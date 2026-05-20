Яна Климова

Больше не дополнение, а центр внимания: как массивные аксессуары изменят ваш гардероб

Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году индустрия аксессуаров совершает грациозный разворот: на смену стерильному минимализму приходит эстетика самовыражения, где каждое изделие становится объектом искусства. Украшения перестают быть лишь фоновым дополнением, превращаясь в центральный смысловой акцент, который диктует настроение всему образу.

Фото: https://ru.freepik.com by ansiia is licensed under Free
Серьги кольца на ухе

Дизайнеры делают ставку на тактильность и визуальную сложность: в моду входят скульптурные формы, напоминающие застывший металл, и природные материалы с их несовершенной красотой. Этот тренд на индивидуальность заставляет пересмотреть привычные сочетания и смело миксовать текстуры, которые раньше казались антагонистами.

Скульптурное серебро и доминирование металлов

Серебро в 2026 году официально забирает пальму первенства у желтого золота, становясь базой для самых актуальных экспериментов. В тренде — "живые" формы: браслеты-манжеты с неровными краями, кольца, словно отлитые из расплавленного металла, и асимметрия, подчеркивающая динамику. Геометрическая строгость уступает место органике, что позволяет ювелирным изделиям выглядеть менее формально и более футуристично.

"Металлический блеск сегодня работает как хайлайтер для всего наряда. Особенно эффектно скульптурное серебро смотрится, когда оно перекликается с чистотой линий в макияже или аксессуарах, таких как безободковые очки, которые также на пике популярности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важным приемом сезона становится биметаллизм — одновременное использование серебра и золота. Это правило "разноцветья" металлов снимает старые запреты и позволяет наслаивать украшения из разных коллекций. Массивные банглы теперь носят не поодиночке, а целыми сетами, создавая на запястьях эффектный архитектурный объем.

Тренд Ключевая особенность
Скульптурные формы Эффект "расплавленного" металла, асимметрия
Многослойный жемчуг Барочные жемчужины, сочетание с цепями
Цветные камни Крупная огранка, насыщенные оттенки

Теннисные браслеты: от классики к повседневности

Теннисный браслет переживает ренессанс, окончательно избавляясь от репутации украшения "для особых случаев". Лаконичная дорожка из камней теперь уместна даже в компании со спортивным костюмом или базовой футболкой. В 2026 году дизайнеры предлагают отходить от строгого белого цвета, выбирая модели с градиентом, радужными переходами или комбинациями из разноразмерных кристаллов.

Для создания современного образа теннисный браслет стоит миксовать с более грубыми элементами — кожаными шнурками или массивными цепями. Такое сочетание хрупкого сияния и индустриальной эстетики идеально вписывается в концепцию современного городского гардероба. Искусственные камни высокого качества позволяют составлять целые сеты на запястье, не ограничивая себя в количестве сияющих дорожек.

Жемчуг в 2026 году максимально далек от бабушкиного ожерелья. Главным героем становится барочный жемчуг неправильной, причудливой формы. Его несовершенство подчеркивает природное происхождение и делает каждое украшение уникальным. Популярны чокеры, где жемчужные нити переплетаются с грубыми металлическими звеньями, и длинные сотуары, которые можно завязывать узлом.

"Жемчужное сияние обладает уникальной способностью подсвечивать кожу, работая почти как профессиональный лифтинг-макияж. В этом сезоне мы видим жемчуг не только в серьгах, но и в качестве акцентов, которые дополняют аксессуары для волос, создавая целостный и дорогой образ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Садыкова Алия.

Многослойность остается ключевым приемом: три-четыре нити разной длины и калибра жемчуга создают необходимый объем и текстуру. Такой декор гармонично дополняет как летящие летние платья, так и строгие жакеты с мужского плеча, добавляя им нотку женственности.

Энергия крупных цветных камней

Цвет выходит на первый план. Глубокий изумрудный, сочный цитрин, таинственный сапфир и нежный нефрит — крупные камни в массивных оправах становятся главными инвестициями сезона. В моде "коктейльные" кольца и подвески-талисманы, подобранные по знаку зодиака или личному ощущению цвета. Важно, чтобы камень выглядел весомо и был центром композиции.

Тренд на персонализацию делает такие украшения глубоко личными. Часто камни оставляют без сложной огранки, сохраняя их естественные сколы и матовую поверхность. Это сближает ювелирное искусство с природой и подчеркивает эстетику осознанного потребления и любви к натуральным ресурсам Земли.

Массивные цепи и персонализированные подвески

Массивные цепи трансформировались из дерзкого атрибута стритвира в элегантный элемент "тихой роскоши". Звенья становятся более разнообразными по фактуре: матовые чередуются с глянцевыми, а гладкие — с гравированными. Чокеры в 2026 году плотно прилегают к шее, часто выполняя роль воротника, и дополняются крупными съемными кулонами в виде астрологических символов или необработанных минералов.

"Выразительные украшения у лица требуют безупречной подготовки. Если шею украшает массивная цепь, взгляд должен быть открытым, чего легко добиться, выбрав ламинирование ресниц вместо наращивания — это подчеркнет естественность, которая так ценится в текущем сезоне", — отметила в беседе с Pravda.Ru историк моды Ермакова Вера.

Особое внимание уделяется длине. В моде либо экстремально короткие украшения, либо очень длинные подвески, доходящие до линии талии. Такой контраст позволяет визуально вытягивать силуэт и создавать интересную многоуровневость в одежде.

Серьги XXL и калейдоскоп колец

Серьги максимального размера — самый простой способ обновить гардероб. В 2026 году это могут быть огромные кольца (конго), сложные скульптурные конструкции или сверхдлинные серьги-нити, касающиеся плеч. Часто их носят асимметрично: одну массивную серьгу в одном ухе и лаконичный пусет в другом.

Культ колец продолжается: теперь их принято носить на каждом пальце, включая мизинцы и фаланги. Сочетание тонких "ободков" с массивными перстнями-печатками создает эффект художественного беспорядка. Актуальны также кольца для ног, которые в сочетании с открытыми босоножками на тонких ремешках завершают образ в стиле бохо-шик.

Ответы на популярные вопросы о трендах украшений 2026

Можно ли носить золото и серебро вместе?

Да, в 2026 году смешивание разных металлов в одном образе — это признак актуального стиля. Биметаллические украшения или сочетание золотых и серебряных цепочек создают необходимый современный контраст.

Какой жемчуг сейчас в моде?

Наиболее актуален барочный жемчуг неправильной формы. Дизайнеры ценят его уникальность и натуральность. Также популярны многослойные нити, сочетающие жемчужины разного размера и оттенка.

Правда ли, что крупные серьги подходят всем?

Массивные серьги визуально корректируют овал лица. Главное — выбирать модели, которые не перегружают мочку уха физически. Современные материалы позволяют создавать объемные, но полые и очень легкие изделия.

Как сочетать крупные камни с повседневной одеждой?

Играйте на контрастах: надевайте роскошное кольцо с ярким камнем к простым джинсам и белой рубашке. Это сделает образ расслабленным, но статусным, следуя принципам ироничной роскоши.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Садыкова Алия, историк моды Ермакова Вера.
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль дизайн красота
