Алия Садыкова

Будто только из постели: секрет тренда, который превратит пижаму в объект зависти

Как часто, укутавшись в любимую домашнюю одежду с чашкой утреннего кофе, вы с грустью думали о необходимости переодеваться в душный офисный наряд? Кажется, индустрия моды услышала наши тайные желания. В этом сезоне на городские улицы дерзко врывается тренд, который стирает границы между спальней и светским выходом. Разбираемся, как приручить эту эстетику без риска выглядеть нелепо.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
Как возникла мода на выход в пижаме

Кажется, что мода на "выход в пижаме" возникла спонтанно, но аналитики прослеживают здесь вторую волну популярности. Первый значительный всплеск пришелся на период глобальных локдаунов, когда деловая капсула была поставлена на паузу. Тогда сочетание классической рубашки и мягких штанов для видеозвонков стало новой униформой. Мода зафиксировала этот момент, трансформировав его в полноценное направление — будуарную эстетику.

"Пижамный стиль сегодня — это не про небрежность, а про иронию и свободу. Мы уходим от жестких корсетов и приталенных силуэтов в сторону комфорта, который при этом выглядит дорого и изысканно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Сегодня тренд эволюционировал. В новых коллекциях мировых брендов шорты-боксеры и модели на кулисках занимают центральное место. Это уже не просто домашний комплект, а полноценный базовый элемент гардероба, который за счет свободного кроя обеспечивает идеальную циркуляцию воздуха и не сковывает движения в динамичном городском ритме.

Материалы и фасоны: на что обратить внимание

Ключ к тому, чтобы пижамные шорты выглядели уместно вне дома, лежит в выборе ткани. Синтетика в этом случае — табу; она не только дешевит образ, но и лишает его главного преимущества — гигроскопичности. Натуральный хлопок, лен и шелк — фавориты сезона. Они приятно касаются кожи и позволяют телу "дышать" даже в тридцатиградусную жару.

Тип шорт Особенности модели
Шорты-боксеры Мужской крой, эластичный пояс, часто в полоску
Баллоны Объемные, со сборкой по низу, создают женственный силуэт
Классика на кулиске Средняя длина, прямой крой, лен или плотный хлопок

Цветовая палитра остается сдержанной: молочный, песочный, графитовый или пастель. Если вы выбираете принт, то вертикальная полоска — беспроигрышный вариант, который визуально вытягивает ноги. Для более романтичных натур подойдут модели с мелким цветочным узором или деликатной отделкой кружевом по краю.

Как носить пижамные шорты в городе и не выглядеть странно

Главный секрет успешного образа — игра на контрастах. Чтобы шорты не смотрелись так, будто вы забыли переодеться после сна, сочетайте их с "собранным" верхом. Объемная льняная рубашка, заправленная лишь наполовину, или базовая футболка из плотного хлопка уравновесят расслабленность низа. Для создания статусности можно использовать натуральные ткани в верхнем слое, например, легкий жилет или жакет.

"Используйте принцип многослойности: шорты в цветочек отлично смотрятся с оверсайз-худи и кедами. Это создает актуальный ироничный образ, где комфорт стоит на первом месте, но стиль считывается мгновенно", — подчеркнула стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для вечернего выхода пижамные шорты из шелка можно дополнить лаконичным топом в бельевом стиле или структурированным блейзером. Важно, чтобы общая картинка была опрятной: качественные ткани и отсутствие видимых заломов (если это не лен) делают образ завершенным и дорогим.

Обувь и аксессуары для завершения образа

Обувь определяет вектор восприятия. Кожаные сандалии или лаконичные мюли на плоском ходу подчеркнут курортный дух. Если же вы хотите добавить образу городского лоска, выберите босоножки на небольшом каблуке-рюмочке. Кеды или кроссовки в сочетании со светлыми шортами-боксерами создадут динамичный спортивный лук.

Не забывайте про детали. Чтобы расслабленные шорты стали частью стильного аутфита, используйте массивные аксессуары: крупные серьги, цепи или скульптурные кольца. Вместительная плетеная сумка или кожаный шоппер жесткой формы добавят конструкции мягкому силуэту, делая акцент на том, что ваш выход продуман до мелочей.

"В пижамном стиле аксессуары играют роль якорей. Часы на металлическом браслете или солнцезащитные очки в актуальной оправе мгновенно переводят шорты из категории домашней одежды в категорию fashion-statement", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о пижамном стиле

Можно ли носить пижамные шорты в офис?

Это допустимо только в компаниях с либеральным дресс-кодом. В таком случае сочетайте их с классическим удлиненным жакетом и лоферами, чтобы минимизировать "домашний" эффект.

Не выглядят ли шорты-боксеры слишком вызывающе?

Нет, если правильно выбрать длину и посадку. Оптимальный вариант — свободные модели длиной до середины бедра на высокой талии. Избегайте слишком коротких и плотно прилегающих вариантов.

Как ухаживать за шелковыми шортами, чтобы они не теряли вид?

Шелк требует только ручной стирки или деликатного режима со специальными средствами. Храните их на вешалках с мягкими зажимами, чтобы избежать деформации ткани на поясе.

С какой обувью шорты в полоску смотрятся лучше всего?

Идеально подходят белые кеды, кожаные вьетнамки или минималистичные сандалии. Для более строгого образа можно примерить мюли с острым мысом.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
