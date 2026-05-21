Ксения Малышева

Ретро-эстетика и японский минимализм: 5 пар обуви, которые стоит добавить в гардероб в 2026 году

Индустрия моды в этом сезоне предлагает отказаться от строгих рамок и сделать акцент на тактильных ощущениях и визуальном комфорте. Правильно подобранная пара обуви способна не только завершить образ, но и полностью изменить его настроение, превращая привычный комплект в актуальное высказывание. Сейчас самое время пересмотреть свой гардероб и добавить в него элементы, которые объединяют функциональность и эстетику чистоты.

Разноцветные кроссовки

Особое внимание стоит уделить материалам и цветовым решениям, которые будут доминировать на улицах городов в ближайшие месяцы. Мягкие фактуры и ретро-силуэты вытесняют массивные и агрессивные формы, возвращая нас к идее изысканной простоты. Чтобы ваш выбор оставался актуальным даже через несколько сезонов, важно знать, на какие именно детали делают ставку ведущие стилисты и дизайнеры.

Мягкая фактура натуральной замши

Долгое время на вершине хит-парадов находились гладкие кожаные кроссовки, однако сейчас пальма первенства перешла к замшевым моделям. Этот материал выглядит более изысканно и благородно, позволяя носить спортивную обувь даже с элементами делового гардероба. Замша придает образу глубину и мягкость, которые сложно достичь с помощью синтетических покрытий.

Несмотря на кажущуюся сложность в уходе, современные средства позволяют сохранять идеальный вид такой обуви в любую погоду. Важно лишь вовремя проводить профилактику и использовать защитные составы. Такие модели идеально сочетаются с натуральными тканями, создавая гармоничный и завершенный ансамбль для долгих прогулок.

"Замшевая обувь требует дисциплины в уходе, но результат того стоит. Она моментально поднимает градус стиля в любом повседневном образе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ретро-эстетика и японский минимализм

Тонкая подошва и узкий силуэт снова в фаворе у мировых модниц. Популярность японских архивных моделей обусловлена их универсальностью и способностью подчеркнуть изящество стопы. В отличие от громоздких кроссовок прошлых лет, эти пары смотрятся аккуратно как с широкими джинсами, так и с легкими летними платьями.

Такой фасон часто выбирают за его технологичность и легкость, что особенно актуально в летний период. Комбинируйте их с рубашками поло и короткими юбками, создавая расслабленный образ в стиле теннисных кортов или загородного клуба. Безободковые очки станут отличным дополнением к такому минималистичному наряду.

Дофаминовые цвета для ярких будней

Цветная обувь — это самый простой способ добавить энергии в монохромный гардероб. В этом сезоне на первый план выходят насыщенные природные оттенки: от глубокого красного до ледяного голубого. Использование ярких пятен в нижней части образа позволяет сбалансировать силуэт и привлечь внимание к деталям.

Для тех, кто предпочитает более спокойные варианты, дизайнеры подготовили палитру сливочных и пастельных тонов. Эти цвета легко сочетаются между собой и позволяют создавать многослойные комплекты без риска выглядеть излишне пестро. Особенно эффектно яркая обувь смотрится, когда перекликается с аксессуарами, например, если на вас надеты шелковые платки или массивные украшения.

"Цвет в обуви должен работать на вас. Яркая пара кроссовок может стать тем самым акцентом, который соберет весь лук воедино", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Глубокие оттенки ночного океана

Темно-синий цвет прочно обосновался в коллекциях крупнейших модных домов, вытесняя привычный черный. Синие кеды выглядят менее формально, но при этом сохраняют строгость и элегантность. Это идеальный вариант для тех, кто ищет базовую пару на переходный период между летом и осенью.

Синий оттенок обладает магической способностью делать образ более дорогим и продуманным. Он отлично гармонирует с денимом любого тона, а также с бежевыми и серыми вещами. Чтобы подчеркнуть свежесть образа, добавьте к нему мыльный педикюр, который подчеркнет ухоженность ног.

Преимущество синего цвета Почему это важно
Универсальность Легко заменяет черный и коричневый в базе
Практичность Менее маркий по сравнению со светлыми цветами
Визуальная глубина Придает наряду благородство и статусность

Ироничный анималистичный принт

Обувь с имитацией коровьего принта стала настоящим открытием сезона. Этот ироничный и немного наивный тренд пришелся по вкусу тем, кто не боится экспериментов. Пятнистая пара кроссовок мгновенно превращает даже самый простой наряд из футболки и шорт в модный стритстайл-образ.

Главный секрет работы с таким активным принтом — отсутствие других сложных деталей. Пусть обувь говорит сама за себя. Если вы выбираете пижамные шорты для города, такая пара станет идеальным завершением смелого комплекта.

"Животные принты в аксессуарах — это признак уверенности. Главное держать баланс и не переусердствовать с другими узорами в одежде", — отметил в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о выборе обуви

Как ухаживать за яркой замшевой обувью в домашних условиях?

Для сохранения цвета используйте специальные щетки с резиновыми ворсинками и защитные водоотталкивающие спреи. Важно не допускать глубокого загрязнения и очищать поверхность сразу после прогулки сухим способом.

С чем сочетать ретро-кроссовки, чтобы не выглядеть старомодно?

Лучше всего такие модели работают на контрасте. Смело надевайте их с классическими брюками палаццо или льняными юбками. Добавление современных элементов, таких как оверсайз жакеты, поможет сбалансировать винтажный дух.

Актуальны ли еще громоздкие кроссовки на платформе?

Тренд постепенно смещается в сторону более плоских и лаконичных подошв. Однако, если вам важен дополнительный объем, выбирайте модели с умеренным утолщением подошвы без излишней агрессии в дизайне.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
