освежают лицо и не требуют четкого контура.

Нужно ли использовать пудру летом?

Да, но только локально. Наносите ее пушистой кистью на лоб, крылья носа и подбородок, чтобы убрать излишний жирный блеск, сохранив сияние на скулах.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы макияж красота уход за лицом
Новости Все >
Параллельный импорт премиума: немецкие и японские новинки уже в пути, но цена кусается дважды
Пластиковый пришелец: почему новый российский электрокар вызывает столько споров
Китайский седан с шведской родословной продают в России — стоит как Лада, а начинка как у Volvo
Тревожный сигнал для рынка ЖКХ: как Рязань заставляет коммунальщиков наконец навести порядок
Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок
Уехали на дачу — платите меньше: как сократить счета ЖКХ без нарушений закона
Опасность приходит внезапно: что должно быть в рюкзаке каждого туриста уже сейчас
Краснота и жжение под мышками могут указывать на опасные изменения в организме
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Авто
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Популярное
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус

Как превратить самые доступные продукты из холодильника в изысканное блюдо, используя технику правильной нарезки и термической обработки овощей.

Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Последние материалы
Минус "спящие" мышцы: как изменить форму ягодиц всего за 14 дней домашних тренировок
Летом-2026 этот белый верх делает образ неприлично дорогим даже с обычными джинсами
Пьёте литрами, а жажда только растёт? Как спастись от зноя без опасных ледяных напитков
Отпуск без катастрофы: что проверить в машине, чтобы не застрять посреди трассы на жаре
Она не хочет на ручки: почему попытка взять кошку на руки неизменно заканчивается царапинами
Секрет идеальной поездки: как изменились предпочтения российских туристов в 2026 году
Дрова сохнут быстрее и не покрываются плесенью: всё решает одна хитрость при хранении
Экранная усталость: принудительная перезагрузка глаз для работы без помех
Фарфоровые цветы, которые вы захотите разглядывать часами: лучшие хойи для вашего дома
Безумие Джорджа Ван Тассела: купол, построенный по инструкции внеземного разума
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.