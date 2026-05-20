Алия Садыкова

Они абсолютно не ощущаются на лице: какая модель очков стала главным хитом 2026

Индустрия аксессуаров отказывается от массивных оправ в пользу визуальной чистоты. Летом 2026 года доминирующим трендом становятся безободковые модели, которые превращают функциональную деталь в едва заметное дополнение к естественным чертам лица, окончательно вытесняя классические формы.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
История появления легкости

Идея очков без видимой оправы зародилась задолго до появления современной индустрии красоты. Еще в XVI веке мастера пытались минимизировать вес конструкций, а к XVIII столетию появились первые образцы, где линзы соединялись тонкими металлическими мостами. Эта философия минимализма всегда шла параллельно с развитием технологий обработки стекла и металла.

Со временем аксессуар перестал нести исключительно медицинскую функцию. Появление цветных линз позволило превратить защиту от солнца в элемент формирования стиля. Однако именно в 2026 году произошел окончательный переход от декоративности к естественности, который затронул не только оптику, но и весь летний гардероб современной женщины.

"Безободковые модели сегодня выбирают за их способность не перегружать лицо. Это идеальное решение, когда нужно подчеркнуть статус, не создавая лишнего визуального шума", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Почему оправы теряют актуальность

Возвращение интереса к прозрачным конструкциям обусловлено глобальным запросом на визуальную гигиену. В эпоху перенасыщенности информацией и сложными формами потребитель ищет спокойствие и чистоту линий. Безободковые очки не диктуют свои правила лицу, а подстраиваются под его анатомию, сохраняя открытость взгляда.

Отсутствие внешней рамки снимает проблему сочетаемости с украшениями и головными уборами. Линзы будто парят в воздухе, что создает ощущение футуристичности и технологичности. Это особенно важно для тех, кто ценит простые лайфхаки для создания дорогого образа с минимальными усилиями.

Актуальные геометрии сезона

Несмотря на отсутствие жесткого каркаса, формы очков в этом сезоне четко структурированы. Дизайнеры предлагают три основных направления развития силуэта:

Форма линзы Стилистический эффект
Узкий овал Эстетика начала 2000-х в современном исполнении
Маска-монолинза Футуристичный образ и максимальная защита
Прямоугольник Строгая геометрия для деловых встреч

Линзы могут быть как классическими темными, так и нежно-пастельными. Градиентные переходы добавляют глубины, не утяжеляя конструкцию, что превращает их в один из главных трендов лета 2026 наряду с натуральными тканями.

"При выборе таких очков важно обращать внимание на посадку моста. Поскольку оправы нет, все внимание концентрируется на переносице и бровях", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Илья Руднев.

Как найти свою модель

Универсальность безободковых очков заключается в их мягком воздействии на пропорции. Там, где классическая толстая рама могла бы разрезать лицо пополам, легкие линзы лишь деликатно обозначают границы. Для круглого лица оптимально подходят вытянутые по горизонтали формы, которые визуально структурируют мягкие черты.

Обладателям квадратной формы стоит присмотреться к овальным вариантам. Они смягчают углы нижней челюсти и делают образ более гармоничным. Если вы предпочитаете модный деним и свободный стиль, обратите внимание на крупные формы, которые сбалансируют объемную одежду.

"Легкие очки идеально сочетаются с естественным макияжем. Они не скрывают работу визажиста и позволяют лицу дышать в жаркую погоду", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Правила интеграции в образ

Безободковые модели требуют определенной аккуратности в выборе текстиля. Они лучше всего смотрятся с вещами из льна, шелка и качественного хлопка. Поскольку аксессуар транслирует интеллектуальный минимализм, стоит избегать избыточно украшенной одежды и сложных принтов, которые создают хаос вокруг лаконичных очков.

В рамках городского кэжуала такие очки гармонируют с массивными клоггами или лаконичными сабо. Игра контрастов между грубой обувью и невесомым аксессуаром на лице создает ту самую динамику, которая отличает актуальный образ 2026 года от устаревших комплектов прошлого.

Ответы на популярные вопросы о трендовых очках

Правда ли, что безободковые очки более хрупкие?

Современные материалы, такие как титан и поликарбонат высокой прочности, делают их устойчивыми к повседневным нагрузкам. При правильном хранении в футляре они служат не меньше обычных очков.

Подходят ли они для активного отдыха?

Да, благодаря минимальному весу они меньше сползают при движении. Однако для экстремальных видов спорта лучше выбирать специализированные модели с фиксацией.

Как ухаживать за линзами без оправы?

Рекомендуется использовать специальные салфетки из микрофибры и избегать давления на места крепления дужек, чтобы не деформировать линзу в точках сверления.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
