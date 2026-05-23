Французский шик или гранж: триумфальное возвращение кепи на городские улицы

Возвращение ярких аксессуаров в гардероб — это не просто дань ностальгии, а тонкая работа с визуальной формой образа. В 2026 году кепи становится ключевым элементом, способным трансформировать как строгое пальто, так и расслабленный кэжуал-комплект. Выбор идеального головного убора зависит от множества факторов: от фактуры ткани до сочетаемости с остальными элементами капсулы. Разбираемся, какие модели станут определяющими для стильного и функционального образа в этом сезоне.

Фото: https://www.magnific.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в клетчатом кепи

Игривый принт: полька-дот

Горох остается на вершине модных чартов этой весной. Кепи с таким классическим принтом — отличный способ добавить образу нотку легкости и романтики без излишней серьезности.

Такой аксессуар лучше всего работает в пастельной гамме. Сочетайте его с мятными или лимонными оттенками, чтобы подчеркнуть свежесть весеннего аутфита, выстраивая стильный минималистичный гардероб.

Функциональный деним

Джинсовое кепи прочно закрепилось в листе трендов благодаря своей универсальности. Оно идеально дополняет многослойные образы и гармонично смотрится с массивными аксессуарами.

При выборе такой модели ориентируйтесь на качественный плотный деним. Подобные вещи — отличная база, напоминающая о том, почему инвестиции в гардероб должны быть осознанными и долговечными.

"Фактура денима позволяет сгладить строгость делового костюма, делая его более пригодным для повседневных выходов и активного ритма жизни", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Элегантная замша

Замшевое кепи — выбор тех, кто предпочитает сдержанную фактурность. Мягкость этого материала добавляет образу утонченности независимо от общей стилистики аутфита.

Рекомендуем придерживаться нейтральных цветов: шоколадного, бежевого или классического черного. Такое изделие отлично впишется в современную капсулу и поможет создать "дорогое" визуальное впечатление без лишних усилий.

Цветочные мотивы

Кепи с цветочным принтом — самая эффектная деталь для весеннего сезона. Оно способно оживить даже самый строгий комплект, став его главной точкой притяжения.

Чтобы аксессуар выглядел уместно, придерживайтесь правила баланса: сочетайте принт с верхней одеждой в однотонной гамме. Если вы чувствуете, что кожа стала менее восприимчивой к привычным ритуалам ухода, стоит вовремя обновить косметику, чтобы лицо выглядело свежим на фоне яркого аксессуара.

Деликатная вышивка

Хлопковые кепи с вышивкой подчеркивают женственность. Это идеальный вариант для повседневных образов, где важны комфорт и приятные тактильные ощущения.

Эта модель прекрасно сочетается с классическими тренчами или укороченными куртками. Завершить ансамбль можно перчатками — аксессуаром, который вновь вернулся на пик популярности в текущем сезоне.

"Вышивка добавляет изделию индивидуальности, что сейчас является важным фактором для формирования собственного стиля в эпоху масс-маркета", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Гранж-эстетика

Кепи в стиле гранж с эффектом состаренной ткани — выбор смелых. Клетчатый принт и потертости создают дерзкий образ, который отлично дружит с кожаными куртками и оверсайз-толстовками.

В сочетании с грубыми ботинками или кроссовками такое кепи превращает обычный городской комплект в запоминающийся лук. Это отличный способ показать характер через детали.

Классическая гусиная лапка

"Гусиная лапка" — символ французского шика. Этот принт, ставший иконой благодаря Шанель, придает образу собранность и элегантность, уместную в любой ситуации.

Носите такие модели с пальто прямого кроя или широкими брюками. Кепи делает образ структурированным и стильным.

Материал/Принт Лучшее сочетание Замша Кашемировое пальто Деним Винтажные джинсы

"Классические принты вроде гусиной лапки позволяют даже самому простому образу выглядеть дорого и продуманно, что крайне важно для создания нужного имиджа", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о кепи

Как подобрать кепи под форму лица?

Для овального лица подходят почти все модели. Обладательницам круглого лица стоит выбирать кепи с высокой тульей, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Можно ли носить кепи с платьями?

Да, это один из главных трендов. Особенно удачно смотрятся модели из мягких тканей в паре с летящими платьями миди.

Как ухаживать за замшевым головным убором?

Используйте специальные щетки для замши и защитные спреи от влаги, чтобы материал сохранял свою бархатистую текстуру дольше.

С чем не стоит носить кепи?

Кепи плохо сочетается с очень объемными вещами, которые перегружают голову, создавая диспропорцию. Важен баланс — если головной убор массивный, остальной образ должен быть лаконичным.

Читайте также