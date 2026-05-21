Яна Климова

Максимум стиля, минимум ткани: гид по самым желанным купальникам пляжного сезона

Пляжная мода 2026 года стирает границы между функциональным гардеробом для плавания и подиумными коллекциями. Купальник перестает быть утилитарной вещью, превращаясь в декларацию стиля, где соседствуют строгая геометрия, сложные фактуры и отсылки к эстетике прошлых десятилетий.

Фото: unsplash.com by Jernej Graj is licensed under Free to use under the Unsplash License
Эстетика чистого минимализма

В основе этого направления лежит отказ от лишнего декора. Трендовые модели выделяются безупречной посадкой и плотными тканями, которые создают графичный силуэт. Основное внимание уделяется линии выреза и высоте бедра, что позволяет визуально корректировать фигуру без использования принтов или фурнитуры.

Цветовая гамма сезона 2026 тяготеет к природным оттенкам. Популярны глубокий шоколадный, насыщенный синий и оливковый цвета. Такие решения выглядят дорого и остаются актуальными несколько сезонов. Лаконичный крой подчеркивает статус и уверенность владельца, не отвлекая внимания от естественной красоты тела.

"В 2026 году мы видим возвращение к истокам, когда крой решает все. Лаконичный слитный купальник становится базой, которую легко дополнить, создавая актуальные образы на пляж", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Трансформация в элемент одежды

Современный купальник часто выступает в роли полноценного топа. Модели с высокими горловинами или лифы-бандо с жесткой фиксацией отлично сочетаются с льняными брюками и легкими жакетами. Это позволяет экономить место в багаже и быстро менять образ для перехода от бассейна к обеду в ресторане.

Такой подход диктует использование материалов, которые не выглядят как классический эластан. Матовые фактуры и сдержанные расцветки делают границы между пляжным и городским гардеробом почти незаметными. Главное правило — выбирать верх с достаточной поддержкой, чтобы он держал форму на протяжении всего дня.

Бельевой стиль переосмысливает пляжную моду через использование косточек, шнуровок и выраженных чашек. Эти элементы заимствованы из архитектуры женского корсета. Они позволяют структурировать фигуру и добавить образу театральности. Модели со шнуровкой по спине или бокам стали одними из самых обсуждаемых в коллекциях этого года.

Сочетать подобные вещи стоит с максимально простыми аксессуарами. Тонкий саронг или свободная рубашка станут хорошим дополнением. Важно помнить, что акцент в таком наряде должен быть один, иначе образ рискует выглядеть избыточным. Кожа в этом случае служит основным фоном для демонстрации сложного кроя.

"Бельевые формы в купальниках требуют внимательного подхода к выбору размера. Правильно подобранный лиф с косточками должен обеспечивать комфорт, не ограничивая естественные движения", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Стиль купальника Ключевая особенность
Минимализм Гладкие матовые ткани
Корсетный Наличие косточек и шнуровки
Спортивный Высокий вырез бедра
Кроше Вязаная фактура

Динамика спортивного стиля

Спортивная эстетика уходит от неоновых оттенков девяностых в сторону профессиональной экипировки. В моде высокий вырез на ноге и функциональные вставки. Эти купальники предназначены для активного отдыха, серфинга или плавания, поэтому они плотно прилегают к телу и не соскальзывают при движении в воде.

Яркие цвета остаются актуальными именно в спортивном сегменте. Кислотный зеленый или оранжевый подчеркивают динамичный характер образа. Современные ткани с защитой от ультрафиолета и хлора позволяют таким вещам сохранять первоначальный вид значительно дольше обычных моделей.

Фактурное полотно и техника кроше

Вязаные модели вернулись в списки главных покупок лета. Техника кроше создает уникальный рельеф, который выигрышно смотрится на ярком солнце. В 2026 году дизайнеры комбинируют ручную вязку с эластичными подкладками, что решает проблему растягивания изделия при намокании.

Кроме классической вязки, популярны ткани с 3D-эффектом и жаккардовым плетением. Такие текстуры позволяют скрыть мелкие нюансы фигуры и делают однотонный купальник визуально сложным. Для создания гармоничного комплекта можно использовать пижамные шорты в городе как дополнение к такому верху.

"Фактурные ткани всегда добавляют образу глубины. Купальник из жатой ткани или в технике кроше позволяет играть со стилем, даже используя спокойные летние цвета", — рассказала в интервью Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Металлический блеск и сияние

Эффект жидкого металла стал одним из ключевых трендов. Бронзовые, серебряные и золотые оттенки идеально подчеркивают загар. Важно выбирать ткани с качественным напылением, которое не тускнеет от соленой воды. Также стоит обратить внимание на массивные аксессуары, которые дополнят сияющий образ на вечеринке у воды.

Голографические переливы и ткани с добавлением люрекса создают футуристичное настроение. В 2026 году мода поощряет смелость: металлизированный купальник можно носить не только на пляже, но и использовать как основу для вечернего наряда, сочетая его с широкими брюками или юбками миди.

Как выбрать материал, который быстро сохнет?

Отдавайте предпочтение синтетическим смесям с высоким содержанием полиамида и нейлона. Натуральные волокна вроде хлопка в технике кроше впитывают гораздо больше влаги и требуют длительного времени для высыхания.

Актуальны ли принты в этом сезоне?

Принты уступают место сложным фактурам и монохрому. Если вы выбираете рисунок, обратите внимание на абстракцию или градиент, избегая мелких цветочных узоров, которые в этом сезоне считаются менее актуальными.

Какой крой лучше всего скрывает живот?

Слитные модели с легким драпировками или высокой линией талии в раздельных вариантах отлично справляются с этой задачей. Также эффективны купальники в корсетном стиле, которые за счет плотной ткани корректируют силуэт.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода лето море стиль одежда гардероб
