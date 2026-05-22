Анастасия Коршунова

Минимализм в косметичке: как выглядеть современно и свежо, тратя минимум усилий

Мировая индустрия красоты в 2026 году совершает глобальный разворот в сторону осознанности и здоровья. Эпоха, когда лицо превращалось в чистый холст для многослойной "штукатурки" и агрессивного скульптурирования, официально завершена. На смену инстаграмным маскам приходит эстетика живого лица. Современные тренды диктуют отказ от всего искусственного. Главным вектором становится "скинимализм" — философия разумного потребления косметики, при которой акцент смещается на качественную подготовку кожи и восстановление её естественных защитных барьеров.

Прощание с эффектом маски

Плотный тональный крем, способный перекрыть даже татуировку, больше не является основой косметички. Тяжелые текстуры неизбежно забиваются в мимические морщинки и подчеркивают шелушения, создавая визуальный эффект преждевременного старения. Эксперты отмечают, что современная женщина выбирает невесомые флюиды и BB-кремы, которые лишь слегка выравнивают тон, оставляя веснушки и естественные поры открытыми.

"Плотный тональный крем, который раньше считался основой "идеального" макияжа, тоже теряет актуальность. Тяжелое покрытие подчеркивает шелушения, морщинки и создает ощущение искусственного лица", — объяснила в беседе с Pravda Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Точечная коррекция становится важнее тотального перекрытия. Вместо того чтобы наносить продукт на все лицо, профессионалы советуют использовать консилер только в зонах активного покраснения или под глазами. Это позволяет сохранить "воздух" в макияже и избежать ощущения неопрятности к концу рабочего дня.

Ошибки в технике нанесения румян

Одним из самых спорных приемов прошлых сезонов стал "бойфренд-румянец". Широкие полосы яркого цвета, протянутые от центра щек вниз к челюсти, вместо обещанной свежести создают эффект уставшего лица. Такая техника визуально тянет черты вниз, акцентируя внимание на носогубных складках и "брылях", что моментально прибавляет женщине лишние годы.

Прием макияжа Результат в 2026 году
Плотный контуринг Визуальная грязь и тяжесть
Кремовые румяна Мягкий лифтинг и свежесть
Матовый финиш Подчеркивание рельефа морщин

В актуальном прочтении румяна должны имитировать естественный прилив крови после прогулки на свежем воздухе. Предпочтение отдается персиковым и пыльно-розовым оттенкам с кремовой текстурой. Их наносят на выступающие "яблочки" щек, мягко уводя растушевку к вискам, что создает естественный лифтинг-эффект без вмешательства косметолога.

Новый взгляд на архитектуру бровей

Графичные, четко очерченные брови превратились в главный бьюти-анахронизм. Жесткий контур и слишком темный пигмент делают взгляд суровым, а лицо — старше. Сегодня в моде "пушистость" и легкая небрежность. Достаточно заполнить пустоты тонкими штрихами, имитирующими волоски, и зафиксировать форму прозрачным гелем.

"Акцент на естественность заставляет нас отказаться от угольно-черных карандашей. Мы стремимся к мягкости, используя текстуры, которые позволяют коже под волосками дышать", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Натуральные брови гармонично дополняют образ "макияжа без макияжа". Важно не перегружать их воском или лаком, чтобы они сохраняли подвижность. Если же вы привыкли к более выразительным формам, стилисты рекомендуют использовать градиентную технику, когда начало брови остается максимально светлым.

Сияние вместо глухой матовости

Матовая кожа, долгое время считавшаяся эталоном, в 2026 году уступает место сатиновому сиянию. Полностью пудровое лицо выглядит плоским и безжизненным. Живой блеск на скулах и спинке носа дарит лицу необходимый объем и здоровый вид. Матирование теперь применяется локально: только в Т-зоне, чтобы убрать излишний жирный блеск, но не "убить" сияние эпидермиса.

Четкий контур губ также теряет актуальность. На смену помадам, требующим идеальной прорисовки карандашом, приходят тинты и бальзамы. Эффект "зацелованных губ" с размытыми границами делает образ более расслабленным и молодым. Для тех, кто предпочитает статусный гардероб, такие губы станут идеальным дополнением, не перетягивающим всё внимание на себя.

Индустрия окрашивания волос также движется к сохранению здоровья. Тотальный платиновый блонд, требующий агрессивного осветления, уходит на второй план. В моде глубокие, сложные оттенки, не требующие частого обновления корней. Чтобы пряди радовали блеском, эксперты советуют исключить ночные ошибки в уходе, которые провоцируют ломкость.

"Здоровье волос сегодня важнее радикального цвета. Мы видим запрос на мягкие блики и натуральные палитры, которые подчеркивают текстуру, а не разрушают её", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

В маникюре на смену матовым топам пришел зеркальный глянец. Дизайн становится более сдержанным: черный лак теперь воспринимается как элемент классической элегантности, а не вызов обществу. Главное требование — безупречная форма ногтей и идеальное состояние кутикулы.

Ответы на популярные вопросы о макияже 2026

Почему матовый финиш считается антитрендом?

Матовое покрытие лишает лицо естественных бликов, из-за чего кожа выглядит сухой и возрастной. В 2026 году ценится влажное сияние, которое ассоциируется со здоровьем и молодостью.

Чем заменить плотный тональный крем на каждый день?

Лучшей альтернативой станут BB или CC-кремы с уходовыми компонентами. Они подстраиваются под тон кожи и не создают эффекта маски, позволяя дерме "дышать".

Как рисовать брови, чтобы не выглядеть старомодно?

Следует отказаться от четких нижних линий. Используйте маркер для бровей для имитации отдельных волосков и зачесывайте их вверх, создавая объемный и натуральный вид.

Какой макияж губ сейчас в моде?

В тренде мягкая растушевка контура и использование увлажняющих масел или блесков. Четкие карандашные линии в стиле 2000-х остались в прошлом.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова
Автор Анастасия Коршунова
