Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Мельников

Слишком скользкие и не держат форму: на каких волосах красивая укладка превратится в пакли за час

Моя семья » Красота и стиль

Стойкие локоны часто кажутся результатом сложной работы стилиста, но на практике их долговечность зависит от физики остывания. Многие сталкиваются с тем, что укладка теряет форму уже через час после выхода. Секрет кроется в одном пропущенном этапе фиксации температуры прядей.

Волнистые волосы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волнистые волосы

Фиксация формы через охлаждение

Основная причина краха любой прически заключается в спешке. Когда горячий инструмент меняет структуру волоса, кератиновые связи становятся пластичными. Если отпустить прядь сразу после прогрева, она распрямится под собственным весом еще до того, как внутренняя структура успеет закрепиться в новом положении.

"Главный промах — отсутствие фазы остывания. Чтобы локон держался долго, его нужно подколоть зажимом в свернутом виде прямо в ладони", — объяснила в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Только после полного остывания волос "запоминает" изгиб. Это правило актуально как для плойки, так и для утюжка. Если игнорировать этот этап, даже самые дорогие масла и сыворотки не помогут удержать объем, так как физика процесса будет нарушена.

Подготовка полотна к работе

Свежевымытые волосы — не всегда залог успеха. Слишком чистые пряди лишены естественной сцепки, они становятся скользкими и распадаются под тяжестью собственного веса. Профессионалы часто предпочитают работать на второй день после мытья или использовать специальные текстурирующие средства.

Избыток кондиционера или маски делает волос слишком мягким. Если вы планируете сложную прическу, лучше ограничиться легким смываемым уходом. Важно помнить, что домашние маски могут утяжелить структуру, превращая укладку в безжизненные пряди.

Размер пряди и прогрев

Желание сэкономить время и захватить за один раз половину затылка ведет к неравномерному распределению тепла. Внутренняя часть пряди остается холодной, а внешняя перегревается. В итоге завиток получается слабым и исчезает при первом порыве ветра или контакте с влажным воздухом.

"Оптимальная ширина рабочей секции не должна превышать двух сантиметров. Это гарантирует глубокий прогрев без повреждения верхнего слоя", — подчеркнул специалист по аппаратному уходу Андрей Корнеев специально для Pravda.Ru.

При работе с тонкими волосами важно соблюдать температурный режим. Высокие показатели выше 180 градусов могут лишить их блеска и привести к ломкости. Если кончики ломаются, никакая завивка не скроет неухоженный вид среза.

Ошибки при выборе стайлинга

Часто женщины пытаются залить готовую прическу толстым слоем лака сверхсильной фиксации. Это создает эффект шлема, под которым волосы склеиваются и теряют подвижность. Намного эффективнее использовать пре-стайлинг — пенки или солевые спреи на влажные волосы перед сушкой феном.

"Лаком стоит пользоваться только на финише, когда пряди уже остыли и разобраны пальцами", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова в разговоре с Pravda.Ru.

Для создания гармоничного образа важно учитывать и форму стрижки. Например, классическое каре требует объема у корней, иначе волны будут выглядеть плоско и утяжелять черты лица.

Причина неудачи Решение проблемы
Горячая прядь сразу отпущена Фиксация зажимом до остывания
Слишком чистые волосы Использование сухого шампуня для текстуры
Толстые пряди Деление на секции по 1.5-2 см

Ответы на популярные вопросы о стойкой укладке

Почему локоны распадаются во влажную погоду?

Волос гигроскопичен и впитывает влагу из воздуха, стремясь вернуться в свое естественное состояние. Для защиты необходимо использовать финишные спреи с анти-хумидити эффектом.

Нужно ли использовать термозащиту?

Да, это обязательный этап. Она не только защищает от перегрева, но и часто содержит компоненты, помогающие держать форму завитка.

Можно ли расчесывать волны сразу?

Нет, это разрушит структуру. Дождитесь, пока волосы станут комнатной температуры, и только потом прочешите их пальцами или гребнем с редкими зубьями.

Читайте также

Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, специалист по аппаратной косметологии Андрей Корнеев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Алексей Мельников
Алексей Мельников — колорист по волосам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за волосами
Новости Все >
Хабаровский край стряхивает оцепенение — две эко-тропы станут новыми точками притяжения в этом сезоне
Мистический проводник: как котёнок спас заблудившегося в пирамиде Сафронова
В Хабаровске показали, кто в доме хозяин — железобетонный гараж пойдёт под снос, а сосед заплатит
Ветер с залива пахнет переменами — Приморье завязывает воздушные узлы там, где раньше их не было
Неудачный массаж закончился операцией: как чувствует себя сейчас жена Александра Цекало
Зарплата в конверте больше не спасает ни бизнес, ни работника — экономика загнала теневой рынок в угол
Важные перемены в паспортном режиме: чего ждать владельцам недвижимости с мая 2026 года
Музыка вместо любви: Потап и Настя Каменских воссоединились сразу после развода
Срок годности приправы уже кричит? Что на самом деле устроит в желудке старая корица
Эти оттенки работают как бьюти-фильтр: стилисты раскрыли главные цвета жаркого сезона
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Мир. Новости мира
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Мистический проводник: как котёнок спас заблудившегося в пирамиде Сафронова
Формально трезвый водитель: как безобидная таблетка от простуды может лишить контроля над машиной
В Хабаровске показали, кто в доме хозяин — железобетонный гараж пойдёт под снос, а сосед заплатит
Ветер с залива пахнет переменами — Приморье завязывает воздушные узлы там, где раньше их не было
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Без косых взглядов: 7 безопасных направлений 2026 года, где искренне рады семейным туристам
Остров Оук — 200 лет яма пьёт человеческие жизни и до сих пор не отдала то, что скрывает на дне
Неудачный массаж закончился операцией: как чувствует себя сейчас жена Александра Цекало
Зарплата в конверте больше не спасает ни бизнес, ни работника — экономика загнала теневой рынок в угол
Вызовет дикий голод и вечерние отеки: нехватка этого элемента в рационе раздувает тело
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.