Спрос на них вырос сразу на 38%: какие китайские авто чаще всего находят с чистой историей

Исследование сервиса Автотека раскрыло статистику аварийности китайского автопрома. Лидерами по чистоте истории стали премиальные бренды Li Auto и Zeekr. Анализ охватил период с октября 2025 по март 2026 года, подтвердив высокую дисциплину владельцев технологичных моделей в крупных регионах страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jetour T2

Выбор аккуратных водителей

Китайские премиум-бренды перестали быть экзотикой. Статистика показывает, что 75,8% проверенных автомобилей из КНР не участвовали в дорожных инцидентах. Лидером сегмента стал бренд Li Auto. Около 86% машин этой марки имеют безупречное прошлое. Это объясняется не только стоимостью, но и развитыми электронными ассистентами, предотвращающими столкновения.

"Высокий процент безаварийности дорогих моделей связан с портретом владельца. Это опытные люди, ценящие комфорт, а не скорость. Система безопасности Li Auto и Zeekr исправно страхует их от мелких ошибок", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Второе место удерживает Zeekr с показателем 85,4%. Замыкает тройку Tank — 83,8%. Эти автомобили часто выбирают для семейных поездок или деловых встреч. Высокая безопасность на дороге обеспечивается не только металлом, но и софтом. В регионах лидерами стали Дагестан и Белгородская область. Там доля чистых отчетов превысила 85%.

Рейтинг моделей по версии сервиса

Среди конкретных моделей лучший результат показал кроссовер Jetour T2. У этой машины 87,5% экземпляров не знают, что такое кузовной ремонт. Следом идет Tank 300. Его брутальный вид располагает к уверенной езде, но цифры в 87,1% говорят об обратном. Владельцы берегут технику, понимая сложность восстановления электроники при диагностике двигателя после удара.

Модель автомобиля Доля безаварийных авто (%) Jetour T2 87,5% Tank 300 87,1% Li Auto L7 85,7% Zeekr 001 84,2%

"Техническое состояние таких машин обычно близко к идеальному. Но покупателям важно помнить, что отсутствие ДТП не отменяет скрытые дефекты авто или заводской брак", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Удивил прогресс марки Lifan. Доля машин без аварий у бренда выросла на 15,1% за год. Это может быть связано с уходом старых экземпляров с рынка и более бережной эксплуатацией оставшихся. Подобную динамику демонстрирует FAW и Haval. Даже рейтинг кроссоверов Россия подтверждает — китайский автопром становится основой нашего автопарка.

Динамика вторичного рынка

Китайские модели теперь занимают 6% вторичного рынка. Это в два раза больше, чем в 2023 году. Спрос на них вырос на 38%. Люди активно проверяют историю эксплуатации перед сделкой. Число запросов на отчеты подскочило на 65%. Покупатели боятся сложных электронных систем и предпочитают переплатить за прозрачное прошлое. Редко кто готов рисковать, когда на кону стоит автомобиль ПДД и гарантия.

"Покупатели стали чаще заказывать выездную проверку китайских машин. Особое внимание уделяют не окрасам, а блокам управления. При серьезном ДТП восстановить сложную проводку Li Auto почти невозможно", — подчеркнул автоэксперт-оценщик Александр Громов в разговоре с Pravda.Ru.

Рост интереса к проверкам свидетельствует о зрелости рынка. Пользователи больше не верят на слово и изучают базы тщательно. Если машина участвовала в дорожных конфликтах или имела повреждения, ее ликвидность падает в разы. Пока новые российские разработки вроде внедорожника Стрела готовятся к серии, китайцы забирают долю в сегменте б/у транспорта.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

Почему премиальные китайские авто реже попадают в ДТП?

Владельцы таких машин чаще используют адаптивный круиз-контроль и системы удержания в полосе. К тому же ремонт кузова Li Auto или Zeekr обходится в сотни тысяч рублей при отсутствии запчастей в наличии.

Какой регион самый безопасный для покупки авто из КНР?

Статистика Автотеки выделяет Дагестан с показателем 85,9% безаварийности. Белгородская и Пензенская области также входят в число лидеров по аккуратности вождения китайских иномарок.

Растет ли спрос на проверку истории машин из Китая?

Да за последний год количество обращений в сервисы проверки истории увеличилось на 65% что говорит о росте прозрачности рынка вторичных продаж.

Читайте также