Ирина Воронцова

Идеальный объём на 72 часа: пошаговая схема, которая перевернет ваш уход за волосами

Многие женщины сталкиваются с одной и той же проблемой: идеальная укладка, созданная утром с помощью брашинга, бесследно исчезает уже к обеду. Корни становятся тяжелыми, объем опадает, а прическа теряет структуру. Часто причину ищут в генетике или структуре волос, однако секрет стойкости кроется не в везении, а в грамотной многослойной подготовке полотна и правильном выборе фиксирующих средств. Существует проверенная профессиональная схема, позволяющая сохранить пышность прически до трех дней. 

Фундамент объема: чистота и два слоя защиты

Стойкий объем невозможен без безупречно чистой кожи головы. Кожный себум — главный враг пышности, поэтому подготовка начинается с качественного очищения. Использование пилингов или глубоко очищающих составов позволяет убрать налет стайлинга и сделать корни более восприимчивыми к последующим манипуляциям. На этом этапе закладывается "цепкость" волос.

"Важно понимать, что термозащита должна быть многоуровневой. Первый слой в виде легкого спрея защищает структуру, а второй — кремовый — запечатывает кутикулу, не давая влаге извне разрушить форму", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

При выборе крема для термозащиты следует избегать тяжелых силиконов в начале состава. Правильное средство должно увлажнять, но не перегружать пряди. Это особенно критично для тонких волос, которые под тяжестью плотных текстур теряют способность держать изгиб. Грамотный минимализм в косметичке помогает избежать эффекта "сосулек".

Создание каркаса: почему корни должны быть "шершавыми"

Гладкие, рассыпчатые волосы — это красиво, но для объема им не хватает сцепления. Чтобы поднять корень, необходимо создать искусственный микрорельеф. Специальные спреи для прикорневой зоны работают как невидимый каркас, но только при условии термического воздействия. Без горячего воздуха фена такие средства могут оставить ощущение липкости.

Техника нанесения проста: влажные волосы разделяются на горизонтальные проборы, на которые точечно распыляется состав. После этого скелетной расческой пряди поднимаются строго перпендикулярно голове. Пока корень не высох в таком положении, переходить к кончикам бессмысленно — объем просто не зафиксируется.

"Температурный режим фена должен быть максимально высоким, который может выдержать кожа, так как именно тепло активирует фиксирующие полимеры в спреях для объема", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Работа с длиной: как не утяжелить пряди

Мусс или пенку не стоит наносить на мокрые волосы. Оптимальный момент — когда длина просушена примерно на 80%. В этом случае продукт распределяется равномерно, не склеивая чешуйки волоса. Мусс придает прядям необходимую упругость, позволяя им пружинить после фиксации на брашинг.

Тип средства Основная функция
Прикорневой спрей Создание жесткого каркаса у основания волоса
Мусс для укладки Придание упругости и формы по длине
Текстуризатор Фиксация без склеивания и абсорбция жира

Если волосы сильно повреждены, стоит обратить внимание на то, когда нужно менять уход, так как пересушенные пряди плохо держат механическую завивку. Для возрастных волос грамотно подобранное средство для объема может визуально омолодить образ, особенно если правильная стрижка подобрана с учетом густоты.

Отказ от лака в пользу текстурирующих спреев

Классический лак в аэрозоле часто становится причиной фиаско. Он создает на поверхности волос жесткую корку, которая ломается при малейшем движении или порыве ветра. Под тяжестью этой "брони" тонкие корни опадают еще быстрее. Современная альтернатива — сухой текстурирующий спрей.

Это гибрид стайлинга и сухого шампуня. Он не склеивает локоны, а делает их более плотными на ощупь. Распыляя его с большого расстояния, вы создаете "воздушную подушку" между волосками, что позволяет прическе выглядеть естественно и объемно даже на следующее утро.

"Текстурирующие спреи — это маст-хэв для тех, кто хочет сохранить динамику волос. Они позволяют поправлять прическу руками в течение дня, не разрушая фиксацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Технический вопрос: фен и расчески

Инструменты играют решающую роль. Мощность фена должна составлять не менее 1800 Вт, чтобы обеспечить достаточный поток горячего воздуха для "запекания" стайлинга. Узкое сопло-концентратор позволяет направлять струю точно в корень, не раздувая соседние пряди, что критично для чистоты работы.

Для создания прикорневой зоны идеально подходит скелетная щетка — она пропускает воздух и помогает поднять волосы у основания. Длина же требует работы с брашингом (круглой щеткой). Чем больше диаметр брашинга, тем более мягким и естественным получится подкручивание концов.

Ответы на популярные вопросы о стойкой укладке

Почему объем исчезает сразу после выхода на улицу?

Основная причина — избыточная влажность воздуха и недостаточная просушка корней. Если внутри прядей осталась хотя бы минимальная влага, на улице она "активируется", и волос возвращается в свое естественное состояние под тяжестью собственного веса.

Можно ли использовать сухой шампунь вместо спрея для объема?

Да, сухой шампунь может дать временный эффект объема за счет абсорбции кожного сала и уплотнения волоса, но у него нет фиксирующих свойств. Для длительного результата лучше сочетать его с муссом или специальным спреем.

Как сохранить объем после сна?

Используйте шелковую наволочку, чтобы минимизировать трение кутикулы. Утром достаточно наклонить голову вниз и слегка взбить корни пальцами — текстурирующий спрей, нанесенный накануне, поможет вернуть форму без повторного использования фена.

Не вредит ли горячий воздух фена здоровью волос?

При использовании качественной термозащиты и правильном расстоянии от сопла до кожи (около 10-15 см) риск повреждения минимален. Гораздо вреднее оставлять волосы сохнуть естественным путем, если они склонны к пористости и ломкости.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, парикмахер-технолог Алексей Мельников
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы советы волосы красота уход за волосами
Идеальный объём на 72 часа: пошаговая схема, которая перевернет ваш уход за волосами
