Хватит сушить волосы головой вниз: почему популярный лайфхак не добавляет вашей причёске объёма

Многие женщины привыкли сушить волосы с головой, наклоненной вниз, чтобы добиться прикорневого объема. Однако этот метод, ставший популярным бьюти-лайфхаком, часто приводит к обратному эффекту: прическа быстро теряет форму, а пряди становятся тусклыми и непослушными. Физиологические особенности структуры волоса диктуют иной подход к укладке, требующий отказа от привычных манипуляций.
Когда вы направляете струю горячего воздуха против естественного роста волос, вы нарушаете целостность кутикулярного слоя. Чешуйки, которые в норме плотно прилегают друг к другу, при таком воздействии раскрываются и топорщатся. Это делает волосы матовыми и визуально поврежденными, лишая их природного блеска.
"Постоянное воздействие фена против кутикулы волоса приводит к тому, что пряди не только теряют эстетичность, но и страдают от сухости. Стойкий результат возможен лишь при правильной работе с стойкими локонами и корректной технике термовоздействия, — разъяснила эксперт по уходу за кожей и волосами Яна Климова.
Для создания прикорневого объема профессионалы советуют использовать специфический инструмент — скелетную щетку. В отличие от брашинга, который может проскальзывать, или плоской расчески, прилизывающей пряди, "скелетка" обеспечивает правильный продув воздуха. Это позволяет фиксировать объем у корней без перегрева кожи головы.
"Для достижения профессионального результата важно не наклонять голову, а сушить волосы строго в прямом положении, перекидывая пряди в сторону, противоположную от пробора. Влага испаряется быстро, и объем фиксируется надолго", — подчеркнул парикмахер-технолог Алексей Мельников.
|Инструмент
|Эффект при сушке
|Скелетная щетка
|Максимальный прикорневой объем
|Круглый брашинг
|Работа с формой кончиков
|Плоская щетка
|Разглаживание полотна
Многие пренебрегают термозащитой и температурой фена, что в долгосрочной перспективе ухудшает здоровье и рост волос. Кроме того, попытки создать объем на пересушенных прядях практически всегда обречены на провал, так как структура уже утратила необходимую эластичность.
"Главная ошибка заключается в перегреве. Когда мы стоим вниз головой, кожа головы перегревается гораздо быстрее, что провоцирует избыточную работу сальных желез. Объем, созданный таким образом, сдувается из-за излишка себума уже через несколько часов, — констатировала трихолог Оксана Левченко.
Да, правильная техника сушки скелетной щеткой создает каркас для объема без использования лишней химии.
Это происходит из-за механического взрыхления кутикулы волоса горячим потоком воздуха, направленным против роста.
Ежедневное воздействие допустимо только при использовании качественной термозащиты и умеренного температурного режима.
При верной технике сушки объем держится за счет изменения геометрии корня, поэтому в тяжелых стайлингах нет необходимости.
