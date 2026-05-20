Подарят абсолютную легкость и свободу в жару: ироничный фасон шорт стал хитом сезона

Летний сезон 2026 года ознаменовался тихой революцией в городском гардеробе. Привычный плотный деним уступает место расслабленным силуэтам, заимствованным из эстетики домашнего отдыха, превращая утилитарный комфорт в ключевой элемент современного визуального кода.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шелковых шортах

Эволюция бельевого стиля

Переход одежды для сна в категорию повседневной базы стал логичным продолжением глобального запроса на физическое удобство. Если раньше выход на улицу в вещах свободного кроя воспринимался как небрежность, то современные модные шорты 2026 года демонстрируют сознательный отказ от жестких конструкций. Этот выбор подчеркивает уверенность и стремление к функциональности без ущерба для эстетики.

Истоки популярности лежат в переосмыслении границ между приватным и публичным пространством. Дизайнеры адаптировали пижамные лекала под нужды мегаполиса, сохранив легкость тканей, но добавив плотность швов и корректную посадку. Теперь такие модели воспринимаются как полноценная альтернатива, позволяющая сохранять свежесть образа даже при критических температурных значениях.

"Пижамная эстетика в 2026 году — это не про неопрятность, а про высокое качество жизни, где тактильный комфорт ставится на первое место", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Материалы и особенности кроя

Основу тренда составляют натуральные волокна, способные обеспечить эффективный теплообмен. Хлопок с деликатной выделкой, тонкий лен и шелковые шорты создают необходимую динамику при движении. В отличие от трикотажа, эти материалы держат форму, не создавая лишнего объема в области бедер.

Важной деталью стал эластичный пояс, который часто дополняется декоративным шнурком или контрастной отделкой. Цветовая палитра тяготеет к пастельным тонам и классической вертикальной полоске, которая визуально вытягивает силуэт. Это позволяет интегрировать вещь в разные стилистические направления — от строгого минимализма до расслабленного отпускного образа.

Материал Преимущество для города Хлопковый поплин Хорошо держит форму и мало мнется Натуральный шелк Создает эффект благородного блеска Смесовый лен Обеспечивает максимальную вентиляцию

Правила сочетания в городе

Для создания сбалансированного аутфита эксперты рекомендуют играть на контрастах. Мягкий низ требует более структурированного верха. Объемная рубашка из плотной ткани или жакет прямого кроя помогут уйти от ассоциаций исключительно с домашней одеждой. В качестве обуви отлично подойдут лоферы, кожаные сандалии или лаконичные кеды, которые завершат идеальный гардероб на лето.

"Чтобы пижамные шорты выглядели уместно в кафе или офисе, дополняйте их жесткими аксессуарами — сумкой четкой формы или статусными очками", — отметила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Типичные ошибки стилизации

Частой ошибкой становится чрезмерное упрощение образа. Сочетание таких шорт с растянутой майкой и комнатными тапочками мгновенно стирает грань между стильным выходом и небрежностью. Важно следить за состоянием ткани: замятые складки на тонком хлопке могут испортить общее впечатление, поэтому предпочтение стоит отдавать вещам с небольшим добавлением синтетических нитей для упругости.

Также не стоит злоупотреблять прозрачностью. Модели с акцентным кружевом или слишком тонкие фактуры требуют тщательного подбора бесшовного белья. В городской среде излишества в декоре могут выглядеть как антитренды гардероба, поэтому лучше придерживаться лаконичных решений без обилия рюш.

Влияние на индустрию моды

Рост спроса на подобные модели заставил бренды пересмотреть производственные циклы. Ориентация на долговечные натуральные ткани становится стандартом. Это касается не только женских линеек, но и сегмента, где представлены мужские шорты свободного кроя. Происходит глобальное размытие гендерных границ в дизайне одежды для летнего отдыха.

"Мы видим, как покупатели голосуют рублем за вещи, которые не требуют сложного ухода и подходят для разных сценариев дня", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о пижамных шортах

Можно ли носить шорты в полоску на работу?

Да, если дополнить их строгим блейзером и обувью с закрытым мыском. Полоска должна быть графичной и четкой, чтобы избежать излишней расслабленности.

Как ухаживать за шелковыми моделями?

Шелк требует только ручной стирки в прохладной воде со специальными средствами. Сушить такие вещи нужно в расправленном виде вдали от солнечных лучей.

