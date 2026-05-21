Софья Черепанова

Хватит сушить волосы головой вниз: почему популярный лайфхак не добавляет вашей причёске объёма

Многие женщины привыкли сушить волосы с головой, наклоненной вниз, чтобы добиться прикорневого объема. Однако этот метод, ставший популярным бьюти-лайфхаком, часто приводит к обратному эффекту: прическа быстро теряет форму, а пряди становятся тусклыми и непослушными. Физиологические особенности структуры волоса диктуют иной подход к укладке, требующий отказа от привычных манипуляций.

Почему перевернутая сушка вредит прическе

Когда вы направляете струю горячего воздуха против естественного роста волос, вы нарушаете целостность кутикулярного слоя. Чешуйки, которые в норме плотно прилегают друг к другу, при таком воздействии раскрываются и топорщатся. Это делает волосы матовыми и визуально поврежденными, лишая их природного блеска.

"Постоянное воздействие фена против кутикулы волоса приводит к тому, что пряди не только теряют эстетичность, но и страдают от сухости. Стойкий результат возможен лишь при правильной работе с стойкими локонами и корректной технике термовоздействия, — разъяснила эксперт по уходу за кожей и волосами Яна Климова

Техника работы со скелетной щеткой

Для создания прикорневого объема профессионалы советуют использовать специфический инструмент — скелетную щетку. В отличие от брашинга, который может проскальзывать, или плоской расчески, прилизывающей пряди, "скелетка" обеспечивает правильный продув воздуха. Это позволяет фиксировать объем у корней без перегрева кожи головы.

"Для достижения профессионального результата важно не наклонять голову, а сушить волосы строго в прямом положении, перекидывая пряди в сторону, противоположную от пробора. Влага испаряется быстро, и объем фиксируется надолго", — подчеркнул парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Инструмент Эффект при сушке
Скелетная щетка Максимальный прикорневой объем
Круглый брашинг Работа с формой кончиков
Плоская щетка Разглаживание полотна

Распространенные ошибки домашней укладки

Многие пренебрегают термозащитой и температурой фена, что в долгосрочной перспективе ухудшает здоровье и рост волос. Кроме того, попытки создать объем на пересушенных прядях практически всегда обречены на провал, так как структура уже утратила необходимую эластичность.

"Главная ошибка заключается в перегреве. Когда мы стоим вниз головой, кожа головы перегревается гораздо быстрее, что провоцирует избыточную работу сальных желез. Объем, созданный таким образом, сдувается из-за излишка себума уже через несколько часов, — констатировала трихолог Оксана Левченко

Ответы на популярные вопросы о создании объема

Можно ли добиться объема без специальных средств?

Да, правильная техника сушки скелетной щеткой создает каркас для объема без использования лишней химии.

Почему волосы выглядят тусклыми после сушки вниз головой?

Это происходит из-за механического взрыхления кутикулы волоса горячим потоком воздуха, направленным против роста.

Как часто можно использовать фен для создания объема?

Ежедневное воздействие допустимо только при использовании качественной термозащиты и умеренного температурного режима.

Нужно ли использовать лак для фиксации объема, сделанного правильно?

При верной технике сушки объем держится за счет изменения геометрии корня, поэтому в тяжелых стайлингах нет необходимости.

Экспертная проверка: эксперт Яна Климова, парикмахер-технолог Алексей Мельников, трихолог Оксана Левченко
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем. Рассказывает про подбор причёски, цвет и уход с учётом внешности.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
