Софья Черепанова

Волосы в плену у стресса: как питание и качество сна меняют структуру ваших прядей

Сияющие, густые волосы — это не просто результат дорогостоящего ухода или удачной генетики, а отражение общего метаболического благополучия организма. Различия между здоровой шевелюрой и тусклыми, ломкими прядями часто скрыты на уровне биохимических процессов, происходящих до того, как волос становится видимым на поверхности кожи головы.

Понимание структуры волоса и факторов, влияющих на его жизненный цикл, позволяет перейти от хаотичной скупки косметических средств к осознанному восстановлению блеска и прочности. Рассмотрим, какие внутренние и внешние механизмы определяют состояние волос и как помочь им изнутри и снаружи.

Как устроены волосы и от чего зависит их состояние?

С точки зрения биологии, стержень волоса представляет собой ороговевшую структуру. Будучи "мертвым" по своей сути, он не обладает нервными окончаниями и не требует питания после появления над поверхностью кожи. Однако настоящий процесс формирования происходит в волосяном фолликуле, расположенном глубоко в дерме — именно там находятся живые, активно делящиеся клетки.

Густота и скорость роста жестко детерминированы внутренними процессами: генетическим кодом, эндокринным балансом и общим состоянием здоровья. Внешний лоск, напротив, является продуктом косметической дисциплины, защищающей кутикулу от механических и химических повреждений.

Чего может не хватать волосам изнутри?

Белковые соединения составляют основу структуры волоса. Недостаток аминокислот при жестких диетах или после проведения японского ухода за волосами (альтернативных восстановительных ритуалов) неизбежно ведет к телогеновому выпадению. Волосы просто "замирают" в фазе покоя, лишаясь стимулов к росту.

"Значимым триггером остается дефицит ферритина и витамина D. Именно скрытые железодефицитные состояния чаще всего становятся причиной необъяснимой потери объема и ломкости даже при самом дорогом профессиональном уходе", — отметила специалист по уходы за кожей Ксения Анисимова.

Что включить в рацион?

Нутриент Источники
Белки Рыба, бобовые, яйца
Железо Красное мясо, зелень
Омега-3 Жирная рыба, семена

"Рацион должен быть сбалансирован так, чтобы аминокислотный пул поддерживал регенерацию клеток фолликула, а не работал только на поддержание базовых функций внутренних органов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Сон и стресс

Циркадные ритмы напрямую регулируют выброс гормонов, отвечающих за цикл роста волос. Хронический дефицит мелатонина и высокий уровень кортизола создают спазм капилляров кожи головы. В результате фолликулы недополучают кислород и питательные вещества.

Чего может не хватать волосам снаружи?

За прочность и упругость волоса отвечает кератин. Продукты с гидролизованными протеинами проникают в структуру, временно заполняя пустоты, в то время как более крупные молекулы формируют защитную пленку. Однако блеск — это заслуга липидного слоя и 18-метилэйкозановой кислоты (18-MEA).

"Синтетические пленкообразователи действительно могут временно утолщать волос до 10%, создавая визуальный объем, но их избыточное накопление без качественного глубокого очищения кожи головы приведет к прямо противоположному эффекту — потере легкости и блеска", — объяснила в беседе с Pravda. Ru трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о здоровье волос

Почему волосы светлеют и теряют плотность?

Это может быть как следствием возрастных изменений, так и дефицита микроэлементов, таких как медь и витамины группы B, участвующих в синтезе меланина и структурировании белка.

Нужно ли принимать биотин всем?

Нет, добавки биотина эффективны исключительно при подтвержденном дефиците, который встречается довольно редко.

Как часто нужно использовать пилинги?

Раз в 1-2 недели для удаления ороговевших клеток, что предотвращает закупорку устьев фолликулов и способствует лучшему проникновению активаторов роста.

Влияет ли солнце на качество волос?

УФ-излучение разрушает липидный слой 18-MEA, что делает волосы сухими и пористыми. Летом использование защитных спреев критически важно.

Экспертная проверка: трихолог Оксана Левченко, эксперт по составам косметики Алина Чернова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Софья Черепанова
Софья Черепанова — имидж-стилист по волосам с 14-летним стажем. Рассказывает про подбор причёски, цвет и уход с учётом внешности.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
